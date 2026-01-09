Los libros más vendidos: 9 de enero de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Los mejores libros infantiles de octubre: una Caperucita moderna y otros 15 títulos más allá del truco o trato
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 16
2. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 55
3. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 16
4. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
5. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 77
6. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10
7. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 14
8. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
9. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8
10. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 13
11. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17
12. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 38
13. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 34
14. La península de las casas vacías (tapa dura)
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
15. Ande, ande, ande, la Mari Morena
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
16. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
17. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 44
18. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 13
19. Hija de la venganza
Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10
20. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 94
No ficción
1. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 38
3. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 14
4. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
5. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13
6. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
7. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 40
8. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 34
9. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 28
10. Pan de ángeles
Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
11. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 11
12. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 17
13. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 213
14. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6
15. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10
16. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 14
17. Mi refugio y mi tormenta
Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
18. Morante, punto y aparte
Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5
19. El arte de gobernar
Mariano Rajoy / Almuzara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
20. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8
Poesía
1. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 181
2. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13
3. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
4. La emperatriz
Valle Mozas / Pie de Página / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 142
6. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7
7. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 24
8. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 26
9. Revelaciones
Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
10. Verano eterno
Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
11. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 11
12. Todo queda al otro lado
Isabel Llanos / Eolas Ediciones / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 88
14. Elegías y nanas
Miguel Hernández / Alba / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Eso era amor
Ángel González / Nórdica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Sostener el cielo
Fernando Conde Parrado / Entreacacias / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. La edad de los fantasmas
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
18. Balada
Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
19. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo
Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Guardé el anochecer en el cajón
Han Kang / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
2. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7
3. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
4. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
5. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 196
6. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65
7. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11
8. Animalize 21 y el misterio en el zoo
Animalize21 / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
9. Guinness World Records 2026
Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
10. Harry Potter y la piedra filosofal (edición MinaLima)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 29
11. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 34
12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 75
13. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10
14. El príncipe cruel
Holly Black / Hidra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
15. Las Ratitas 15. La magia de la Navidad
Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5
16. El círculo
Roberto Santiago / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. Anna Kadabra. Aventuras legendarias 4. El rescate del fénix
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Ho, ho, Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
19. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 450
20. Unicornia 14. Luces, nieve... ¡y acción!
Ana Punset / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
Bolsillo
1. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 81
2. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15
3. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 120
5. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 120
6. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 53
7. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
8. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 44
9. Una Navidad muy fun, fun, fun
Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 7
10. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 17
11. Silvia
Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
12. 84, Charing Cross Road
Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
13. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
14. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16
15. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 49
16. Cuando no queden más estrellas que contar
María Martínez / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 87
17. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 33
18. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 12
19. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 15
20. Estuche Stranger Things
Varios autores / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
Otros libros
1. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
2. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
3. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 206
4. Hábitos atómicos en acción
James Clear / Diana / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
5. Madera de líder
Mario Alonso Puig / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Mamá, ¿me cuentas tu historia?
Elma van Vliet / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
7. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande
Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
8. Papá, ¿me cuentas tu historia?
Elma van Vliet / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos
Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
10. Alas para volar
Elsa Punset / Destino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).