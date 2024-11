La "antipoesía" de Angela Marinescu, una voz arisca, feroz y vulnerable

La poesía rumana contemporánea está muy presente en nuestras lecturas gracias al trabajo infatigable de traductoras como Viorica Patea y Natalia Carbajosa, Ioana Gruia y Corina Oproae, entre otras. No hablamos solo de un clásico moderno como Lucian Blaga, sino también de autores con obras plenamente consolidadas como Dinu Flamând, Magda Cârneci y Svetlana Cârstean, sin olvidar a la gran Ana Blandiana o la “poesía esencial” de Mircea Cartarescu.

Me como los versos Angela Marinescu Edición bilingüe, prólogo y traducción de Corina Oproae. Godall, 2024. 180 páginas. 17,50€

Ahora le llega el turno a Angela Marinescu (1941-2023), de quien solo tenía vagas referencias (si bien no aparece incluida en Miniaturas de tiempos venideros, la antología de poesía rumana contemporánea que Catalina Iliescu preparó para Vaso Roto en 2013).



Me como los versos es una apuesta personal de su traductora, Corina Oproae –flamante ganadora del Premio Tusquets de Novela con La casa limón–, y recoge una muestra de los últimos veintiún años de producción de Marinescu: nueve libros, desde el torrencial Fugas posmodernas. Poemas cada vez más inexactos (2000) al más comedido –pero igualmente implacable– Los pájaros en el cielo gritan (2021). Casi nada sabemos del trayecto que lleva a ese año 2000, año cero de este libro, salvo lo que Oproae menciona en su prólogo.



Estamos ante una escritora “que convierte grandes dosis de sufrimiento vital y de dolor en poesía […], no desde una postura de heroicidad o con una actitud de mártir, sino desde la autenticidad y la naturalidad de la vivencia”. La poeta lo resume en dos breves frases (“No he luchado. Tan solo he vivido”) sobre las que planea el imperativo de Rilke: “Sobreponerse es todo”. Por el camino, varias enfermedades”, una tuberculosis que duró catorce años y la extirpación del pecho izquierdo a causa de un cáncer.

Me como los versos se nutre de estos padecimientos, sin duda, pero los lleva a otro lugar, los eleva, convirtiéndolos en flujo sanguíneo de una escritura caudalosa, desbordante, que se nutre de una constante agresividad con el mundo y consigo misma. En realidad, estos nueve libros y los poemas que los integran parecen configurar un solo texto, un continuum que Marinescu secciona a voluntad.



Podrían leerse como un largo poema reiterativo que vuelve en espiral sobre un puñado de obsesiones que no logra resolver y que guardan, por ello, todo su potencial de disrupción: la sexualidad, desde luego, pero también lo escatológico, la ambivalencia genérica y la invocación de un otro-yo masculino que expresa un “yo traumatizado por la masculinidad” (“cuando escribo soy un hombre que reina como una mujer”).