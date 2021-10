Amazfit GTR 3 Pro, análisis: probamos el nuevo reloj inteligente en vídeo

Amazfit ha presentado hoy mismo los nuevos Amazfit GTR 3, GTS 3 y GTR 3 Pro, sus nuevos relojes de gama alta.

Hay que dejar claro que son productos pensados para tener una gran autonomía, por lo que no usan sistemas operativos completos. Ya os contamos que sólo hay dos tipos de relojes inteligentes, y no hay uno mejor que otro.

Nosotros hemos podido probar el Amazfit GTR 3 Pro durante dos semanas de forma muy intensiva y os contamos lo que nos parece en un extenso vídeo.

Características Amazfit GTR 3 Pro

Colores

Corona Gris con correa de cuero marrón o negra.

Pantalla Pantalla AMOLED de 1,45" 480 x 480.

Procesador y memoria Procesador: -

Memoria RAM: -.

Almacenamiento interno: 4 GB.

Tecnología Acelerómetro de 3 ejes.

Giroscopio.

Sensor biométrico BioTrackerTM3.0 PPG (admite medición de oxígeno en sangre, 6PD + 2 LED), sensor de aceleración, sensor giroscópico, sensor geomagnético, altímetro barométrico,sensor de luz ambiental, sensor de temperatura...

IP68 resistencia al agua.

Conectividad Bluetooth 5.0.

GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO .

Peso y tamaño Esfera: 46 mm.

46 x 46 x 10.7 mm.

Peso: 43 gramos.

Otros Más de 150 modos deportivos.

Autonomía Batería: 450 mAh.

Carga rápida.

Sistema operativo Zepp OS.



Si no queréis ver el vídeo os damos las claves del mismo en forma de resumen.

Lo mejor del Amazfit GTR 3 Pro

Amazfit GTR 3 Pro

Lo mejor del Amazfit GTR 3 Pro es lo mismo que tienen sus antecesores, la autonomía. Nosotros hemos hecho varias pruebas y hemos comprobado que con un uso normal tenemos unos 10 días de batería.

Es importante remarcar que lo hemos llevado sin la pantalla siempre encendida, aunque sí que hemos hablado por teléfono, hemos recibido muchísimas notificaciones y hemos consultado aplicaciones e información en el mismo.

El diseño es otro de sus puntos fuertes, no por lo innovador, sino por lo discreto y elegante, lo que ayuda a poder llevarlo siempre puesto.

Amazfit GTR 3 Pro

Además, el control con la corona ayuda a no tener que estar tocando siempre la pantalla. Y no podemos cerrar esta sección sin hablar de la pantalla, que ha dado un gran salto con respecto a los modelos de años anteriores. Mayor resolución, mayor calidad...

La guinda la ponen un altavoz y un micrófono que nos permiten hablar desde el reloj, algo que para mi es ya algo obligatorio.

El Amazfit GTR 3 Pro no es perfecto

Amazfit GTR 3 Pro

Aunque en general nos ha gustado mucho este reloj, como podéis ver, hay cosas que se echan en falta.

La hoja de especificaciones que nos mandó la empresa indica que tiene Wifi de 2.4 Ghz. Sin embargo, nos ha sido imposible verla en los ajustes, donde sólo estaba el bluetooth. Esto ha hecho que las actualizaciones de firmware hayan tardado mucho, y que ni senos pasara por la cabeza meter mucha música en el reloj.

El diseño no es un problema, pero la calidad de los materiales no llega a transmitir la buena sensación que tenemos en otros relojes de precio similar. Es llamativo porque la esfera es de aluminio, un metal para nada problemático. La cuestión es que al tacto no se siente muy premium.

Amazfit GTR 3 Pro

Por otro lado, esperábamos una mayor disponibilidad de aplicaciones en Zepp OS, pero es algo que solo podremos probar más adelante, cuando lleguen a la tienda integrada en la aplicación móvil.

Amazfit GTR 3 Pro

No obstante, esto último podría convertirse en la clave de este reloj, en su argumento de venta. Para eso la empresa ha de desarrollar muchas más apps, aunque sean sencillas (nadie necesita juegos o apps complejas en el reloj).

Amazfit GTR 3 Pro: conclusión

Amazfit GTR 3 Pro

Teniendo en cuenta que el precio de este reloj es de 199 euros, estamos ante una propuesta muy aconsejable para los que quieren un reloj inteligente que no deba cargarse cada pocos días.

Amazfit no se ha pasado a Wear 3.0 o sistemas similares y eso hace que sea una de las pocas empresas independientes del panorama.

Esperemos que este reloj tenga el suficiente éxito como para potenciar su ecosistema de apps, algo que aumentaría incluso más su recomendabilidad.

