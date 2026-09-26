Xiaomi revoluciona la gama media: los nuevos Redmi Note 17 llegan a España con baterías que duran hasta 3 días

Xiaomi ha renovado por completo una de las gamas de smartphones más populares en España, los Redmi Note. En esta nueva generación, la 17 ya, nos encontramos desde móviles baratos hasta dispositivos punteros que no tienen nada que envidiar a modelos más caros.

La gama media siempre ha sido el mercado más competitivo, en el que los usuarios buscan el mejor equilibrio entre precio ajustado y prestaciones avanzadas, y los Redmi Note 17 llegan para dominar el terreno.

La estrategia de Xiaomi pasa por llevar características propias de móviles de más de 1.000 euros, como pantallas ultrabrillantes, e incluso algunas que no hemos visto aún en ningún dispositivo, como baterías gigantes, a precios mucho más asequibles.

Redmi Note 17 Pro Max

El modelo más llamativo es el tope de gama, con características técnicas que rompen todas las barreras empezando por la batería.

Esta es probablemente la primera vez que vemos en España el potencial de la tecnología de silicio y carbono, con una gigantesca batería de 9.210 mAh que permite hasta 3 días de autonomía.

Está complementada por la tecnología de carga HyperCharge, que con un cargador de Xiaomi compatible es capaz de alcanzar los 100 W de potencia; eso permite recuperar suficiente batería para usar el móvil todo el día en apenas 20 minutos.

Redmi Note 17 Pro Max Xiaomi El Androide Libre

Gracias al chip Surge G2 de Xiaomi, esta capacidad y velocidad no viene de la mano de un sacrificio en durabilidad; la compañía afirma que es capaz de alcanzar hasta 6 años de salud de batería y ha recibido la certificación de rendimiento de batería de 5 estrellas de TÜV SÜD.

En su interior encontramos el chip Snapdragon 6 Gen 5, fabricado en 4 nanómetros con soporte para inteligencia artificial de manera local en funciones como la transcripción e interpretación de voz.

También destaca la pantalla de 6,83 pulgadas AMOLED CrystalRes con resolución 1.5K y brillo máximo de 3.500 nits con protección de caídas de 3,5 metros por Gorilla Glass Victus 2 además de la resistencia al agua IP66/IP68.

Para la fotografía cuenta con una cámara principal de 50 Mpx con estabilización óptica de imagen y un gran angular de 8 Mpx. Posee funciones de IA con un asistente creativo que elimina reflejos y otras imperfecciones de las fotografías

El Redmi Note 17 Pro Max está disponible por 599,99 euros, con una versión en blanco foroactivo con tecnología fotocromática que cambia de color con cada cambio de luz.

Redmi Note 17 Pro

Un escalón por debajo nos encontramos el modelo Pro, que es muy parecido al Max pero con algunos recortes. Por ejemplo, la batería ahora alcanza los 8.340 mAh, que sigue siendo impresionante si lo comparamos con otros móviles en el mismo rango de precios. De la misma manera, la carga es de 67 W, permitiendo alcanzar el 50% de capacidad en 34 minutos.

Redmi Note 17 Pro Xiaomi El Androide Libre

Lo que se mantiene es la pantalla AMOLED CrystalRes de 6,83 pulgadas y el mismo nivel de protección con Gorilla Glass Victus 2 y IP66/IP68.

El procesador en este caso es el Snapdragon 6s Gen 4 en 4 nanómetros, mientras que la configuración de cámaras es la misma que en el modelo Max.

El Redmi Note 17 Pro ya está disponible por 479,99 euros.

Redmi Note 17 5G

Si nuestro presupuesto no alcanza los 400 euros, el nuevo Redmi Note 17 5G se presenta como una gran alternativa. La batería de nuevo es el punto fuerte, alcanzando los 7.700 mAh con carga turbo de 45 W.

La pantalla AMOLED FHD+ es más grande, con un tamaño de 6,99 pulgadas y está protegida por Gorilla Glass 7i; el dispositivo tiene resistencia al polvo y al agua IP65.

Redmi Note 17 5G Xiaomi El Androide Libre

El Snapdragon 4 Gen 4 debería suponer un aumento de potencia respecto a la pasada generación. De la misma manera, Xiaomi presume de un aumento en el volumen de los altavoces del 200%.

Sólo cuenta con una cámara trasera; se mantiene el sensor de 50 Mpx pero se elimina la estabilización óptica de imagen, aunque sigue siendo compatible con funciones de IA.

El Redmi Note 17 5G está disponible por 379,99 euros.

Redmi Note 17

El modelo de entrada no tiene mucho que envidiar a los mayores. Por ejemplo, tiene la misma batería de 7.700 mAh con carga turbo de 45 W, lo que será muy atractivo en este rango de precios.

Redmi Note 17 Xiaomi El Androide Libre

También usa la misma pantalla grande de 6,99 pulgadas AMOLED con resolución FHD+ y el mismo nivel de protección y la misma cámara. La principal diferencia la encontramos en el procesador, un Snapdragon 6s 4G Gen 2 que nos limita a las redes 4G.

El Redmi Note 17 está disponible por 279,99 euros.