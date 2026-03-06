Los libros más vendidos

Los libros más vendidos: 6 de marzo de 2026

Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.

Ficción

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 24

2. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

4. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

5. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 63

6. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11

8. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 64

9. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

10. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 17

11. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

12. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 85

13. El juicio. La inquisición contra Goya

Luis Zueco / Ediciones B / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

14. Despedidas

Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

15. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 52

16. El novio

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

17. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 21

18. Bailando lo quitao

Ana Milán / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

19. Islandia

Manuel Vilas / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Los nombres propios

Marta Jiménez Serrano / Sexto Piso / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

No ficción

1. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Cómo terminó la guerra civil española

Gutmaro Gómez Bravo / Crítica / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

3. Un himno a la vida. Mi historia

Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

4. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

5. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 46

6. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 221

7. Todo lo vivido

Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

8. Los suicidas del fin del mundo

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

9. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 21

10. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 36

11. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 13

12. Redes vacías

César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

13. La edad experimental

Erri de Luca/Inès de la Fressange / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Si no crees en Dios, te doy su teléfono

Paco Arango / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 48

16. Gran guía visual de la psicología

Masato Tanaka / Blackie Books / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

17. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 25

18. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Casos reales

Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6

20. Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1841-1985)

Carmen Guillén / Crítica / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

Poesía

1. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 150

2. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27

Varios autores / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

3. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

4. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 188

5. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27

6. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: - / Semanas en lista: 124

7. El mundo entre sombras

Jon Berruezo / Valparaíso / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Elegía Joseph Cornell

María Negroni / Acantilado / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

9. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 28

10. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 23

11. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13

12. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15

13. La habitación de las ahogadas

Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 20

14. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 27

15. Los versos de mi amiga

Esperanza Ortega / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

16. La vida es esto, amor

Bely Basarte / Lunwerg / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

17. Después del pop

Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 10

18. Devociones. Poesía reunida

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9

19. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 19

20. Tiempo de descuento

Miguel d'Ors / Pre-Textos / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

Infantil y juvenil

1. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

3. Fuego y metal 1. Metal Slinger

Rachel Schneider / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Brimstone

Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

5. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 204

6. Kaiju 8 nº 15

Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 73

8. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 83

9. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

10. Una última oportunidad

Carla Traver / Esencia / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

11. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 15

12. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

13. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18

14. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!

Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

15. Biblioteca Superman 8

Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

16. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 39

17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 35

18. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade

Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 6

19. Blue Lock nº 29

Mineyuki Kaneshiro/Yusuke Nomura / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Wonder. La lección de August

R. J. Palacio / Nube de Tinta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

Bolsillo

1. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 89

3. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11

4. Cumbres borrascosas

Meily Brontë / Alianza / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

5. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 128

6. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

7. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong

Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

8. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 41

10. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14

11. Si es perfecto no es amor

Violeta Reed / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

12. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 128

13. El acontecimiento

Annie Ernaux / Maxi-Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

14. Los hermanos Karamázov

Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

15. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Alba / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Un matrimonio perfecto

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

17. El cuco de cristal

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 33

18. El hijo olvidado

Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 13

19. En el amor y en la guerra

Ildefonso Falcones / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 34

Otros libros

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 214

2. Inteligencia natural. Secretos para alcanzar una mente nivel dios

Javier Botía / Arcopress / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

3. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14

4. Cocina en casa como Dani

Dani García / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

5. Quiérete bonito

Paula Orell / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 211

7. El reto es no envejecer

Borja Quiroga / Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

8. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 54

9. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 243

10. Los 10 poderes para diseñar tu vida

Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).