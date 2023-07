Mark Zuckerberg comienza a bloquear el acceso a Threads desde España, aunque lo esquives con una VPN

El lanzamiento de Threads ha sido el más exitoso de la historia reciente de Internet; en apenas cinco días, el servicio consiguió más de 100 millones de usuarios, un crecimiento que no se ha visto nunca y que deja a su rival, Twitter, en muy mal lugar.

Desde el principio, Threads nació con el único objetivo de atraer a los usuarios descontentos con Elon Musk, y eso es evidente en cuanto usamos la app, con una experiencia muy parecida a la de Twitter. Otra cosa que es evidente es la gran cantidad de usuarios españoles que ha conseguido atraer, aunque, oficialmente, la app no haya sido lanzada en nuestro país ni esté disponible en la Google Play Store.

De hecho, Threads no está disponible de manera oficial en toda la Unión Europea; y aunque Meta no ha explicado aún por qué, una teoría es que la obtención y gestión de datos personales, incluyendo la necesidad de usar una cuenta de Instagram, pueden ir en contra del GDPR (Reglamento europeo de protección de datos).

Threads bloqueada en España

Eso no ha impedido que muchos usuarios españoles hayan conseguido instalar Threads en sus móviles Android, un proceso sencillo y que era relativamente común en su día, instalando el APK. Sólo con iniciar sesión con su cuenta de Instagram, pueden empezar a usar Threads sin problemas, ya que el servicio no comprobaba la localización; hasta ahora.

Meta ha confirmado que está empezando a bloquear a usuarios provenientes de Europa; este bloqueo también se aplica si se intenta acceder a la app desde una VPN, un servicio capaz de redirigir el tráfico por otro país y que se suele usar para esquivar bloqueos semejantes. Esto indica que en Meta quieren asegurarse de que no tienen usuarios europeos en su plataforma, y la compañía ha adelantado que tomará "más medidas" para evitarlo.

Mensaje de error en Threads al acceder desde España El Androide Libre

El efecto de este bloqueo ya se está notando, y no es posible crear una cuenta de Threads si intentamos acceder desde territorio europeo. También está afectando a los usuarios que ya se crearon la cuenta de Threads, ya que la app para Android está empezando a fallar. Por ejemplo, ya no es capaz de mostrar las notificaciones ni el contenido de los perfiles de los usuarios que visitamos; si lo intentamos, aparece un mensaje que dice "Se ha producido un error." Aunque hay un botón "Intentar de nuevo", en realidad no sirve de nada pulsarlo.

No es que Meta tenga nada contra España ni el resto de países de la UE; la compañía probablemente ha tomado esta medida para guardarse las espaldas ante posibles sanciones de la Comisión Europea, que no vería con buenos ojos que Meta estuviese recopilando datos de ciudadanos europeos sin seguir las reglas correspondientes que tienen que seguir todos los servicios de Internet. De hecho, Meta también ha aclarado que considera que el europeo es "un mercado muy importante", y adelanta que espera expandir la disponibilidad de Threads en el futuro, aunque no ha podido dar una fecha concreta de lanzamiento.

