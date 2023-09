WhatsApp va a dejar de funcionar en estos móviles y tablets en menos de un mes

Este mismo año se anunció que en mayo dejarían de recibir soporte una serie de dispositivos móviles, lo que conlleva que la app comience a dejar de funcionar correctamente o se deje agujeros en el software que hagan que el móvil sea menos seguro. WhatsApp ha anunciado desde su web que en cuestión de semanas se dejará de dar soporte a los dispositivos con Android 4.1 y anteriores e iOS 11 o versiones anteriores, por lo que son 18 los que se quedan sin actualizaciones.

La seguridad y privacidad es bien importante en un móvil, así que no tener actualizadas sus apps y sistema conlleva ciertos riesgos, por lo que pasarse por la Google Play Store o simplemente por los ajustes del teléfono, es una de las acciones que se recomiendan para tenerlos apropiadamente actualizados.

WhatsApp en su web ha anunciado que desde el 24 de octubre de este año la app ya no recibirá soporte en dispositivos Android 4.1 o anteriores. De toda la lista entera destacan el Samsung Galaxy Note 2, Sony Xperia Z y otros 16 dispositivos que ya tienen sus años.

Son unos dispositivos móviles Android que en España comenzaron a dar a conocer a Android como un sistema operativo potente. Han pasado años, pero puede que alguno esté todavía operativo para una app sencilla como es WhatsApp. Lo que se recomienda es actualizar estos dispositivos a una versión de Android como la 5 o una superior.

Los dispositivos de Apple tendrán que ser actualizados a iOS 12 o superior para seguir usando WhatsApp, por lo que cualquiera en una versión anterior desde el día mencionado ya no podrán recibir actualizaciones ni recibir ningún tipo de soporte. También hay otros sistemas que se quedan fuera en algunas versiones para pasar a KaiOS 2.5.0 o superior entre los que se incluyen a los móviles JioPhone y JioPhone 2. Esta es la lista completa de Android:

Samsung Galaxy Note 2 HTC One Samsung Galaxy S2 HTC Desire HD Samsung Galaxy Nexus HTC Sensation Samsung Galaxy Tab 10.1 LG Optimus 2X Nexus 7 LG Optimus G Pro HTC One Sony Xperia Z Motorola Xoom Sony Xperia S2 Motorola Droid Razr Sony Xperia Arc3

De todas formas, WhatsApp ha anunciado desde su web que los usuarios con estos móviles recibirán varios avisos para que así actualicen sus dispositivos. Como no, si no se tiene acceso a una versión más actual de Android o iOS (aunque en Android cabe la posibilidad de encontrar una ROM no oficial), habrá que pasarse por la adquisición de un nuevo móvil para seguir usando esta app de chat.

