Adiós a WhatsApp a partir de mañana: estos son los móviles que ya no son compatibles

Nunca es una buena noticia cuando las compañías abandonan tu móvil; incluso si sigue funcionando y sigue siendo su dispositivo favorito, no tienes más remedio que dejar de usarlo. Es cierto que el soporte ha mejorado mucho en la industria, con Google prometiendo 7 años de actualizaciones del sistema Android, que en teoría debería permitir usar los Pixel 8 durante esa cantidad de tiempo con tranquilidad.

En realidad, no hay nada que impida a los usuarios seguir usando un móvil después de que el soporte haya terminado, pero no es lo recomendable. Al no recibir actualizaciones, estos usuarios corren el riesgo de sufrir de problemas de seguridad que han sido arreglados en móviles más nuevos.

Además, las desarrolladoras no son propensas a lanzar aplicaciones para ‘software’ obsoleto, y ahora vemos un buen ejemplo, con el anuncio de WhatsApp de que dejará de funcionar en ciertos móviles Android.

WhatsApp deja de funcionar

A partir del 24 de octubre de 2023, la app de WhatsApp detectará la versión de sistema operativo que se está ejecutando en el móvil, y sólo funcionará si detecta la versión Android 5.0 o superior. Si detecta una versión inferior, no permitirá iniciar sesión ni usar la app como era posible hasta el día de hoy. Los usuarios de iPhone no se salvan de esta ‘purga’, ya que WhatsApp ahora requiere iOS 12 o superior.

En la práctica, eso significa que los móviles que ejecuten Android 4.4 o versiones anteriores no podrán seguir usando WhatsApp. Si nuestro móvil aún usa Android 4.1 (que recibió el nombre código Jelly Bean), o Android 4.4 (KitKat), la única opción que tenemos es encontrar una manera de instalar Android 5.0, ya sea a través de una actualización oficial (si el fabricante la publicó), o usando un método no oficial como la instalación de una ROM personalizada.

El Samsung Galaxy S2 es uno de los móviles que se quedan sin WhatsApp

Teniendo en cuenta que Android 4.4 fue lanzado en septiembre de 2013, no debería haber muchos móviles afectados que se estén siendo usados de manera diaria, aunque seguro que los hay; al fin y al cabo, entre los modelos afectados se encuentran nombres ‘clásicos’ como el Samsung Galaxy S2, el Sony Xperia Z y el HTC One. Y en el terreno de Apple, el iPhone 5 también se ve afectado al haberse quedado en iOS 11.

Los usuarios de WhatsApp que aún usan estos móviles no deberían haber sido pillados por sorpresa por esta decisión; la compañía ha enviado varios avisos en las últimas semanas explicando la situación. Para estos usuarios, sólo queda una opción real si quieren seguir usando WhatsApp: cambiar de móvil.

