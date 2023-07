El ingenioso invento para tener cerveza fría en medio minuto

Render de la máquina Chill It. Chill It

España es actualmente el segundo mayor productor de cerveza de la Unión Europea, según los datos del Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza de 2022. Una bebida que se debe servir entre los 3,5 y los 13º C y que es ideal para refrescarse especialmente en verano, cuando el calor aprieta. Y para conseguir mantenerlas frías existen una gran variedad de dispositivos, como una nevera sin electricidad que funciona como un botijo o unos ingeniosos palos enfriadores. Incluso existe un ingenioso invento que enfría la cerveza en sólo 30 segundos.

Se trata de Chill It, una peculiar nevera capaz de enfriar bebidas en lata en apenas segundos ideada por unos estudiantes argentinos que se dio a conocer en 2021. Una máquina que puede lograr que un refresco o una cerveza pase de una temperatura de 25º C a sólo 3º C en tan sólo medio minuto; lo que permite no tener que esperar demasiado a que la lata o la botella se enfríe para consumirla y refrescarse.

La idea de este invento surgió como proyecto de fin de curso de la carrera, en el que Marcos Condomí, Nicolas Kolliker y Santiago Schmidt -sus creadores- tenían que plantear un modelo de negocio marcado por la innovación. Una innovación que fue tan bien acogida que decidieron intentar comercializarlo. Incluso desde la propia universidad animaron a estos estudiantes a desarrollar su idea.

Cerveza siempre fría

Inicialmente los estudiantes fabricaron un prototipo de esta máquina que era totalmente capaz de enfriar latas de cerveza y de cualquier bebida en 30 segundos y botellas de litro y medio en menos de un minuto.

Con el paso del tiempo, y tras incorporar a Luciano Cismondi y Pablo Di Lorenzo, estudiantes de ingeniería electrónica, desarrollaron un modelo final con el que consiguieron reducir los tiempos de enfriado hasta en un 50%, es decir, la máquina ya enfriaba una lata típica de refresco en medio minuto.

Chill It, la máquina que enfría latas

Para enfriar las latas o botellas de cualquier bebida esta máquina tan sólo hace uso de electricidad y a pesar de que sus responsables no comparten muchos detalles, aseguran que su funcionamiento es "muy simple". Además, esta tecnología utiliza un 60% de energía menos que un frigorífico tradicional.

Eso sí, esta tecnología enfría bajo demanda. Esto quiere decir que no está funcionando todo el día como un frigorífico normal, sino que solo se pone en marcha cuando se introduce una lata o botella en Chill It. Y en ese momento solo queda esperar 30 segundos para disfrutar de un refresco bien frío. Aunque su lanzamiento estaba fijado para 2022, este invento aún no ha visto la luz.

