Los libros más vendidos: 6 de febrero de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 20
2. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
3. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 59
4. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
5. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 81
6. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 60
7. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13
8. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 48
9. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 20
10. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 9
11. Majareta
Juan Manuel Gil / Seix Barral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
12. Hamnet (edición ilustrada)
Maggie O'Farrell. Ilustr. Laura Agustí / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
13. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 42
14. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 18
15. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 11
16. Las buenas intenciones
Víctor del Árbol / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Distancia de fuga
Cristina Araújo Gámir / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12
19. La doble desaparición de Abril del Pino
Marina Sanmartín / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12
No ficción
1. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 42
3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 17
4. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9
5. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 32
6. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 44
7. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21
8. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 217
9. Casos reales
Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
10. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 38
11. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 18
12. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento
Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
13. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14
14. El arte de rechazar manuscritos
Constantino Bértolo / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11
16. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 15
17. El derecho a las cosas bellas
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 15
18. La supraconciencia existe
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 58
19. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10
20. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 11
Poesía
1. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 146
2. La edad de los fantasmas
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
3. Al 2040
Jorie Graham / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Oxford Circus
Gerardo Rodríguez Salas / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 15
6. Poesía completa
Jorge Luis Borges / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11
8. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9
9. Hombres con un diente de leche
Luis Díaz / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
10. América en sus poetas
Edgardo Dobry / Taurus / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 185
12. Cara de antigua
Lucía Baskaran / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Perros. Antología poética
Varios autores / Renacimiento / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Revelaciones
Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
15. Entre las criaturas y las cosas. Poesía reunida (1984-2024)
Juan Antonio González Iglesias / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Poemas del mar. Tres miradas europeas
Varios autores / Alba / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
18. Andábamos maravillados
Violeta Gil / Arrebato / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
19. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo
Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
20. Balada
Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
Infantil y juvenil
1. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 200
2. Naruto Jump Remix nº 11/24
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Patrulla-X. La Era de Revelación. Obertura 100
Jed Mackay / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Biblioteca John Constantine: Hellblazer, 7
Ron Tiner / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade
Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
6. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 69
7. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 51
8. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14
9. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
10. Las lágrimas de Shiva
César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 44
11. Biblioteca Marvel. Los Vengadores 12
Gene Colan / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Sailor Moon Eternal Edition 08
Naoko Takeuchi / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 79
14. Aprender a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!
Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
15. Spiderman y Lobezno 1
Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
16. Kagurabachi nº 02
Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
17. El pájaro y el corazón de piedra (Edición Deluxe)
Carissa Broadbent / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
18. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11
19. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9
20. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 15
Bolsillo
1. La mujer de arriba
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 85
3. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 124
4. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
5. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 19
6. El hijo olvidado
Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
7. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 124
8. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12
9. El cuco de cristal
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 29
10. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 37
11. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 30
12. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
13. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 57
14. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong
Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Orgullo y prejuicio
Jane Austen / Austral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
16. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13
17. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 48
18. Los hermanos Karamázov
Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
19. Gente que conocemos en vacaciones
Emily Henry / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
20. 1984
Orwell / Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 232
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 210
2. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10
3. Los 10 poderes para diseñar tu vida
Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
4. Mil nombres tiene el amor. Guía astrológica
José Millán / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
5. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
6. La cocina casera de Enrique Sánchez
Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
7. Encuentra tu persona vitamina
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 175
8. Lettering a tope
Iván Castro / Larousse / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Kakebo 2026
Comité Blackie Books / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Guía del cielo 2026
Enrique Velasco/Pedro Velasco / Procivel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
