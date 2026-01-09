Los libros más vendidos: 9 de enero de 2026

Los libros más vendidos: 2 de enero de 2025

Ficción

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 16

2. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 55

3. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 16

4. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8

5. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 77

6. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10

7. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 14

8. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

9. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8

10. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 13

11. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17

12. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 38

13. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 34

14. La península de las casas vacías (tapa dura)

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

15. Ande, ande, ande, la Mari Morena

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

16. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

17. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 44

18. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 13

19. Hija de la venganza

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10

20. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 94

No ficción

Planeta

1. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 38

3. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 14

4. The Book

Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

5. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13

6. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

7. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 40

8. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 34

9. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 28

10. Pan de ángeles

Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

11. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 11

12. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 17

13. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 213

14. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género

Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6

15. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10

16. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 14

17. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

18. Morante, punto y aparte

Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

19. El arte de gobernar

Mariano Rajoy / Almuzara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

20. Al día siguiente de la conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8

Poesía

1. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 181

2. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13

3. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

4. La emperatriz

Valle Mozas / Pie de Página / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 142

6. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7

7. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 24

8. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 26

9. Revelaciones

Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

10. Verano eterno

Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

11. Elegirme

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 11

12. Todo queda al otro lado

Isabel Llanos / Eolas Ediciones / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 88

14. Elegías y nanas

Miguel Hernández / Alba / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Eso era amor

Ángel González / Nórdica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Sostener el cielo

Fernando Conde Parrado / Entreacacias / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. La edad de los fantasmas

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

18. Balada

Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

19. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo

Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Guardé el anochecer en el cajón

Han Kang / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

2. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7

3. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

4. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

5. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 196

6. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65

7. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11

8. Animalize 21 y el misterio en el zoo

Animalize21 / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

9. Guinness World Records 2026

Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

10. Harry Potter y la piedra filosofal (edición MinaLima)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 29

11. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 34

12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 75

13. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10

14. El príncipe cruel

Holly Black / Hidra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

15. Las Ratitas 15. La magia de la Navidad

Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5

16. El círculo

Roberto Santiago / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. Anna Kadabra. Aventuras legendarias 4. El rescate del fénix

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Ho, ho, Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

19. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 450

20. Unicornia 14. Luces, nieve... ¡y acción!

Ana Punset / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

Bolsillo

1. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 81

2. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15

3. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 120

5. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 120

6. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 53

7. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

8. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 44

9. Una Navidad muy fun, fun, fun

Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7

10. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 17

11. Silvia

Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

12. 84, Charing Cross Road

Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

13. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

14. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16

15. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 49

16. Cuando no queden más estrellas que contar

María Martínez / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 87

17. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 33

18. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 12

19. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 15

20. Estuche Stranger Things

Varios autores / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

Otros libros

1. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

2. Cuaderno de invierno, vol. 6

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

3. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 206

4. Hábitos atómicos en acción

James Clear / Diana / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

5. Madera de líder

Mario Alonso Puig / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Mamá, ¿me cuentas tu historia?

Elma van Vliet / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

7. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande

Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8

8. Papá, ¿me cuentas tu historia?

Elma van Vliet / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos

Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

10. Alas para volar

Elsa Punset / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).