Todo sobre Zepp, la app para controlar los relojes y pulseras Amazfit

Para acceder a la configuración y los datos de un reloj Amazfit, tienes dos opciones, descargar una alternativa no oficial como Notify, o bien optar por Zepp, la app oficial de la compañía para sus smartwatches, smartbands e incluso para su báscula inteligente. Hoy vamos a contarte todo lo que tienes que saber acerca de esta aplicación, que esconde una gran cantidad de posibilidades.

Datos sobre tu actividad

Zepp cuenta con todas las herramientas que necesitas para ver la actividad que tu reloj o pulsera han medido, incluyendo pasos, sueño, ritmo cardíaco y calorías, entre muchas más cosas.

Lo primero que verás al abrir la aplicación —una vez la hayas configurado, claro— es el indicador PAI, que evalúa los datos del ritmo cardíaco, las actividades diarias y los datos fisiológicos para, mediante un algoritmo, ofrecerte una cifra en función de tu rendimiento diario. Cuanto más alta sea la cifra, mejor, y te ayudará a saber, más o menos, si has hecho lo suficiente durante el día.

Seguido de esto, verás los datos de tu sueño, con una puntuación diaria en función de las horas totales que hayas dormido, así como del porcentaje de horas de sueño profundo respecto al sueño ligero. Si pulsas para ampliar información, podrás ver un gráfico con los datos de tu sueño mensual, semanal e incluso la media anual.

En este apartado también podrás modificar los datos para corregirlos, así como acceder a un registro de tus siestas cortas y un gráfico que te compara con otros usuarios, y te dice si te has ido antes que la media, así como si has dormido mejor o peor.

En la sección de los pasos podrás ver un recuento de cuántos has hecho, así como datos de la distancia que has recorrido, el tiempo total que has empleado andando y el total de calorías quemadas.

Al igual que sucede con el sueño, también podrás acceder a diferentes gráficos con tus datos históricos, así como a una media semanal de pasos por día.

La frecuencia cardíaca es otra de las variables que aparece, y si tienes activada la detección automática, podrás ver un gráfico por horas de cómo ha evolucionado, así como información de la última frecuencia medida.

Además de todo esto, tendrás un acceso rápido a herramientas desde la pantalla principal, así como más categorías como estrés y oxígeno en sangre, calidad de respiración durante el sueño, temperatura o datos de electrocardiogramas, todo ello claro, si tu reloj es compatible con esta medición.

Podrás reordenar y ocultar las categorías que no quieras tener a la vista en la página de inicio, mientras que en la central tendrás acceso únicamente a botones para iniciar tus entrenamientos en diferentes categorías.

Ajustes para configurar tu wearable al máximo

En la sección de Perfil, en la barra inferior, tendrás acceso a una zona con tus objetivos, registros, amigos, añadir cuentas y más, así como a un apartado en el que ver los dispositivos que tienes sincronizados, y acceder a su configuración.

Con los Ajustes de apariencia vas a poder escoger un nuevo diseño para la pantalla inicial, o bien personalizar uno empleando una imagen de tu galería y colocando el diseño de reloj que quieras.

Más allá de eso, tendrás acceso a un apartado para establecer las alertas de aplicaciones, así como de las llamadas o de los SMS entrantes, que tu wearable podrá notificar para que sepas que te llaman o que ha llegado un mensaje entrante.

También podrás crear tus propias alarmas, hacer que te avise si pasas mucho tiempo sentado o incluso hacer que el reloj te avise cuando cumplas tu objetivo de pasos diario.

Aquí, también podrás elegir el comportamiento de tu wearable con opciones como la de desbloqueo automático al levantar la muñeca, detectar automáticamente el ritmo cardiaco u ofrecer datos en tiempo real.

