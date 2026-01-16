Los libros más vendidos: 16 de enero de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 17
2. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 56
3. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17
4. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 78
5. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 15
6. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
7. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9
8. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
9. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14
10. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8
11. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 18
12. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 39
13. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 35
14. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 45
15. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
16. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 10
17. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
18. La península de las casas vacías (tapa dura)
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
19. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 14
20. Ande, ande, ande, la Mari Morena
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
No ficción
1. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
2. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 39
3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 14
4. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 41
5. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15
6. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
7. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
8. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 35
9. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 29
10. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 18
11. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11
12. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12
13. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 214
14. Pan de ángeles
Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7
15. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
16. El puente donde habitan las mariposas (tapa dura)
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 15
18. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
19. Morante, punto y aparte
Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6
20. Mi refugio y mi tormenta
Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
Poesía
1. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 143
2. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
3. Todo queda al otro lado
Isabel Llanos / Eolas Ediciones / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
4. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 182
5. Eso era amor
Ángel González / Nórdica / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
6. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
7. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14
8. Divina comedia liberada. Infierno
Dante Alighieri / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23
9. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 119
10. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 25
12. Guardé el anochecer en el cajón
Han Kang / Lumen / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 8
13. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 89
14. Elegías y nanas
Miguel Hernández / Alba / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
15. La velocidad de la sombra (2018-2024)
Jenaro Talens / Eolas Ediciones / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo
Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
17. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: - / Semanas en lista: 121
18. Verano eterno
Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
19. La edad de los fantasmas
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
20. Balada
Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 11
2. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
3. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
4. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
5. Guinness World Records 2026
Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
6. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 12
7. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 197
8. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 66
9. Harry Potter y la piedra filosofal (edición MinaLima)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 30
10. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 76
11. Animalize 21 y el misterio en el zoo
Animalize21 / Destino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
12. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 83
13. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
14. El príncipe cruel
Holly Black / Hidra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
15. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 35
16. Alas de ónix (edición coleccionista)
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
17. Los Futbolísimos 28: El misterio del escape room infinito
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
18. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 11
19. El círculo
Roberto Santiago / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
20. Anna Kadabra. Aventuras legendarias 4. El rescate del fénix
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
Bolsillo
1. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 82
2. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 121
3. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 16
4. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
5. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 121
6. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
7. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 54
8. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 45
9. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27
10. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10
11. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 34
12. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. La mujer de arriba
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Orgullo y prejuicio
Jane Austen / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 17
16. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18
17. Una Navidad muy fun, fun, fun
Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
18. Cuando no queden más estrellas que contar
María Martínez / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 88
19. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 13
20. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 50
Otros libros
1. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
2. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 207
3. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9
4. La cocina casera de Enrique Sánchez
Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
5. Hábitos atómicos en acción
James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
6. El inversor inteligente
Benjamin Graham / Deusto / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Guía del cielo 2026
Enrique Velasco/Pedro Velasco / Procivel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande
Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
9. Madera de líder
Mario Alonso Puig / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
10. Mamá, ¿me cuentas tu historia?
Elma van Vliet / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).