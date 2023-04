Winamp ha vuelto, el clásico reproductor de música quiere hacer que te olvides de Spotify

Los jóvenes de hoy en día lo tenéis todo muy fácil. Si queréis escuchar una canción concreta de vuestro artista favorito sólo tenéis que iniciar Spotify y la encontraréis en segundos; en mis tiempos, era mucho más difícil, muchas veces imposible, encontrar siquiera la canción que te sonaba. Pero cuando la encontrabas, seguro que la reproducías en Winamp.

[Sección retro: ¿Qué fue de Winamp?]

Mi charla de abuelo cebolleta no ha terminado. Winamp era lo mejor que podías instalar en el limitado almacenamiento de tu ordenador. Era un reproductor de música potente, rápido y especialmente, muy personalizable con ‘skins’. Por supuesto, ya casi nadie lo usa, y con razón; la mayoría de la gente ha dado el salto al streaming y si queremos reproducir música en local existen alternativas más modernas.

Winamp ha vuelto

Por eso, no debería extrañarnos que la vuelta de Winamp se haya producido de esta manera. La nueva versión del programa ahora es una aplicación web centrada en el streaming, aunque sus creadores prometen que en los próximos meses también será capaz de reproducir archivos de música guardados en tu ordenador o en tu móvil.

Sí, eso supone que el nuevo Winamp no tiene nada que ver con el antiguo, lo cual tiene sentido. Al fin y al cabo, la licencia del nombre ha cambiado de manos en un par de ocasiones, y ahora pertenece a Llama Group (una referencia a la primera pista que se reproducía cuando iniciabas el programa).

El nuevo Winamp

El objetivo de Llama Group es monetizar Winamp aprovechando la aún enorme base de usuarios que tiene, 83 millones de personas en todo el mundo; es por eso que primero la ha convertido en una app de streaming muy parecida a Spotify, pero ese es sólo el primer paso. También ha presentado la “Fanzone”, una sección de la app que nos ofrecerá acceso a contenido exclusivo de nuestros artistas favoritos; y entre los planes estaba la integración de NFTs, pese a que parecen haber perdido el interés de la mayoría de la gente.

Es fácil leer todo esto y pensar en lo peor, y no estás solo. Por ahora, no hay absolutamente nada de la Winamp original en esta aplicación web; de hecho, tampoco hay mucha música. Por ahora Llama Group sólo ha conseguido convencer a unos pocos músicos enfadados con Spotify y su polémico reparto de ingresos. A menos que seas un ‘hipster’ total y sólo te guste la música que nadie ha escuchado, aquí no encontrarás mucho.

La buena noticia es que el Winamp original aún se puede descargar de la página oficial, aunque sólo para Windows y no para móvil, por supuesto. Pero se espera que en los próximos meses se adapte a una versión de la aplicación web, así que si quieres seguir escuchando tu música con ese toque de nostalgia, será mejor que te des prisa en descargarlo.

