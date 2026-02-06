Los libros más vendidos: 6 de febrero de 2026

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 20

2. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

3. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 59

4. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

5. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 81

6. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 60

7. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13

8. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 48

9. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 20

10. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 9

11. Majareta

Juan Manuel Gil / Seix Barral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

12. Hamnet (edición ilustrada)

Maggie O'Farrell. Ilustr. Laura Agustí / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

13. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 42

14. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 18

15. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 11

16. Las buenas intenciones

Víctor del Árbol / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Distancia de fuga

Cristina Araújo Gámir / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12

19. La doble desaparición de Abril del Pino

Marina Sanmartín / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12

No ficción

1. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 42

3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 17

4. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9

5. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 32

6. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 44

7. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

8. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 217

9. Casos reales

Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

10. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 38

11. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 18

12. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento

Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

13. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14

14. El arte de rechazar manuscritos

Constantino Bértolo / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11

16. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 15

17. El derecho a las cosas bellas

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 15

18. La supraconciencia existe

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 58

19. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género

Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10

20. Al día siguiente de la conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 11

Poesía

1. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 146

2. La edad de los fantasmas

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

3. Al 2040

Jorie Graham / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Oxford Circus

Gerardo Rodríguez Salas / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 15

6. Poesía completa

Jorge Luis Borges / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11

8. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

9. Hombres con un diente de leche

Luis Díaz / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

10. América en sus poetas

Edgardo Dobry / Taurus / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 185

12. Cara de antigua

Lucía Baskaran / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Perros. Antología poética

Varios autores / Renacimiento / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Revelaciones

Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

15. Entre las criaturas y las cosas. Poesía reunida (1984-2024)

Juan Antonio González Iglesias / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Poemas del mar. Tres miradas europeas

Varios autores / Alba / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

18. Andábamos maravillados

Violeta Gil / Arrebato / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

19. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo

Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

20. Balada

Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

Infantil y juvenil

1. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 200

2. Naruto Jump Remix nº 11/24

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Patrulla-X. La Era de Revelación. Obertura 100

Jed Mackay / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Biblioteca John Constantine: Hellblazer, 7

Ron Tiner / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade

Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

6. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 69

7. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 51

8. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 14

9. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

10. Las lágrimas de Shiva

César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 44

11. Biblioteca Marvel. Los Vengadores 12

Gene Colan / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Sailor Moon Eternal Edition 08

Naoko Takeuchi / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 79

14. Aprender a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!

Sally Rippin / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

15. Spiderman y Lobezno 1

Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

16. Kagurabachi nº 02

Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

17. El pájaro y el corazón de piedra (Edición Deluxe)

Carissa Broadbent / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

18. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11

19. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9

20. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 15

Bolsillo

1. La mujer de arriba

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 85

3. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 124

4. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

5. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 19

6. El hijo olvidado

Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

7. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 124

8. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12

9. El cuco de cristal

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 29

10. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 37

11. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 30

12. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

13. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 57

14. Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong

Hwang Bo-Reum / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Orgullo y prejuicio

Jane Austen / Austral / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

16. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13

17. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 48

18. Los hermanos Karamázov

Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

19. Gente que conocemos en vacaciones

Emily Henry / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

20. 1984

Orwell / Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 232

Otros libros

Hábitos atómicos

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 210

2. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10

3. Los 10 poderes para diseñar tu vida

Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

4. Mil nombres tiene el amor. Guía astrológica

José Millán / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

5. 5 semanas para desinflamarte

Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

6. La cocina casera de Enrique Sánchez

Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

7. Encuentra tu persona vitamina

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 175

8. Lettering a tope

Iván Castro / Larousse / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Kakebo 2026

Comité Blackie Books / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Guía del cielo 2026

Enrique Velasco/Pedro Velasco / Procivel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).