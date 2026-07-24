Los libros más vendidos: 24 de julio de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
Más información: Libros para llevar en la maleta: más de sesenta recomendaciones
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 44
2. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 37
3. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 83
4. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14
5. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
6. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 31
7. La mascarada del carnicero
Dinniman Matt / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
9. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
10. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 19
11. El baile de las criadas
Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
12. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 19
13. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 22
14. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8
15. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
16. Ríete de las bodas
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
17. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
18. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 19
19. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2
20. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 95
No ficción
1. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
2. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9
3. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11
4. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10
5. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
6. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
7. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 241
8. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 55
9. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10
10. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: -- / Semanas en lista: 8
11. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 66
12. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
13. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
14. Clásicos sin filtros
Mary Beard / Crítica / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
15. Qué estoy haciendo aquí
Benjamín Prado / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
16. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 23
17. Dormir cuando no puedes dormir
Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4
18. La democracia amenazada
Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6
19. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 40
20. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5
Poesía
1. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
2. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
3. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
4. Un estallido. Antología de la poesía española...
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17
5. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
6. La Odisea (edición coleccionista)
Homero / Molino / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
7. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
8. Semiótica nuclear
Ben Clark / Visor / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8
9. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 169
10. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
11. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 208
12. Prosa literaria completa
Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
13. Odisea
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 20
14. Se canta lo que se pierde
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
15. Cancionero popular
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
16. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 36
17. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
18. Vida insecta
Cristina Sánchez-Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
19. Divina Comedia
Dante Alighieri. Versión de Abilio Echeverría / Alianza / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
20. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 34
Infantil y juvenil
1. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 223
2. Fuego y metal 2. Light Wielder
Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Boni vs. Mono en cuerpo y alma
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 90
5. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
6. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
7. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 23
8. ¡No puedo más, Goa!
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
9. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
10. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9
11. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 103
13. Magic Animals 12. La gruta del tiempo
Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
14. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 45
15. Kiss Me. Objetivo: tú y yo
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
16. El cangrejo que vino a cenar
Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
17. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
18. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 19
19. 31 días para enamorarse
Sophie Jomain / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
Bolsillo
1. Rojo sangre
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 148
3. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 17
4. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 109
5. El buen padre
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
6. Mentiras
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
7. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12
8. 1+1 Clásicos Pop
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9
9. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15
10. Las otras niñas
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
11. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 8
12. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5
13. Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
14. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
15. Vamos a morir todos
Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
16. Se tiene que morir mucha gente
Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8
17. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 61
18. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
19. Todos nuestros veranos
Carley Fortune / B de Bolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
20. El canto de los grillos
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6
Cómic
1. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
2. One Piece nº 113
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Dan Da Dan 21
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
4. Nausicaä del Valle del Viento 6
Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Kagurabahi nº 5
Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
6. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 32
7. Gachiakuta 16
Kei Urana / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Ichi The Witch 2
Osamu Nishi / Shiro Usazaki / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
9. Naruto Jump Remix 14
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
10. Haikyû!! nº 41/45
Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).