Los libros más vendidos: 10 de abril de 2026

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Ficción

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 29

2. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

3. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8

4. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

5. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

6. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 22

7. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16

8. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

9. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 68

10. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

11. Con nadie

Lorenzo Silva / Destino / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

12. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8

13. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

14. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 69

15. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

16. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 90

17. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12

18. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

19. Indignidad

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

20. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 54

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No ficción

1. España partida en dos (cómic)

Julián Casanova/Carles Esquembre/Miguel Casanova / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. El cerebro en danza

Joaquín de Luz/Nazareth Castellanos / La Huerta Grande / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

4. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

5. Atlas mitológico de Grecia

Pedro Olalla / Eclecta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

6. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

7. La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera

Carmen Domingo / Tusquets / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

8. Viaje a un Nuevo Mundo

Enric Juliana/Esteban Hernández / Arpa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

9. Si no crees en Dios, te doy su teléfono

Paco Arango / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

10. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 53

11. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 51

12. La fábrica de papel

Marta Kayser / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 226

14. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 41

15. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24

16. Contra el descontento

Cristina Monge / Paidós / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

17. Desde el jergón

Josele Santiago / Contra / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

18. El libro del Tao liberado

Laozi / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

19. Generación inquilina

Javier Gil / Capitán Swing / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

20. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 18

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Poesía

1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Las hojas, la brisa y la luz danza las sombras

Hugo Mujica / Visor / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

3. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. Se canta lo que se pierde. Los 50 mejores poemas...

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

5. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

6. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 193

7. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

8. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

9. El tiempo está cambiando. Nueva poesía española

Ed. Juan Marqués / Fundación José Manuel Lara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Los versos de mi amiga

Esperanza Ortega / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

11. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 155

12. Poesía para principiantes

Adam Zagajewski / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Asamblea. Poesía reunida 1975-2025

Juan Carlos Mestre / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

14. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 20

15. Sinceramente

Margaret Atwood / Salamandra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

16. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 33

17. Devociones. Poesía reunida

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12

18. Idealista

Anónimo / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

19. Sonetos a Orfeo

Rainer Maria Rilke / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

20. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30

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Infantil y juvenil

1. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Naruto Jump Remix nº 12/24

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

3. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

4. Biblioteca Superman 10

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

6. GoDeiK y la gema maldita

GoDeiK / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

7. La nobleza de las flores, vol. 13

Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 78

9. En su propia liga

Liz Tomforde / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Solo Leveling 13

Chugong / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Legado I. Ecos de tormenta

Alba Cargol / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Haikyû!! nº 39/45

Haruichi Furudate / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Los ecos de Jude

Joana Marcús / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

14. One Piece nº 13 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

15. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

16. Biblioteca Conan 20

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 88

18. Boni vs. Mono y el caos en el multiverso

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

19. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Lucky Luke. Integral 3

René Goscinny / Morris / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

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Bolsillo

1. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 94

3. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

4. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13

5. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

6. El héroe de las eras

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

7. El pozo de la ascensión

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. El maestro del Prado

Javier Sierra / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 133

10. La enfermera de Auschwitz

Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 34

11. Viento y verdad

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

12. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Alba / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

13. En el amor y en la guerra

Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

14. El quinto invitado

Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

15. Los hermanos Karamázov

Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8

16. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 46

17. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 133

18. Zapatos de lluvia

Mayte Magdalena / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

19. El caballero de los siete reinos

George R. R. Martin / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

20. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 37

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Otros libros

1. La salud mental no existe. La salud, sí

Dr. José Luis Marín / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

2. Cuaderno de actividades para adultos: mundial de fútbol

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Feliz menopausia

Sandra Moñino / HarperCollins / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

4. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 19

5. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios

Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

6. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 219

7. El regalo de los años

Luis Rojas Marcos / Harper Collins / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

8. Homo Solver

Àlex Rovira/Francesc Miralles / Kitaeru / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 214

10. Cocina en casa como Dani

Dani García / Espasa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9

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Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).