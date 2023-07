Musk cambia de opinión y amplía el número de publicaciones diarias que se pueden leer en Twitter

Después de que millones de usuarios se toparan de sorpresa contra la restricción de Twitter que limita cuántas publicaciones se pueden ver al día, Elon Musk cambió de opinión. El primer tuit del dueño de la red social anunció en la tarde de España que las cuentas verificadas tan solo podían leer 6.000 publicaciones al día, 600 los perfiles no verificados —los que no pagan suscripción— y 300 para aquellas cuentas no verificadas recién creadas.

Cuando había pasado una hora y 45 minutos, Musk citó su propia publicación apuntando un incremento considerable. Llegando a 8.000, 600 y 300 publicaciones respectivamente. Pero el asunto no quedó ahí. Y 3 horas más tarde de esta segunda publicación volvió a cambiar de planes, incrementando el número.

Ahora y hasta nueva orden, el límite para las cuentas verificadas asciende a 10.000 publicaciones leídas por día. Para las cuentas no verificadas antiguas se alcanzan las 1.000 y para las de reciente creación sube a 500.

El primer anuncio se publicó después de que algunos usuarios reportaran fallos en plataformas como Downdetector al ser imposible acceder a la cronología de publicaciones. Durante unos minutos, aparecía un mensaje indicando que se había alcanzado el número de publicaciones vistas e instaba al usuario a intentar acceder de nuevo en un tiempo no determinado.

Lo que parecía un simple fallo técnico de la red social y algo temporal, finalmente se ha convertido en una restricción que cambia por completo el concepto original de Twitter. Elon Musk, desde que tomó el cargo, ha ido incorporando nuevos servicios al tiempo que ha ido recortando algunas características a los usuarios que no pagan la suscripción.

Now to 10k, 1k & 0.5k — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Una de las más importantes, de cara a la actualización del algoritmo, fue la disminución notable en el alcance de las publicaciones de las cuentas no verificadas. Otro de los cambios recientes pasa por el acceso a la red social de las personas no registradas.

Anteriormente, cualquier persona podía acceder a ciertas zonas de la red social —como a una publicación o a un perfil— sin necesidad de estar registrado o 'logeado' en Twitter. Ahora aparece un mensaje que lo impide al mismo tiempo que invita a registrarse.

Al respecto, Musk respondió a un tuit que cuestionaba si era un problema técnico explicando que se trataba de una "medida de emergencia temporal" y aludió, igual que hoy, al "pillaje de datos", recoge el portal The Verge.

