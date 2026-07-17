Los libros más vendidos: 17 de julio de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
Más información: László Krasznahorkai, nobel de Literatura: "La mezcla de incultura e injusticia está acabando con Europa"
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 43
2. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 36
3. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
4. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13
5. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 30
6. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 82
7. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
8. Ríete de las bodas
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
9. El baile de las criadas
Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
10. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7
11. La piel hembra
Elaine Vilar Madruga / Barrett / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
12. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 18
13. Mentira
Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18
14. Una niña buena
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
15. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
16. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18
17. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
18. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
19. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 15
20. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
2. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
3. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
4. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
5. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9
6. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10
7. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 8
8. Clásicos sin filtros. El impacto del mundo antiguo
Mary Beard / Crítica / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
9. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 22
10. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9
11. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 240
12. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 54
13. Dormir cuando no puedes dormir
Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
14. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 65
15. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 39
16. La democracia amenazada
Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
17. La vacuna contra las adicciones
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
18. Magnifica Humanitas
Papa León XIV / San Pablo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4
19. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
20. El periódico de la democracia
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8
Poesía
1. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7
2. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
3. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 16
4. Prosa literaria completa
Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
5. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 168
6. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Espasa / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4
7. La belleza de la poesía
Fermín Herrero / Eolas / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Poeta en Nueva York
Federico García Lorca / Arrebato / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
9. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
10. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
11. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 207
12. Odisea
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
13. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
14. Divina Comedia
Dante Alighieri. Versión de Abilio Echeverría / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. El libro de Gloria Fuertes
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 28
16. Poesía para principiantes
Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
17. La Odisea (edición coleccionista)
Homero / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Lírica
María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
19. Semiótica nuclear
Ben Clark / Visor / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
20. La falsa autónoma
Yolanda Castaño / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
Infantil y juvenil
1. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 222
2. ¡No puedo más, Goa!
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
3. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 89
4. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 22
5. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
6. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
7. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
8. Magic Animals 12. La gruta del tiempo
Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
9. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 102
11. Unicornia 16. Un mar de colores
Ana Punset / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
12. Kiss me. Inmune a ti
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
13. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 52
14. Kiss Me. Objetivo: tú y yo
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 6
15. El gran libro de los museos
Éva Bensard / Benjamin Chaud / Maeva / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Caperucita en Manhattan
Carmen Martín Gaite / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 44
18. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22
19. Asesinato para principiantes
Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12
20. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18
Bolsillo
1. Rojo sangre
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
2. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18
3. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 108
4. Mentiras
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
5. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11
6. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 14
7. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 147
8. 1+1 Clásicos Pop
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
9. El buen padre
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Las otras niñas
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
12. Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5
14. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 60
15. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
16. Vamos a morir todos
Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
17. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4
18. Todos nuestros veranos
Carley Fortune / B de Bolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
19. Se tiene que morir mucha gente
Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 7
20. El canto de los grillos
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
Cómic
1. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
2. Kagurabahi nº 5
Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Naruto Jump Remix 14
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. La nobleza de las flores 16
Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 31
6. Dan Da Dan 21
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. DC K.O. Knightfight
Dan Mora / Joshua Williamson / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. La espada salvaje de Conan, 12
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Superman y Spiderman (Marvel Treasury Edition #28)
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Ichi The Witch 2
Osamu Nishi / Shiro Usazaki / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).