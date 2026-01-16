Los libros más vendidos: 16 de enero de 2026

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 17

2. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 56

3. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17

4. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 78

5. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 15

6. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

7. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9

8. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

9. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14

10. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8

11. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 18

12. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 39

13. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 35

14. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 45

15. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

16. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 10

17. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

18. La península de las casas vacías (tapa dura)

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

19. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 14

20. Ande, ande, ande, la Mari Morena

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

No ficción

Planeta

1. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

2. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 39

3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 14

4. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 41

5. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15

6. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

7. The Book

Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

8. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 35

9. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 29

10. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 18

11. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11

12. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12

13. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 214

14. Pan de ángeles

Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7

15. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

16. El puente donde habitan las mariposas (tapa dura)

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 15

18. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género

Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

19. Morante, punto y aparte

Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6

20. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

Poesía

1. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 143

2. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

3. Todo queda al otro lado

Isabel Llanos / Eolas Ediciones / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

4. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 182

5. Eso era amor

Ángel González / Nórdica / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

6. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

7. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14

8. Divina comedia liberada. Infierno

Dante Alighieri / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23

9. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 119

10. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 25

12. Guardé el anochecer en el cajón

Han Kang / Lumen / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8

13. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 89

14. Elegías y nanas

Miguel Hernández / Alba / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

15. La velocidad de la sombra (2018-2024)

Jenaro Talens / Eolas Ediciones / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo

Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

17. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: - / Semanas en lista: 121

18. Verano eterno

Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

19. La edad de los fantasmas

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3

20. Balada

Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 11

2. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

3. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

4. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

5. Guinness World Records 2026

Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

6. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 12

7. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 197

8. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 66

9. Harry Potter y la piedra filosofal (edición MinaLima)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 30

10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 76

11. Animalize 21 y el misterio en el zoo

Animalize21 / Destino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

12. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 83

13. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

14. El príncipe cruel

Holly Black / Hidra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

15. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 35

16. Alas de ónix (edición coleccionista)

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

17. Los Futbolísimos 28: El misterio del escape room infinito

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

18. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 11

19. El círculo

Roberto Santiago / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

20. Anna Kadabra. Aventuras legendarias 4. El rescate del fénix

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

Bolsillo

1. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 82

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 121

3. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 16

4. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

5. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 121

6. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

7. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 54

8. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 45

9. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27

10. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10

11. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 34

12. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. La mujer de arriba

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Orgullo y prejuicio

Jane Austen / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 17

16. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18

17. Una Navidad muy fun, fun, fun

Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

18. Cuando no queden más estrellas que contar

María Martínez / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 88

19. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 13

20. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 50

Otros libros

1. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

2. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 207

3. Cuaderno de invierno, vol. 6

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9

4. La cocina casera de Enrique Sánchez

Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

5. Hábitos atómicos en acción

James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

6. El inversor inteligente

Benjamin Graham / Deusto / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Guía del cielo 2026

Enrique Velasco/Pedro Velasco / Procivel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande

Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

9. Madera de líder

Mario Alonso Puig / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

10. Mamá, ¿me cuentas tu historia?

Elma van Vliet / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).