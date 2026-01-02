Los libros más vendidos: 2 de enero de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Los mejores libros infantiles de octubre: una Caperucita moderna y otros 15 títulos más allá del truco o trato
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15
2. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 15
3. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 54
4. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
5. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9
6. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
7. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
8. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 13
9. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12
10. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 76
11. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16
12. La península de las casas vacías (tapa dura)
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
13. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 37
14. Ande, ande, ande, la Mari Morena
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
15. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 33
16. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5
17. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
18. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 12
19. Hija de la venganza
Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
20. Hamnet (edición ilustrada)
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 37
3. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13
4. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12
5. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
6. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
7. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
8. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 39
9. Pan de ángeles
Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
10. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 33
11. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 27
12. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 212
13. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10
14. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 13
15. Morante, punto y aparte
Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4
16. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
17. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
18. El arte de gobernar
Mariano Rajoy / Almuzara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
19. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 9
20. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento
Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12
2. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 25
3. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10
4. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 87
5. Dulce fruta que nace al borde de un abismo
Jesús Aguado / Eolas Ediciones / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23
7. Revelaciones
Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
8. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
9. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 180
10. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 141
11. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 118
12. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
13. La edad de los fantasmas
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Verano eterno
Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
15. Balada
Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Guardé el anochecer en el cajón
Han Kang / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
17. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 120
18. Poesía reunida. Edición conmemorativa
César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8
19. Substancia
Álvaro Pombo / Renacimiento / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Trema y Taxidermia
Inés Oliveira Amat / Olé Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9
2. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
3. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
4. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 195
5. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 64
6. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
7. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 10
8. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 449
9. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
10. El reno que vino a cenar
Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
11. Harry Potter y la piedra filosofal (edición MinaLima)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 28
12. Animalize 21 y el misterio en el zoo
Animalize21 / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Guinness World Records 2026
Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. El príncipe cruel
Holly Black / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Ho, ho, Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
16. One Piece nº 12 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
17. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33
18. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 74
19. Las Ratitas 15. La magia de la Navidad
Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
20. La infancia de Papá Noel
Sébastien Pérez/Benjamin Lacombe / Edelvives / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
Bolsillo
1. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 80
2. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14
3. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 119
5. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 119
6. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 43
7. Silvia
Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6
8. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 52
9. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
10. Una Navidad muy fun, fun, fun
Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
11. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8
12. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
13. 84, Charing Cross Road
Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
14. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 48
15. Todo muere
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10
16. Estuche Stranger Things
Varios autores / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14
18. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 16
19. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
20. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 32
Otros libros
1. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7
3. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 205
4. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande
Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 206
6. Mamá, ¿me cuentas tu historia?
Elma van Vliet / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
7. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos
Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9
8. La cocina casera de Enrique Sánchez
Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
9. Alas para volar
Elsa Punset / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
10. Hábitos atómicos en acción
James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).