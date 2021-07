WhatsApp te dejará elegir la calidad de fotos y vídeos que envíes

Mandar fotos en WhatsApp es algo muy común para los usuarios en España. Cuando queremos mandar alguna foto o vídeo, podemos elegir mandarlos en su máxima calidad, pero también enviar la foto comprimida, de modo que pese menos. Aunque la app trabaja en una nueva opción en este sentido, de la que se lleva semanas escuchando hablar.

Una nueva función que se ha descubierto en WhatsApp nos va a permitir elegir la calidad de las fotos y vídeos que vayamos a enviar. Así podremos decidir si hay momentos en los que enviarlos en máxima calidad o si necesitamos ahorrar datos móviles.

Nueva función en WhatsApp

WhatsApp elegir calidad fotos y videos

WhatsApp permitirá que los usuarios de la aplicación en Android e iOS elijan la calidad de las fotos y vídeos que vayan a enviar en sus chats. Se proporcionarán tres opciones en este sentido: mejor calidad (mayor consumo de datos), ahorro de energía (peor calidad) o el modo automático. Esta opción se situará en el apartado de almacenamiento en los ajustes de la app.

De esta manera los usuarios podrán elegir la calidad deseada en cada momento, porque es posible que esto dependa de la situación. La opción de mejor calidad es la que va a consumir más datos móviles, por lo que es posible que no sea la que se use siempre, sino que se usará en casos concretos. El modo ahorro de energía seguramente comprima la foto para que ocupe menos y consuma menos.

Estas opciones serán las que la persona que envíe esa foto o vídeo en WhatsApp pueda elegir. Es decir, la persona que recibe esos contenidos no tiene la posibilidad de elegir cómo descargará dichos contenidos en su teléfono, sino que recibirán el contenido en la forma que la otra persona haya elegido.

La función se está probando actualmente en WhatsApp, pero no se sabe cuándo estará disponible para todos. Hace ya un par de semanas que se habla sobre la misma, por lo que no debería tardar demasiado en llegar, pero no tenemos datos aún.