Los libros más vendidos: 6 de marzo de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 24
2. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
4. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
5. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 63
6. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11
8. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 64
9. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
10. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 17
11. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
12. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 85
13. El juicio. La inquisición contra Goya
Luis Zueco / Ediciones B / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
14. Despedidas
Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
15. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 52
16. El novio
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
17. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21
18. Bailando lo quitao
Ana Milán / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
19. Islandia
Manuel Vilas / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Los nombres propios
Marta Jiménez Serrano / Sexto Piso / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
No ficción
1. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Cómo terminó la guerra civil española
Gutmaro Gómez Bravo / Crítica / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
3. Un himno a la vida. Mi historia
Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
4. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
5. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 46
6. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 221
7. Todo lo vivido
Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
8. Los suicidas del fin del mundo
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
9. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 21
10. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 36
11. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 13
12. Redes vacías
César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
13. La edad experimental
Erri de Luca/Inès de la Fressange / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Si no crees en Dios, te doy su teléfono
Paco Arango / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 48
16. Gran guía visual de la psicología
Masato Tanaka / Blackie Books / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
17. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 25
18. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Casos reales
Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6
20. Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1841-1985)
Carmen Guillén / Crítica / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
Poesía
1. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 150
2. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27
Varios autores / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
3. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
4. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 188
5. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27
6. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: - / Semanas en lista: 124
7. El mundo entre sombras
Jon Berruezo / Valparaíso / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Elegía Joseph Cornell
María Negroni / Acantilado / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
9. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 28
10. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 23
11. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13
12. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15
13. La habitación de las ahogadas
Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 20
14. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 27
15. Los versos de mi amiga
Esperanza Ortega / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
16. La vida es esto, amor
Bely Basarte / Lunwerg / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
17. Después del pop
Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 10
18. Devociones. Poesía reunida
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9
19. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 19
20. Tiempo de descuento
Miguel d'Ors / Pre-Textos / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
Infantil y juvenil
1. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
3. Fuego y metal 1. Metal Slinger
Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Brimstone
Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
5. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 204
6. Kaiju 8 nº 15
Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 73
8. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 83
9. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
10. Una última oportunidad
Carla Traver / Esencia / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
11. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 15
12. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
13. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18
14. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!
Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
15. Biblioteca Superman 8
Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
16. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 39
17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 35
18. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade
Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6
19. Blue Lock nº 29
Mineyuki Kaneshiro/Yusuke Nomura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Wonder. La lección de August
R. J. Palacio / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
Bolsillo
1. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 89
3. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11
4. Cumbres borrascosas
Meily Brontë / Alianza / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
5. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 128
6. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
7. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong
Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
8. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 41
10. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14
11. Si es perfecto no es amor
Violeta Reed / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
12. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 128
13. El acontecimiento
Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
14. Los hermanos Karamázov
Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
15. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Alba / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Un matrimonio perfecto
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
17. El cuco de cristal
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 33
18. El hijo olvidado
Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 13
19. En el amor y en la guerra
Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 34
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 214
2. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios
Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
3. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14
4. Cocina en casa como Dani
Dani García / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
5. Quiérete bonito
Paula Orell / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 211
7. El reto es no envejecer
Borja Quiroga / Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
8. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 54
9. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 243
10. Los 10 poderes para diseñar tu vida
Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8
