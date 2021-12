La galería de fotos de Xiaomi te deja poner marca de agua en las fotos

La recta de final de año para Xiaomi será intensa, con el lanzamiento de nuevos móviles (Xiaomi 12, 12 Pro y 12X presumiblemente) y de nuevo software. Mientras seguimos esperando al lanzamiento de MIUI 13 los desarrolladores de software de Xiaomi siguen actualizando las aplicaciones de los teléfonos de la empresa. La última en ver novedades ha sido la app de galería, que ahora permite, entre otras cosas, poner una marca de agua en las fotos.

Poniendo marca de agua en las fotos

La mayoría de fotografías que compartimos desde el móvil suelen ser por ocio, pero si alguna es más importante que las demás y no queremos que corra por internet sin saber de quién es, podemos ahora ponerle una marca de agua.

Para ello solo tenemos que abrir la aplicación de galería, navegar hasta la imagen en concreto y abrirla. Cuando abramos las opciones debería aparecer en la aplicación actualizada una opción llamada Protective Watermark (Marca de agua protectora).

Esa marca de agua pone el texto Do Not Copy (No copiar) encima de la imagen, de manera que es imposible compartirla sin que se vea.

Más novedades

Otra función es poder hacer zoom en la vista general de imágenes para cambiar el tamaño de previsualización de las mismas.

También podremos buscar por tipo de imagen, en función de la extensión de archivo, así como mirar las fotos geolocalizadas en un mapa, aunque esto último puede fallar si instalamos la aplicación mediante el APK, como nos indican en XDA Developers.

La nueva versión, la 3.4.3.1, debería llegar mediante el sistema integrado en MIUI de actualización de aplicaciones, pero si queréis probarla antes que nadie podéis hacerlo instalado el APK que podéis descargar en APKMirror. El único requisito es que el móvil en el que la instaléis tenga Android 8.0 o superior, y obviamente que use MIUI.

