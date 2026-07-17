Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía.

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía. E. C.

Los libros más vendidos

Los libros más vendidos: 17 de julio de 2026

Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.

Más información: László Krasznahorkai, nobel de Literatura: "La mezcla de incultura e injusticia está acabando con Europa"

El Cultural
Publicada

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 43

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 36

3. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

4. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13

5. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 30

6. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 82

7. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

8. Ríete de las bodas

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

9. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

10. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7

11. La piel hembra

Elaine Vilar Madruga / Barrett / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

12. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 18

13. Mentira

Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18

14. Una niña buena

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

15. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

16. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18

17. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

18. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

19. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 15

20. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

No ficción

Portada de 'La respuesta'

Portada de 'La respuesta'

1. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

2. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

3. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

4. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

5. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9

6. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10

7. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 8

8. Clásicos sin filtros. El impacto del mundo antiguo

Mary Beard / Crítica / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

9. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 22

10. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9

11. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 240

12. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 54

13. Dormir cuando no puedes dormir

Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

14. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 65

15. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 39

16. La democracia amenazada

Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

17. La vacuna contra las adicciones

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

18. Magnifica Humanitas

Papa León XIV / San Pablo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

19. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España

Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

20. El periódico de la democracia

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8

Poesía

Portada de 'El rayo que no cesa'

Portada de 'El rayo que no cesa'

1. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7

2. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

3. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 16

4. Prosa literaria completa

Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

5. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 168

6. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Espasa / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4

7. La belleza de la poesía

Fermín Herrero / Eolas / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Poeta en Nueva York

Federico García Lorca / Arrebato / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

9. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

10. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

11. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 207

12. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

13. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

14. Divina Comedia

Dante Alighieri. Versión de Abilio Echeverría / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. El libro de Gloria Fuertes

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 28

16. Poesía para principiantes

Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

17. La Odisea (edición coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Lírica

María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

19. Semiótica nuclear

Ben Clark / Visor / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

20. La falsa autónoma

Yolanda Castaño / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

Infantil y juvenil

Portada de 'Invisible'

Portada de 'Invisible' Nube de Tinta

1. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 222

2. ¡No puedo más, Goa!

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

3. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 89

4. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 22

5. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

6. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

7. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

8. Magic Animals 12. La gruta del tiempo

Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

9. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 102

11. Unicornia 16. Un mar de colores

Ana Punset / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

12. Kiss me. Inmune a ti

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

13. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 52

14. Kiss Me. Objetivo: tú y yo

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 6

15. El gran libro de los museos

Éva Bensard / Benjamin Chaud / Maeva / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Caperucita en Manhattan

Carmen Martín Gaite / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 44

18. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

19. Asesinato para principiantes

Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12

20. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18

Bolsillo

Portada de 'Rojo sangre'.

Portada de 'Rojo sangre'. Contraluz

1. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

2. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18

3. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 108

4. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

5. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11

6. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 14

7. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 147

8. 1+1 Clásicos Pop

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

9. El buen padre

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

12. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

14. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 60

15. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

16. Vamos a morir todos

Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

17. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4

18. Todos nuestros veranos

Carley Fortune / B de Bolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

19. Se tiene que morir mucha gente

Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 7

20. El canto de los grillos

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

Cómic

Portada de 'El viaje'

Portada de 'El viaje'

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

2. Kagurabahi nº 5

Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Naruto Jump Remix 14

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. La nobleza de las flores 16

Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 31

6. Dan Da Dan 21

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. DC K.O. Knightfight

Dan Mora / Joshua Williamson / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. La espada salvaje de Conan, 12

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Superman y Spiderman (Marvel Treasury Edition #28)

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Ichi The Witch 2

Osamu Nishi / Shiro Usazaki / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).