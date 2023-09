Para qué comprar un reloj inteligente o una smartband: las diez funciones más útiles más allá del deporte

El tsunami que ha supuesto la adopción de los teléfonos inteligentes en las últimas dos décadas en España no ha venido solo. De la mano de estos aparatos hemos visto una adopción enorme de servicios, desde los que ayudan a pagar a los que ayudan a ligar. También se ha pasado pasado de ver series y películas en la tele a hacerlo también en movilidad.

Pero un efecto colateral del que no se suele hablar mucho es que junto a los smartphones han llegado los relojes y las pulseras inteligentes. Junto a las fundas, son los accesorios más usados y demandados, pero también algunos de los más infrautilizados.

Lo normal es utilizarlos, además de para ver la hora, para hacer un seguimiento del deporte que hagamos, aunque sea contar los pasos. esto no es baladí, sobre todo porque las marcas ponen el foco en esto, con detección automática de ejercicio, cientos de deportes a cuantificar, medición del ritmo cardíaco, de la saturación de oxígeno en sangre, del estrés... incluso algunos pueden hacer electrocardiogramas.

Valen para mucho más

Pero restringir el uso de estos dispositivos a eso supone no sacarle el máximo partido, sobre todo a la hora de disminuir el uso del móvil. Se puede salir a hacer deporte sin el smartphone, responder llamadas sin el teléfono y mucho más. Estos son los principales motivos de uso para comprar un reloj o una pulsera inteligente.

Responder llamadas. Aunque no todos los modelos pueden, muchos ya integran un micrófono y un altavoz para poder responder llamadas usando el teléfono como sistema principal y el reloj o pulsera como una suerte de manos libres bluetooth. Además, algunos cuentan con eSIM, lo que permite que se puede hablar por teléfono de forma totalmente independiente del móvil, incluso vinculando unos auriculares bluetooth.

Llamada en el OnePlus Watch

Música. Relacionado con el primer punto está la posibilidad de reproducir música. Los modelos más básicos requieren que descarguemos las canciones en la memoria del dispositivo, algo que es lento pero plausible. Los más avanzados cuentan con aplicaciones como Spotify, que permiten descargar las listas de reproducción de forma automática y escuchar la música bien por el altavoz del reloj bien por los auriculares que vinculemos al mismo.

Asistente de voz. Muchos modelos incorporan Alexa, lo que permite tener un asistente inteligente en la muñeca. Los relojes con Wear OS, además, suelen tener el asistente de Google, aunque no siempre es así.

Alexa en el Amazfit GTS 4 Mini Álvarez del Vayo El Androide Libre

Notificaciones. La gestión de las notificaciones es algo crítico en un smartphone. Es por eso por lo que poder silenciarlas todas es algo muy recomendable. Y para las más importantes, se puede activar una vibración en el reloj o pulsera para que nos avise de manera discreta, sin obligarnos a mirar el móvil, algo que a veces puede ser un inconveniente.

Respuesta rápida. Dentro del apartado de las notificaciones hay que destacar una función particular, la de poder responder desde el reloj. Cada vez son más los relojes y pulseras que permiten esto, usando textos predefinidos o con un teclado o comandos de voz. Para respuestas rápidas es muy útil.

Sistema de pagos en el TicWatch 5 Pro Álvarez del Vayo

Pagos móviles. Los relojes con Wear OS, y ahora algunos con Zepp OS como el Amazfit Balance, permiten hacer pagos móviles usando nuestra tarjeta de crédito o débito, pero sin tener que usarla físicamente. Esta es una de las principales diferencias entre relojes y pulseras ya que estas últimas no pueden.

Alarma. Uno de los usos más prácticos y masivos de estos dispositivos es el poder usarlos como alarma para levantarse por la mañana. Con una ligera vibración permite salir de la cama sin que la persona que esté al lado se entere por ruidosos despertadores.

TicWatch personalizado El Androide Libre

No perder el teléfono. Muchas personas tienden a dejar su teléfono en cualquier parte, y luego no siempre lo encuentran con la misma rapidez. Los smarwatches nos ayudan a poder localizarlos usando la conexión bluetooth y haciendo sonar el móvil. De igual forma, se pueden configurar para que vibren cuando nos alejamos mucho del teléfono. De esa forma sabremos que no nos lo hemos dejado olvidado en un baño público, o que ya no está a nuestro lado si estaba en un bolso.

Disparador remoto. Otro uso, poco habitual pero posible, es el de usar el reloj como disparador remoto de la cámara. De esta forma, es posible poder el móvil en una superficie y salir en la foto sin tener que hacernos un selfie.

Dos modelos de Amazfit GTR, el GTR 3 y el GTR 4

Control domótico. Aunque aquí ya haya que irse a los modelos más potentes, con sistemas operativos como Wear OS, el poder controlar la domótica desde nuestro reloj es algo muy cómodo, sobre todo para acciones rápidas, como apagar una luz que nos habíamos dejado encendida.

Como se puede comprobar, estos dispositivos pueden servir para muchas cosas en nuestro día a día, además de permitirnos ver la hora o gestionar ciertos parámetros de la salud. A esto se le suma la gran cantidad de opciones de personalización que suelen tener, desde correas de diferentes colores y texturas a los diseños de las pantallas, con cifras digitales, otras que emulan las agujas tradicionales de los relojes, etc.

Lo último que hay que tener muy en cuenta es el precio. Las pulseras son más económicas, pero también tienes menos características, sobre todo si se las compara con los relojes con sistemas operativos avanzados. Por su parte, tienen la gran ventaja de tener mucha más autonomía, por lo que si no se quiere tener que cargar a diario o cada pocos días el reloj, lo mejor es una pulsera o un reloj con sistema operativo sencillo, como los de Amazfit.

