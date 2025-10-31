Los libros más vendidos: 31 de octubre de 2025

Los libros más vendidos: 17 de octubre de 2025

Ficción

1. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

3. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 45

4. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

5. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

6. Hija de la venganza

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

7. La caza del ejecutor

Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

8. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 67

9. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

10. Tango satánico

László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

12. Alchemised

SenLinYu / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

13. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

14. Relaciones misericordiosas

László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. ¿Qué pasa con Baum?

Woody Allen / Alianza / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

16. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 29

17. La profesora

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

18. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 42

19. Corazón de oro

Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

20. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 27

No ficción

1. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

3. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

4. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

5. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

6. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

7. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 30

8. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 203

9. Lepanto. Cuando España salvó a Europa

Marcelo Gullo Omodeo / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Inevitablemente yo

Antonio Orozco / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

11. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24

12. Breve historia del conflicto entre Israel y...

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 21

13. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 28

14. Mi 69

David Trueba / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

15. La hambruna española

Miguel Ángel del Arco / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. La amiga que me dejó

Nuria Labari / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. La sociedad de la desconfianza

Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

18. La supraconciencia existe

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 56

19. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 21

20. Por decir la verdad

Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

Poesía

1. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Coplas a la muerte de su padre

Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

3. La casa encendida

Luis Rosales / Vitruvio / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 113

5. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

6. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 132

7. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 16

8. Antología poética. Del rayo al viento

Miguel Hernández / Micomicona / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

9. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 110

10. Cantar de Mio Cid

Anónimo / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22

11. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 23

12. Después del pop

Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

13. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 171

14. Antología poética del Siglo de Oro

Varios autores / Austral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8

15. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 53

16. Veinte poemas de amor y una canción...

Pablo Neruda / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

17. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18

18. En esta noche, en este mundo

Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 20

19. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal

Sylvia Plath / Random House / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 18

20. El niño que bebió agua de brújula

Julio Mas Alcaraz / Calambur / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

Infantil y juvenil

1. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 186

3. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

4. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 45

6. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 55

7. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

8. Dan Da Dan 17

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

9. Mitos griegos

Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 32

10. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 82

11. Aliada del villano

Hannah Nicole Maehrer / Faeris / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 70

13. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 51

14. Las lágrimas de Shiva

César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 42

15. Crepúsculo (edición 20.º aniversario)

Stephenie Meyer / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3

16. Welcome, Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

17. Naruto Jump Remix nº 09/24

Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

18. La Academia 2. Aurora

Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

19. Una maldición tallada en hueso

Danielle L. Jensen / Hidra / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

20. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 444

Bolsillo

Portada de 'Marina', de Carlos Ruiz Zafón

1. Marina

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 58

2. El príncipe de la niebla

Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 59

3. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 71

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 110

5. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

6. El clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

7. Crónica de una muerte anunciada

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 41

8. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 110

9. Nada

Carmen Laforet / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 68

10. La ratonera

Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 35

11. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

12. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 34

13. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

14. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 48

15. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 39

16. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 12

17. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 28

18. El lector de Julio Verne

Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

19. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

20. Insolación

Emilia Pardo Bazán / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

Otros libros

Hábitos atómicos

1. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 196

2. 5 semanas para desinflamarte

Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 198

4. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 76

5. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 235

6. Tu cuerpo sabe tu historia

Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

7. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 43

8. Ciencias del comportamiento. Domina la...

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7

9. El gran libro de Lucía, mi pediatra

Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10

10. Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).