Así es el nuevo WhatsApp, con un nuevo diseño más moderno, nuevo modo oscuro, y nuevos iconos

WhatsApp, la app de mensajería favorita de los españoles, ha tenido una política de “si no está roto, no lo arregles”; durante años, la app realmente no ha cambiado mucho, prefiriendo mantener la familiaridad de uso aunque haya alternativas mejores. En los dos últimos años, esa política ha cambiado, y hemos visto cambios importantes en el funcionamiento y el diseño de la app.

Por ejemplo, por fin es posible usar WhatsApp en varios móviles al mismo tiempo; algo que muchas apps de mensajería instantánea ofrecían pero que WhatsApp no podía hacer por su dependencia en el número de teléfono del usuario.

Es un cambio de filosofía que pone a WhatsApp a la altura de Telegram y otras apps. Y el siguiente gran cambio no será de funcionamiento, sino de diseño, con una nueva interfaz más atractiva para el usuario moderno.

Nuevo diseño de WhatsApp

El nuevo diseño ha sido revelado por WABetaInfo, y ya está disponible para algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp, que hayan actualizado a la versión 2.23.20.10 de la app de Android. Hay que aclarar que no se trata de un cambio revolucionario, y que sigue siendo claramente reconocible como WhatsApp; las cosas tampoco han cambiado de sitio, así que no hace falta volver a aprender a usar la app.

Se trata más bien de un lavado de cara, con unos colores similares pero no idénticos a los actuales, y una interfaz modernizada y adaptada a los estándares actuales. Eso se nota en los nuevos iconos, simplificados y más fáciles de distinguir, así como en otros elementos.

El nuevo diseño de WhatsApp WABetaInfo

Un detalle muy importante que ha cambiado son los colores, tanto de la versión clásica como del modo oscuro, aunque tal vez se nota más en este último. WhatsApp ha elegido una nueva tonalidad del color verde que la caracteriza, que ahora se usa tanto en los botones como en las burbujas del chat. En el modo oscuro, se aprecia que los botones verdes son más claros y contrastan más respecto al resto de la interfaz, por lo que es más fácil encontrarlos para enviar un audio o iniciar un nuevo chat.

Además de cambios en la interfaz, el nuevo WhatsApp incluye algunas funciones nuevas, como la posibilidad de crear eventos en grupos. Los administradores pueden determinar una fecha y una hora concretas para el evento, darle nombre, la localización en la que se va a celebrar, y asociar una llamada de vídeo para los participantes. Esto puede ser muy útil para, por ejemplo, organizar reuniones o para celebraciones.

El nuevo WhatsApp por el momento se encuentra en estado beta y no hay una fecha de lanzamiento oficial para los usuarios de la versión estable, que son la inmensa mayoría. Es muy probable que la interfaz reciba más cambios, dependiendo de la reacción de los usuarios de la versión beta.

