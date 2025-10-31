Los libros más vendidos: 31 de octubre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
3. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 45
4. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
5. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
6. Hija de la venganza
Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
7. La caza del ejecutor
Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
8. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 67
9. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
10. Tango satánico
László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
12. Alchemised
SenLinYu / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
13. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
14. Relaciones misericordiosas
László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. ¿Qué pasa con Baum?
Woody Allen / Alianza / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
16. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 29
17. La profesora
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5
18. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 42
19. Corazón de oro
Luz Gabás / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
20. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 27
No ficción
1. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
3. Mi refugio y mi tormenta
Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
4. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
5. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
6. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
7. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 30
8. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 203
9. Lepanto. Cuando España salvó a Europa
Marcelo Gullo Omodeo / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Inevitablemente yo
Antonio Orozco / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
11. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24
12. Breve historia del conflicto entre Israel y...
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 21
13. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 28
14. Mi 69
David Trueba / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
15. La hambruna española
Miguel Ángel del Arco / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. La amiga que me dejó
Nuria Labari / Debate / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. La sociedad de la desconfianza
Victoria Camps / Arpa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
18. La supraconciencia existe
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 56
19. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 21
20. Por decir la verdad
Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
3. La casa encendida
Luis Rosales / Vitruvio / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 113
5. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
6. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 132
7. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 16
8. Antología poética. Del rayo al viento
Miguel Hernández / Micomicona / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9
9. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 110
10. Cantar de Mio Cid
Anónimo / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22
11. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 23
12. Después del pop
Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
13. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 171
14. Antología poética del Siglo de Oro
Varios autores / Austral / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8
15. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 53
16. Veinte poemas de amor y una canción...
Pablo Neruda / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
17. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 18
18. En esta noche, en este mundo
Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 20
19. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal
Sylvia Plath / Random House / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 18
20. El niño que bebió agua de brújula
Julio Mas Alcaraz / Calambur / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
Infantil y juvenil
1. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 186
3. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
4. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 45
6. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 55
7. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
8. Dan Da Dan 17
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3
9. Mitos griegos
Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 32
10. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 82
11. Aliada del villano
Hannah Nicole Maehrer / Faeris / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
12. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 70
13. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 51
14. Las lágrimas de Shiva
César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 42
15. Crepúsculo (edición 20.º aniversario)
Stephenie Meyer / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
16. Welcome, Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
17. Naruto Jump Remix nº 09/24
Masashi Kishimoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
18. La Academia 2. Aurora
Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
19. Una maldición tallada en hueso
Danielle L. Jensen / Hidra / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
20. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 444
Bolsillo
1. Marina
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 58
2. El príncipe de la niebla
Carlos Ruiz Zafón / Booket / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 59
3. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 71
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 110
5. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
6. El clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
7. Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 41
8. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 110
9. Nada
Carmen Laforet / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 68
10. La ratonera
Agatha Christie / Austral / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 35
11. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5
12. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 34
13. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
14. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 48
15. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 39
16. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 12
17. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 28
18. El lector de Julio Verne
Almudena Grandes / Maxi-Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
19. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
20. Insolación
Emilia Pardo Bazán / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
Otros libros
1. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 196
2. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 198
4. Recupera tu mente, reconquista tu vida
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 76
5. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 235
6. Tu cuerpo sabe tu historia
Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
7. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 43
8. Ciencias del comportamiento. Domina la...
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
9. El gran libro de Lucía, mi pediatra
Lucía Galán / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10
10. Los cuatro acuerdos
Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).