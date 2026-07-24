Los libros más vendidos: 24 de julio de 2026

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía. E. C.

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 44

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 37

3. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 83

4. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14

5. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

6. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 31

7. La mascarada del carnicero

Dinniman Matt / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

9. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

10. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 19

11. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

12. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 19

13. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 22

14. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8

15. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

16. Ríete de las bodas

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6

17. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

18. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 19

19. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2

20. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 95

No ficción

Portada de 'La respuesta' Lumen

1. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6

2. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9

3. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11

4. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10

5. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

6. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

7. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 241

8. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 55

9. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10

10. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: -- / Semanas en lista: 8

11. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 66

12. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

13. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

14. Clásicos sin filtros

Mary Beard / Crítica / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

15. Qué estoy haciendo aquí

Benjamín Prado / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

16. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 23

17. Dormir cuando no puedes dormir

Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

18. La democracia amenazada

Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6

19. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 40

20. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España

Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5

Poesía

Portada de 'El rayo que no cesa'

1. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

2. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

3. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

4. Un estallido. Antología de la poesía española...

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17

5. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

6. La Odisea (edición coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

7. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

8. Semiótica nuclear

Ben Clark / Visor / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8

9. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 169

10. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

11. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 208

12. Prosa literaria completa

Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

13. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 20

14. Se canta lo que se pierde

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

15. Cancionero popular

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

16. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 36

17. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

18. Vida insecta

Cristina Sánchez-Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

19. Divina Comedia

Dante Alighieri. Versión de Abilio Echeverría / Alianza / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

20. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 34

Infantil y juvenil

Portada de 'Invisible' Nube de Tinta

1. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 223

2. Fuego y metal 2. Light Wielder

Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Boni vs. Mono en cuerpo y alma

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 90

5. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

6. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

7. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 23

8. ¡No puedo más, Goa!

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

9. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

10. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9

11. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 103

13. Magic Animals 12. La gruta del tiempo

Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

14. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 45

15. Kiss Me. Objetivo: tú y yo

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

16. El cangrejo que vino a cenar

Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

17. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

18. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 19

19. 31 días para enamorarse

Sophie Jomain / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

20. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

Bolsillo

Portada de 'Rojo sangre'. Contraluz

1. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 148

3. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 17

4. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 109

5. El buen padre

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

6. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

7. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12

8. 1+1 Clásicos Pop

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

9. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15

10. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

11. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 8

12. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

13. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

14. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

15. Vamos a morir todos

Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

16. Se tiene que morir mucha gente

Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8

17. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 61

18. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

19. Todos nuestros veranos

Carley Fortune / B de Bolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

20. El canto de los grillos

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6

Cómic

Portada de 'El viaje'

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

2. One Piece nº 113

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Dan Da Dan 21

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

4. Nausicaä del Valle del Viento 6

Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Kagurabahi nº 5

Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

6. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 32

7. Gachiakuta 16

Kei Urana / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Ichi The Witch 2

Osamu Nishi / Shiro Usazaki / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

9. Naruto Jump Remix 14

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

10. Haikyû!! nº 41/45

Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).