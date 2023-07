ASUS lanza el portátil más ligero del mundo: pantalla OLED de 14 pulgadas y 11 horas de autonomía

A la hora de fabricar dispositivos portátiles se han de tener numerosos factores en cuenta. Uno de los más importantes, al menos para los usuarios ubicados en España, es la ligereza ya que permite a estos trabajar con su portátil en cualquier lugar. La firma ASUS ha anunciado su nueva solución para estos entornos empresariales: el ExpertBook B9 OLED que, como su nombre indica, destaca por su tecnología de pantalla.

Estamos ante un portátil fabricado en magnesio y litio y que promete, en palabras de ASUS, ser el dispositivo para empresas más ligero del mundo. Y no es para menos, ya que tan solo pesa 990 gramos, menos de un kilo, algo impresionante para un portátil de 14 pulgadas. Todo ello sin renuncia a la durabilidad que se espera de un portátil pensado para el trabajo.

Su principal argumento de venta se encuentra en su pantalla, un panel OLED en formato 16:10 de 14 pulgadas y bordes reducidos que servirá tanto para trabajar como para consumir multimedia. Otras bondades incluyen procesadores Intel Core vPro de 13ª generación e incluso una cámara integrada con cancelación de ruido mediante inteligencia artificial.

El portátil más ligero

El portátil de ASUS destaca por tener un diseño de primer nivel con magnesio y litio de altísima calidad, en una aleación magnética tremendamente ligera. Pese a su ligereza, el portátil soporta pruebas de todo tipo, adhiriéndose a la normativa militar estadounidense MIL-STD-810H, lo que implica que el dispositivo es capaz de soportar el día a día sin problemas.

El ExpertBook B9 OLED está comercializado bajo la verificación Intel Evo, lo que asegura ciertas ventajas como una gran autonomía. No es para menos, ya que ofrece hasta 11 horas de batería con una sola carga, o lo que es lo mismo, más de una jornada laboral completa.

ExpertBook B9 de ASUS ASUS Omicrono

Además de todo esto, el portátil dispone de una cámara de alta calidad en Full HD para asegurar videollamadas y videoconferencias on the go y en cualquier lugar con la máxima calidad. La pantalla también se asegura el ser brillante y nítida gracias a su resolución 3K de 2.880 x 1.800, lo que también hará las delicias de los usuarios que trabajen con archivos multimedia.

Por otro lado, el ExpertBook de ASUS monta lo último en procesadores Intel Core vPro de 13ª generación, así como 64 GB de memoria RAM y cancelación de ruido bidireccional con IA, de nuevo, ideal para videollamadas de trabajo de alto nivel con una buena experiencia auditiva ya sea en viajes de negocios o en transportes personales. En lo que a memoria interna se refiere, se puede configurar con hasta 2 TB de SSD 4.0.

ASUS ExpertBook B9 ASUS Omicrono

La privacidad es otro punto fuerte de este ExpertBook, ya que dispone de protección biométrica gracias a su sensor de huellas dactilares integrado y cámara de infrarrojos con tecnología ASUS Adaptive Lock, con inicio de sesión con reconocimiento facial. También incluye protección a nivel de hardware, gracias a su chip TPM 2.0 opcional y lo último en conectividad, con puertos Thunderbolt 4 tipo C y puertos USB 3.2, así como HDMI 2.1 integrado en cadena con los puertos Thunderbolt.

Por último, este nuevo modelo de ASUS se sustenta enormemente en la sostenibilidad. El proceso de fabricación hace uso de una técnica patentada llamada Thixomolding que otorga una mayor rigidez y eficiencia energética, con una reducción de residuos de materiales del 29% y un acortamiento del tiempo de producción de hasta el 75%. Por si fuera poco, el portátil también se fabrica con hasta un 70% de metal reciclado posindustrial, lo que hace todavía más sostenible a este portátil empresarial.

