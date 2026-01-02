Los libros más vendidos: 2 de enero de 2026

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 15

2. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 15

3. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 54

4. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

5. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9

6. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

7. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

8. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 13

9. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12

10. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 76

11. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16

12. La península de las casas vacías (tapa dura)

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

13. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 37

14. Ande, ande, ande, la Mari Morena

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

15. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 33

16. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

17. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

18. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 12

19. Hija de la venganza

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

20. Hamnet (edición ilustrada)

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

No ficción



1. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 37

3. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 13

4. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12

5. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

6. The Book

Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

7. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género

Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

8. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 39

9. Pan de ángeles

Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

10. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 33

11. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 27

12. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 212

13. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10

14. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 13

15. Morante, punto y aparte

Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

16. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

17. Al día siguiente de la conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

18. El arte de gobernar

Mariano Rajoy / Almuzara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

19. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 9

20. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento

Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

Poesía

1. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12

2. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 25

3. Elegirme

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10

4. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 87

5. Dulce fruta que nace al borde de un abismo

Jesús Aguado / Eolas Ediciones / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23

7. Revelaciones

Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

8. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

9. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 180

10. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 141

11. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 118

12. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

13. La edad de los fantasmas

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Verano eterno

Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

15. Balada

Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Guardé el anochecer en el cajón

Han Kang / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

17. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 120

18. Poesía reunida. Edición conmemorativa

César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8

19. Substancia

Álvaro Pombo / Renacimiento / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Trema y Taxidermia

Inés Oliveira Amat / Olé Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9

2. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

3. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

4. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 195

5. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 64

6. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

7. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 10

8. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 449

9. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

10. El reno que vino a cenar

Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

11. Harry Potter y la piedra filosofal (edición MinaLima)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 28

12. Animalize 21 y el misterio en el zoo

Animalize21 / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Guinness World Records 2026

Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. El príncipe cruel

Holly Black / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Ho, ho, Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

16. One Piece nº 12 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

17. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33

18. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 74

19. Las Ratitas 15. La magia de la Navidad

Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

20. La infancia de Papá Noel

Sébastien Pérez/Benjamin Lacombe / Edelvives / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

Bolsillo

1. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 80

2. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14

3. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 119

5. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 119

6. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 43

7. Silvia

Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 6

8. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 52

9. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

10. Una Navidad muy fun, fun, fun

Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6

11. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8

12. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

13. 84, Charing Cross Road

Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

14. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 48

15. Todo muere

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10

16. Estuche Stranger Things

Varios autores / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14

18. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 16

19. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

20. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 32

Otros libros

1. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. Cuaderno de invierno, vol. 6

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 7

3. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 205

4. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande

Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 206

6. Mamá, ¿me cuentas tu historia?

Elma van Vliet / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

7. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos

Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9

8. La cocina casera de Enrique Sánchez

Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

9. Alas para volar

Elsa Punset / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

10. Hábitos atómicos en acción

James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

