Threads 'vs' Twitter: parecidos y diferencias de la aplicación de Zuckerberg para destronar a Elon Musk

Threads es la nueva red social de Meta, que ha reutilizado ese nombre para bautizar este lanzamiento. Se trata de una plataforma que llega con la clara intención de competir con Twitter en un momento en el que atraviesa un bache producido por los constantes cambios que está haciendo.

La red de Elon Musk está sumergida en un proceso de transformación que tiene como finalidad sacar una mayor rentabilidad a la aplicación, sin embargo, esto está haciendo que miles de personas empiecen a buscar alternativas. Una de sus últimas novedades ha sido limitar la cantidad de tuits que un usuario puede ver al día, algo que incluso puede llegar a ser contraproducente.

La nueva app de Meta promete ser la alternativa más parecida, y en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos recopilado las similitudes y diferencias que hay entre ambas plataformas. Cabe destacar que hay otras redes como en Mastodon, Reddit o Bluesky, creada por el fundador de Twitter, que también pueden quitarle público a Musk.

Redes destinadas a comunicar

Si bien Instagram o Facebook cuentan con una clara inclinación hacia la fotografía y los vídeos, Threads promete colocar el texto escrito como el contenido principal. Con la posibilidad de contestar a otros usuarios, narrar historias, contar curiosidades o simplemente expresar opiniones. De hecho, su nombre es la palabra que se usa en inglés para referirse al formato de hilos que se ha vuelto tan popular en los últimos años.

La nueva red social de Meta ya tiene una página web operativa, aunque no será lanzada hasta el viernes 7 de julio, cuando se espera que llegue a la tienda de aplicaciones de Apple de forma internacional, incluyendo a España. Es posible que tarde algo más en llegar a Android, puesto que en su página pone que llegará pronto, sin especificar fecha.

Threads de Meta Meta Omicrono

Threads, por lo que se ha visto en las capturas de pantalla de la app, ha utilizado algunas características que ya están presentes en Twitter y en otras plataformas. Una de ellas es la privacidad de los comentarios, puesto que se puede decidir quién puede contestar a las publicaciones de entre todo el mundo, personas a las que se siguen o solo a quién se menciona.

Se asemeja bastante a la red social del pájaro azul en las acciones que se pueden tomar con cada publicación. Es posible repostear, marcar con un "me gusta" y también enviarlas a otros usuarios o directamente contestar. Los posts tendrán un límite de caracteres definido del cual no se podrá pasar para asegurar que los textos sean cómodos para leer e interactuar con ellos.

¿Y la privacidad?

No está claro si Instagram utilizará limitaciones como las que ha impuesto Twitter en los últimos tiempos, como la de no poder ver más de 600 publicaciones al día o no poder verificar la cuenta sin pagar a no ser que se pague por la suscripción mensual. Todo apunta a que, de momento, Meta podría aprovechar esto para captar más público.

Sin embargo, por lo que se ha podido ver en las capturas de pantalla y demás filtraciones, Threads funcionará de forma estrechamente relacionada con Instagram, y se usará el mismo usuario registrado en ella. Tal como ha descubierto 9to5Google, los seguidores y seguidos no tienen por qué ser iguales y se puede aceptar la solicitud de seguimiento de una persona en una de ellas pero no en la otra, y viceversa.

Sin embargo, el nombre y la fotografía de perfil serán los mismos en ambas redes sociales, y si se bloquea a alguien, se le bloqueará también en las dos. Cada red social está destinada a un uso diferente y quizá se quiera estar al tanto de las fotos de una persona pero no sus publicaciones en forma de texto, y viceversa.

Otra de las principales diferencias está en los permisos que cada una de las redes solicita del usuario, y Threads sería menos intrusiva. Se solicitan, por ejemplo, la ubicación, identificadores del dispositivo, información privada, datos de uso y diagnóstico, historial de navegación, contenido del usuario, información financiera y otros datos. Se trata de una política de permisos casi igual que en Instagram.

Sin embargo, comprobando el apartado de privacidad de ambas aplicaciones en la tienda de Apple, se puede ver solicitan prácticamente los mismos datos, con la diferencia de que Twitter puede recopilar más datos para rastrearte en apps y sitios web propiedad de otras empresas.

Algunos de ellos son la ubicación o el historial de compras, así como los datos de contacto o identificadores. En el caso de la nueva red social, solo se utilizan los dos últimos para este fin. Ambas dejan bastante que desear en este sentido, pero Threads, al menos de momento, solo utiliza los datos para asociarlos al perfil.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan