Los libros más vendidos: 27 de febrero de 2026

Ficción

1. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 23

3. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 62

4. Coloquio de invierno

Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

5. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

6. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

7. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6

8. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16

9. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 63

10. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 84

11. El novio

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

12. Despedidas

Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

13. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 51

14. Los nombres propios

Marta Jiménez Serrano / Sexto Piso / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

15. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 12

16. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 95

17. Bailando lo quitao

Ana Milán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Reliquia

Pol Guasch / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

19. El juicio. La inquisición contra Goya

Luis Zueco / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 21

No ficción

1. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 45

3. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

4. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 24

5. Un himno a la vida. Mi historia

Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Cómo terminó la guerra civil española

Gutmaro Gómez Bravo / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 35

8. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 220

9. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 47

10. Los suicidas del fin del mundo

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

11. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 20

12. Todo lo vivido

Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Redes vacías

César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

14. Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1841-1985)

Carmen Guillén / Crítica / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

15. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12

16. Gran guía visual de la psicología

Masato Tanaka / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Casos reales

Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

18. El último neandertal

Ludovic Slimak / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. El arte de rechazar manuscritos

Constantino Bértolo / Debate / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

20. Objetivo venganza

David Alandete / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

Poesía

1. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 149

2. Elegía Joseph Cornell

María Negroni / Acantilado / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

3. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 188

4. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 27

5. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12

6. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14

7. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

8. La habitación de las ahogadas

Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 19

9. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

10. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Los versos de mi amiga

Esperanza Ortega / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. La vida es esto, amor

Bely Basarte / Lunwerg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

13. Un idioma siempre al borde de la extinción. Poesía 2002-2026

Raúl Quinto / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Después del pop

Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

15. Devociones. Poesía reunida

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8

16. Tiempo de descuento

Miguel d'Ors / Pre-Textos / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

17. El amor, las mujeres y la vida (ed. especial tapa dura)

Mario Benedetti / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 18

19. La poesía de los árboles

Varios autores. Ilustr. Lecitia Ruifernández / Nórdica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Lírica

María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

Infantil y juvenil

1. Brimstone

Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Nausicaa nº 4

Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

4. Spy x family

Tetsuya Endo / Ivrea / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 203

6. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 72

7. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 82

8. Maldita fortuna

Myriam M. Lejardi / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 14

10. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17

11. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

12. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 38

13. Una última oportunidad

Carla Traver / Esencia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!

Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

15. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 52

16. Las aventuras de Dani y Evan 14. Invasión dinozombi

Las aventuras de Dani y Evan / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 34

18. Policán 2. Situación desesperrada

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

19. Los recuerdos que fuimos

Elena Montagud / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade

Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

Bolsillo

1. Cumbres borrascosas

Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

2. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

3. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

4. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 88

5. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 127

6. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong

Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

7. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

8. Cumbres borrascosas

Meily Brontë / Alianza / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 40

10. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13

11. Un matrimonio perfecto

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

12. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 127

13. El cuco de cristal

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 32

14. El hijo olvidado

Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12

15. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 33

16. Si es perfecto no es amor

Violeta Reed / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El quinto invitado

Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La mujer de arriba

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

19. La campana de cristal

Sylvia Plath / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 60

Otros libros

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 213

2. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13

3. Quiérete bonito

Paula Orell / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

4. Cocina en casa como Dani

Dani García / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

5. El reto es no envejecer

Borja Quiroga / Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 210

7. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 53

8. Los 10 poderes para diseñar tu vida

Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

9. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 242

10. El camino del artista

Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24

