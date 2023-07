El límite de tuits impuesto por Musk provoca un éxodo de miles de usuarios a sus alternativas

El pasado fin de semana en España estuvo marcado por el límite diario de tuits que impuso Elon Musk en Twitter. Todo un caos que empezó con el propio Musk contradiciéndose varias veces en cuestión de horas y que acabó en una gran polémica entre los usuarios de la plataforma. Estas medidas han provocado un nuevo éxodo de tuiteros que han buscado cobijo en las principales alternativas de Twitter, como son Bluesky y Mastodon.

Pocas horas después de que Musk introdujera los límites de tuits diarios (y de que los ampliase varias veces), los usuarios buscaron huir de Twitter ante la posibilidad de no poder seguir usando la plataforma. Bluesky fue una de las primeras, ya que es una red social descentralizada pero que ofrece una experiencia de usuario similar a la de Twitter. Tanto es así, que provocó problemas en la red social.

Bluesky se vio forzada a anunciar que pausaba temporalmente los nuevos registros de usuarios de forma temporal para resolver incidencias relacionadas con el rendimiento de la plataforma. Unos problemas causados por el aluvión de usuarios que se produjo a las pocas horas de que Musk anunciase sus nuevas medidas, incluso aunque actualmente la red social de Jack Dorsey requiere de invitación.

Éxodo de usuarios

Después de que Musk anunciara el límite de tuits diarios, el número de registros en Bluesky se disparó. Recordemos que actualmente dicha red funciona a base de invitaciones, por lo que si no se cuenta con una, no es posible usar la plataforma. No obstante, Bluesky lanzó un comunicado en el que anunciaba la pausa de los nuevos registros ante dicho aluvión.

"Pausaremos temporalmente los registros de Bluesky mientras nuestro equipo continúa resolviendo los problemas de rendimiento existentes [...] Los mantendremos informados cuando los códigos de invitación reanuden su funcionalidad. ¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a más usuarios a nuestra versión beta pronto!”, rezaba el comunicado.

Comunicado de Bluesky Bluesky Omicrono

Durante horas, la página de estado de Bluesky mostraba un mensaje de "rendimiento degradado", según recogen desde The Verge. Esto implicaba un mal funcionamiento generalizado de Bluesky, con publicaciones de usuarios tardando mucho tiempo en cargar, entre otros problemas. Posteriormente, la red social hablaba de un "tráfico récord", forzando a la plataforma a lanzar actualizaciones para sus aplicaciones de smartphones en pos de arreglar fallos.

Por otro lado, Mastodon también recibió una buena dosis de nuevos usuarios. Según los datos de este rastreador de la plataforma, en la última semana se han unido más de 220.000 personas, y solo en los últimos días, se han sumado a Mastodon más de 84.000 nuevos usuarios. El día del anuncio de Musk hubo un éxodo de 26.000 usuarios nuevos. La gráfica, de hecho, muestra claramente el pico de usuarios este pasado fin de semana.

Gráfica de usuarios nuevos en Mastodon. Mastodon Users Mastodon

Esta no es la primera vez ni mucho menos que los actos de Musk con Twitter provocan la salida de miles de usuarios de Twitter. En noviembre, el caos de los verificados y la huida de los anunciantes de la red social hizo que una multitud bastante seria de usuarios de Twitter se desplazasen a Mastodon, causando que esta red social descentralizada fuera la alternativa por excelencia al clásico pájaro azul.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan