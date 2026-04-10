Los libros más vendidos: 10 de abril de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Nuevo récord de lectura: dos de cada tres españoles leen libros en su tiempo libre
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 29
2. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
3. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
4. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
5. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
6. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 22
7. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16
8. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
9. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 68
10. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
11. Con nadie
Lorenzo Silva / Destino / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
12. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8
13. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
14. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 69
15. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
16. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 90
17. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12
18. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
19. Indignidad
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
20. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 54
No ficción
1. España partida en dos (cómic)
Julián Casanova/Carles Esquembre/Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. El cerebro en danza
Joaquín de Luz/Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
4. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
5. Atlas mitológico de Grecia
Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
6. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
7. La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera
Carmen Domingo / Tusquets / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
8. Viaje a un Nuevo Mundo
Enric Juliana/Esteban Hernández / Arpa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
9. Si no crees en Dios, te doy su teléfono
Paco Arango / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
10. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 53
11. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 51
12. La fábrica de papel
Marta Kayser / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 226
14. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 41
15. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24
16. Contra el descontento
Cristina Monge / Paidós / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
17. Desde el jergón
Josele Santiago / Contra / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
18. El libro del Tao liberado
Laozi / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
19. Generación inquilina
Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
20. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18
Poesía
1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras
Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
3. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
5. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
6. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 193
7. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
8. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
9. El tiempo está cambiando. Nueva poesía española
Ed. Juan Marqués / Fundación José Manuel Lara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Los versos de mi amiga
Esperanza Ortega / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
11. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 155
12. Poesía para principiantes
Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025
Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
14. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 20
15. Sinceramente
Margaret Atwood / Salamandra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
16. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 33
17. Devociones. Poesía reunida
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12
18. Idealista
Anónimo / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
19. Sonetos a Orfeo
Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
20. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30
Infantil y juvenil
1. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Naruto Jump Remix nº 12/24
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
3. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
4. Biblioteca Superman 10
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
6. GoDeiK y la gema maldita
GoDeiK / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
7. La nobleza de las flores, vol. 13
Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 78
9. En su propia liga
Liz Tomforde / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Solo Leveling 13
Chugong / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Legado I. Ecos de tormenta
Alba Cargol / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Haikyû!! nº 39/45
Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Los ecos de Jude
Joana Marcús / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
14. One Piece nº 13 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
15. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19
16. Biblioteca Conan 20
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 88
18. Boni vs. Mono y el caos en el multiverso
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
19. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Lucky Luke. Integral 3
René Goscinny / Morris / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
Bolsillo
1. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 94
3. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
4. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13
5. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
6. El héroe de las eras
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
7. El pozo de la ascensión
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. El maestro del Prado
Javier Sierra / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 133
10. La enfermera de Auschwitz
Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 34
11. Viento y verdad
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
12. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Alba / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
13. En el amor y en la guerra
Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
14. El quinto invitado
Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
15. Los hermanos Karamázov
Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8
16. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 46
17. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 133
18. Zapatos de lluvia
Mayte Magdalena / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
19. El caballero de los siete reinos
George R. R. Martin / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
20. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 37
Otros libros
1. La salud mental no existe. La salud, sí
Dr. José Luis Marín / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
2. Cuaderno de actividades para adultos: mundial de fútbol
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Feliz menopausia
Sandra Moñino / HarperCollins / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
4. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 19
5. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios
Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
6. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 219
7. El regalo de los años
Luis Rojas Marcos / Harper Collins / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
8. Homo Solver
Àlex Rovira/Francesc Miralles / Kitaeru / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 214
10. Cocina en casa como Dani
Dani García / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).