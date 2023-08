WhatsApp por fin aprovecha las cámaras de tu móvil, con lo nuevo que llega a España

WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más populares en España, y por buenos motivos. Está cifrada de extremo a extremo, es fácil de usar, y cada día es más completa, con la llegada de nuevas funciones como los canales de WhatsApp.

Sin embargo, aún quedan algunos detalles en los que WhatsApp es mejorable; especialmente si la comparamos con alternativas como Telegram, que cada día es más usada. De ahí que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, esté últimamente anunciando muchas novedades para WhatsApp que buscan tapar esos fallos.

El último es tal vez el más importante si sueles compartir imágenes a través de WhatsApp ¿y quién no? Enviar una imagen por la app de mensajería instantánea es muy sencillo, pero lo que tal vez mucha gente no sabe es que la imagen no se envía con la mejor calidad.

Mejores imágenes en WhatsApp

En efecto, WhatsApp no envía la imagen tal cual a los otros usuarios cuando la compartimos a través de un chat o un grupo. Y no es sólo WhatsApp; la mayoría de las apps suele evitar el envío de los archivos originales, por una sencilla razón: son demasiado 'pesados'. Los móviles actuales son capaces de tomar fotografías de alta calidad, con una resolución que hasta no hace mucho era exclusiva de cámaras profesionales de varios miles de euros. Sin embargo, eso también implica que las fotos ocupan cada vez más espacio en memoria.

Enviar una foto de varios megabytes no es lo ideal, especialmente si estamos usando una conexión de Internet móvil. Y para WhatsApp, es un auténtico problema, ya que tiene que enviar miles de imágenes cada día a través de sus servidores. Así que, antes de enviarlas, la app reduce la calidad de las imágenes, para reducir también el tamaño del archivo.

Cómo enviar imágenes en alta definición en WhatsApp

Ahora, tendremos la opción de no perder tanta calidad de imagen, con la nueva opción de enviar imágenes en calidad HD en WhatsApp. Básicamente, WhatsApp ahora es capaz de enviar imágenes con una calidad más acorde a los tiempos que corren, y eso se debería notar en fotografías más nítidas y con más detalles de lo habitual. Para enviar una imagen en alta calidad, lo único que tenemos que hacer es pulsar el nuevo botón "HD" que aparecerá en la barra de herramientas cuando seleccionemos la imagen que queremos compartir. Entonces, aparecerá un menú emergente, en el que podremos seleccionar la calidad HD.

La nueva calidad HD en las fotos de WhatsApp está disponible a partir de ahora para los usuarios, aunque como es habitual, irá apareciendo poco a poco en nuestras cuentas.

