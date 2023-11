Lo nuevo de WhatsApp evita que entren en tu cuenta, aunque tengan tu teléfono

WhatsApp nació inicialmente como un sustituto de los SMS del móvil, y por lo tanto, estaba completamente asociada con nuestro número de teléfono; pero esa ventaja inicial se convirtió en una desventaja cuando aparecieron apps como Telegram, que no están unidas a un teléfono concreto y ofrecen una mayor libertad de uso.

En los últimos años, Meta ha trabajado a marchas forzadas para cambiar la estructura interna de WhatsApp para convertirla en una app de mensajería independiente del móvil; gracias a este cambio, ahora podemos usar WhatsApp en dos móviles al mismo tiempo, por ejemplo.

Otra novedad que ya está en desarrollo es la opción de usar un correo electrónico para verificar nuestra identidad. Hasta ahora, WhatsApp depende exclusivamente del teléfono para iniciar sesión y verificar a los usuarios con un SMS.

Más seguridad en WhatsApp

La verificación por SMS normalmente no es un problema, porque la mayoría de la gente usa WhatsApp en su móvil y puede iniciar sesión directamente. Sin embargo, si queremos usar WhatsApp en una tablet o un ordenador, comprobaremos que aún tenemos que usar el móvil y asociar el dispositivo. Además, esta dependencia del móvil es un problema de seguridad; significa que, si alguien tiene acceso a nuestro teléfono, es capaz de iniciar sesión en nuestra cuenta sin problemas. También existen técnicas para robar los SMS, que permitirían a un atacante tomar el control de nuestra cuenta.

Afortunadamente, WhatsApp está trabajando en una nueva funcionalidad, que permitirá usar un correo electrónico para verificar la identidad del usuario; se encuentra ya en la versión beta de la app de WhatsApp, tanto en la versión para Android como en la de iOS, como revela WABetaInfo.

La nueva opción para asociar un correo electrónico con WhatsApp WABetaInfo

Esta función permite añadir una dirección de correo electrónico a nuestra cuenta de WhatsApp, lo que permitirá añadir verificación para una mayor seguridad. En vez de tener que usar el móvil siempre, pronto podremos acceder y recuperar nuestra cuenta usando el correo electrónico que hayamos metido. La nueva sección “Dirección de email” aparece en la Configuración y en la sección de cuenta en la app.

Por el momento, este proceso es opcional; por lo tanto, no será obligatorio meter una dirección de correo para tener una cuenta de WhatsApp, al menos por ahora. Además, la opción de usar un SMS para verificar la cuenta sigue estando disponible y no se puede desactivar, por lo que, si no queremos, no hace falta cambiar absolutamente nada. Por último, para crear una nueva cuenta de WhatsApp aún hace falta un número de teléfono válido.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan