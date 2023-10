Chollazo en Carrefour, un reloj inteligente ahora por menos de 11 euros

Las nuevas tecnologías están al alcance de cada vez más gente. El gran obstáculo hasta ahora no estaba tanto en la facilidad de uso o en las funcionalidades que permiten los nuevos dispositivos, sino en el precio. Un buen ejemplo de esta tendencia está en los relojes inteligentes, que son cada vez más baratos.

De hecho, los ‘smartwatches’ cuestan tan poco que cada vez más consumidores se atreven a comprar uno y probar la experiencia; si al final no lo encuentran útil, la pérdida no es tan grande. Sin embargo, los mejores relojes inteligentes aún pueden costar más de 100 euros, una cantidad que sigue siendo prohibitiva para buena parte de los españoles.

La solución puede estar en optar por un reloj muy barato, tan barato que parezca mentira que existe; aunque no cumpla con todo lo que le pedimos a un dispositivo como este, puede ser suficiente para darnos cuenta si nos gusta la idea.

Reloj inteligente muy barato

El dispositivo que Carrefour ha puesto de oferta en su página es ideal como ‘primer reloj inteligente’, ya que no cuesta prácticamente nada. En concreto, hablamos del reloj inteligende Klack 8 por 10,95 euros en Carrefour. No es una errata, este reloj realmente cuesta menos de 11 euros y promete acceso a funciones inteligentes. De hecho, hay otros modelos de la marca incluso más baratos, pero este es más recomendable porque el envío a domicilio es gratis, a diferencia de otras alternativas. Eso sí, el dispositivo no se vende a través de las tiendas Carrefour, por lo que opciones como la entrega en tienda no son posibles en este caso.

Por ese precio de 11 euros, es comprensible no esperar mucho. Y es cierto que, si lo comparamos con un reloj de marca como Xiaomi o Samsung, este reloj no está a la altura; sin embargo, el fabricante promete que cuenta con más funciones de las que esperaríamos por este precio, como un podómetro, un rastreador de ejercicios, un registro de sueño, y un medidor de ritmo cardíaco.

El reloj inteligente de oferta en Carrefour

Se conecta por Bluetooth a nuestro smartphone, y es compatible tanto con Android como con iOS; una vez conectado, puede mostrar notificaciones de apps como WhatsApp y avisarnos si nos están llamando, aunque no permite hacer llamadas porque no tiene micrófono ni altavoz.

Aunque normalmente no recomendaríamos un reloj como este, por muy barato que esté, puede ser una gran opción como un primer reloj inteligente para niños o personas mayores, debido a su simplicidad, además de para usuarios que nunca hayan usado un reloj inteligente y tengan curiosidad.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan