Los libros más vendidos: 27 de febrero de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 23
3. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 62
4. Coloquio de invierno
Luis Landero / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
5. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
6. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
7. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
8. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 16
9. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 63
10. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 84
11. El novio
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
12. Despedidas
Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
13. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 51
14. Los nombres propios
Marta Jiménez Serrano / Sexto Piso / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
15. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 12
16. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 95
17. Bailando lo quitao
Ana Milán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Reliquia
Pol Guasch / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
19. El juicio. La inquisición contra Goya
Luis Zueco / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 21
No ficción
1. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 45
3. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
4. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 24
5. Un himno a la vida. Mi historia
Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Cómo terminó la guerra civil española
Gutmaro Gómez Bravo / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 35
8. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 220
9. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 47
10. Los suicidas del fin del mundo
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
11. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 20
12. Todo lo vivido
Iñaki Urdangarin / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Redes vacías
César Rendueles / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
14. Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1841-1985)
Carmen Guillén / Crítica / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
15. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12
16. Gran guía visual de la psicología
Masato Tanaka / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Casos reales
Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
18. El último neandertal
Ludovic Slimak / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. El arte de rechazar manuscritos
Constantino Bértolo / Debate / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
20. Objetivo venganza
David Alandete / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
Poesía
1. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 149
2. Elegía Joseph Cornell
María Negroni / Acantilado / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
3. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 188
4. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 27
5. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12
6. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14
7. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22
8. La habitación de las ahogadas
Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 19
9. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
10. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Los versos de mi amiga
Esperanza Ortega / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. La vida es esto, amor
Bely Basarte / Lunwerg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
13. Un idioma siempre al borde de la extinción. Poesía 2002-2026
Raúl Quinto / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Después del pop
Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
15. Devociones. Poesía reunida
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8
16. Tiempo de descuento
Miguel d'Ors / Pre-Textos / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
17. El amor, las mujeres y la vida (ed. especial tapa dura)
Mario Benedetti / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 18
19. La poesía de los árboles
Varios autores. Ilustr. Lecitia Ruifernández / Nórdica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Lírica
María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
Infantil y juvenil
1. Brimstone
Callie Hart / Faeris / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Nausicaa nº 4
Hayao Miyazaki / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
4. Spy x family
Tetsuya Endo / Ivrea / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 203
6. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 72
7. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 82
8. Maldita fortuna
Myriam M. Lejardi / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 14
10. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17
11. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
12. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 38
13. Una última oportunidad
Carla Traver / Esencia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!
Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
15. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 52
16. Las aventuras de Dani y Evan 14. Invasión dinozombi
Las aventuras de Dani y Evan / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 34
18. Policán 2. Situación desesperrada
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
19. Los recuerdos que fuimos
Elena Montagud / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade
Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
Bolsillo
1. Cumbres borrascosas
Emily Brontë / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
2. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
3. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
4. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 88
5. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 127
6. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong
Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
7. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
8. Cumbres borrascosas
Meily Brontë / Alianza / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 40
10. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13
11. Un matrimonio perfecto
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
12. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 127
13. El cuco de cristal
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 32
14. El hijo olvidado
Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12
15. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 33
16. Si es perfecto no es amor
Violeta Reed / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. El quinto invitado
Jenny Knight / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La mujer de arriba
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
19. La campana de cristal
Sylvia Plath / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 60
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 213
2. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13
3. Quiérete bonito
Paula Orell / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
4. Cocina en casa como Dani
Dani García / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
5. El reto es no envejecer
Borja Quiroga / Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 210
7. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 53
8. Los 10 poderes para diseñar tu vida
Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
9. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 242
10. El camino del artista
Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).