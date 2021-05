Amazfit GTS 2 Mini, análisis: pequeño, barato y sencillo

No hay muchas marcas de tecnología que se centren solo en el sector de los relojes inteligentes. Una estas es Amazfit, que tiene uno de los catálogos más segmentados del mercado, como hemos comentado ya en varias ocasiones.

Hoy os traemos el análisis de uno de los productos más peculiares, el Amazfit GTS 2 Mini, una variante mas barata y sencilla del Amazfit GTS 2 que analizamos hace unas semanas.

Análisis Amazfit GTS 2 Mini Alvarez del Vayo

Características Amazfit GTS 2 Mini

Pantalla: Diagonal: 1,55 pulgadas. Factor forma: Rectangular. Tecnología: AMOLED. Resolución: 354 x 306 píxeles.

Diagonal: 1,55 pulgadas. Factor forma: Rectangular. Tecnología: AMOLED. Resolución: 354 x 306 píxeles. Monitorización de salud: Seguimiento cardíaco todo el día. Estimación de VO2 Max. Seguimiento de sueño. Múltiples modos de entrenamiento.

Seguimiento cardíaco todo el día. Estimación de VO2 Max. Seguimiento de sueño. Múltiples modos de entrenamiento. Funciones inteligentes: Reproducción de música. Toma de fotos desde el reloj. Asistente de voz.

Reproducción de música. Toma de fotos desde el reloj. Asistente de voz. Batería: Hasta 14 días con una carga completa.

Hasta 14 días con una carga completa. Resistencia: Resistencia al agua hasta 5 atmósferas.

Resistencia al agua hasta 5 atmósferas. Dimensiones: 40,5 x 35,8 x 8,95.

40,5 x 35,8 x 8,95. Peso: 19.5 gramos sin correa.

Construcción y diseño

Álvarez del Vayo

Una de las peculiaridades de este reloj es que es pequeño y muy ligero. Al contrario que su hermano mayor, está fabricado en plástico y eso se nota a la hora de llevarlo encima. El tacto no es malo, pero no transmite la misma sensación que otros relojes de la marca. Bueno, sí, en realidad recuerda más al Amazfit Bip U Pro que al GTS 2. Es normal, también el precio se acerca más al primero que al segundo.

Algo que también llama la atención son los colores, ya que hay varios modelos diferentes y el que nosotros hemos analizado en color verde agua resulta a la vez elegante y juvenil. Es curioso.

Álvarez del Vayo

La corona es plateada por la parte superior y del mismo color que la correa en la zona inferior, que es donde está el sensor de medición de pulso cardíaco. En la parte derecha tenemos un único botón.

El tamaño de la pantalla es otro de los elementos distintivos y es que, aunque sobre el papel esas 1.55 pulgadas parecen muy similares a las de otros relojes, la realidad es que es un tamaño insuficiente. Bueno, es pequeña, porque la gracia de este reloj es que es perfecto para las personas que buscan un dispositivo que no le suponga llevar un aparato grande en la mano.

Algunos inconvenientes importantes

Amazfit GTS 2 Mini en exteriores Álvarez del Vayo

La diferencia en tamaño y en materiales no nos ha sorprendido, al fin y al cabo estamos ante un reloj que no llega a los 80 euros. Lo que sí que no nos ha gustado es la ausencia de algunas funciones.

Por un lado, no tenemos posibilidad de realizar o recibir llamadas, algo normal en este intervalo de precios. Por otro, solo podemos enviar dos carátulas al reloj, que junto con otras dos que están siempre en el mismo suponen una cifra ridícula de almacenamiento de opciones de diseño.

El Amazfit GTS 2 Mini solo almacena 4 carátulas Álvarez del Vayo

El poder cambiar de carátula es algo clave en este tipo de dispositivos y sólo poder almacenar cuatro no nos parece aceptable. No es que esperáramos poder guardar música en el reloj, algo que no es posible, pero la cantidad de memoria necesaria para guardar más diseños de pantalla no debería ser un problema.

Pantalla siempre activa Álvarez del Vayo

Por otro lado, la velocidad a la que se enciende la pantalla es muy baja, de casi un segundo. Eso sí, al menos tenemos pantalla siempre activa, aunque con una estética muy simple, que no hace lucir al reloj, aunque ayuda a controlar el gasto energético.

Las típicas funciones relacionadas con el deporte

Sensor de medición de pulso cardíaco Álvarez del Vayo

En cuanto a las opciones de uso que tenemos con este reloj, podemos contabilizar las esperadas, como la medición de pasos, de frecuencia cardiaca, estimación de la saturación de oxígeno en sangre…

También podemos controlar la reproducción de música desde el reloj así como establecer alarmas o ver el tiempo.

El botón nos da acceso a todas las aplicaciones y si lo mantenemos pulsado podemos hacer que se active una aplicación en concreto, siendo una suerte de acceso directo.

Aplicaciones Álvarez del Vayo

La interfaz es la que ya conocemos de estos relojes, con la zona de notificaciones si deslizamos desde abajo, la de ajustes desde arriba y en la parte derecha las tarjetas de ejercicio, pulso cardíaco, saturación de oxígeno, estrés…

La novedad es que en la parte de la izquierda tenemos Alexa, aunque por el momento no funciona en español, sólo en inglés. Suponemos que se actualizará pronto ya que la empresa ha lanzado dicha actualización para la Amazfit Band 5 hace unos días.

Autonomía

Álvarez del Vayo

Este reloj promete una autonomía de dos semanas, que es casi la estándar cuando hablamos de este tipo de relojes.

Sin embargo, nuestro análisis ha arrojado unas cifras algo más pequeñas. Poco más de una semana es el tiempo que hemos estado alejados del cargador, entre 8 y 10 días. Es algo lógico si tenemos en cuenta el tamaño del aparato, la batería que cabe, pero no entendemos por qué se anuncian una autonomía mucho mayor.

Y hablamos de un uso normal con notificaciones y avisos de llamadas, pero sin tener la opción de pantalla siempre activa encendida en todo momento, sólo la mitad de esa semana larga de uso.

Conclusión: pequeño y barato, pero ya está

Álvarez del Vayo

Este reloj es una apuesta algo arriesgada de la empresa. No es ni uno de los relojes o pulseras más básicos ni tampoco uno de los más completos.

Busca ofrecer una alternativa a los que quieren un reloj bonito, no muy caro, y con las funciones básicas, pero se queda corto si buscamos más. Quizás es una cuestión de nomenclatura, y es que esperábamos más de un GTS.

Pese a eso, al poder comprarlo por unos 75 euros quizás sea una opción válida para los que valoran mucho el diseño y el tamaño, pero no los materiales o la autonomía.