Los libros más vendidos: 22 de agosto de 2025

Ficción

La casa del libro

1. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 57

2. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 35

3. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 19

4. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 32

5. Mi nombre es Emilia del Valle

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12

6. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 19

7. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9

8. Nunca mientas

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

9. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 19

10. Nuestro largo adiós

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

11. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 79

12. La vegetariana

Han Kang / Random House / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 42

13. La cartera

Francesca Giannone / Duomo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 36

14. Blackwater I. La riada

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 54

15. La boda de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11

16. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4

17. El albatros negro

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20

18. Ese imbécil va a escribir una novela

Juan José Millás / Alfaguara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 14

19. Blackwater II. El dique

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 40

20. El accidente

Blanca Lacasa / Libros del Asteroide / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

No ficción

1. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 20

2. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10

3. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 193

4. La Supraconciencia existe. Vida después de la vida

Dr. Manuel Sans Segarra, Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 47

5. La vacuna contra la insensatez

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 13

6. Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España

Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 41

7. El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

8. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis* / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

9. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 193

10. Teoría de la gravedad

Leila Guerriero / Libros del Asteroide / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

11. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 18

12. Nuevo elogio del imbécil

Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

13. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 11

14. Ahora y en la hora

Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12

15. El "Quattrocento". Arte y cultura del Renacimiento italiano

Rafael Argullol / Acantilado / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

16. ¿Y los hombres qué?

Caitlin Moran / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7

17. Apuntes para John

Joan Didion / Random House / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 5

18. Neurociencia del cuerpo

Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 12

19. El enigma de Dios. De la fe a la incertidumbre

Pedro García Cuartango / Ediciones B / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 6

20. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases

Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Poesía

1. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 70

2. El hundimiento

Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

3. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 161

4. Corazón espinado

María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

5. Bésame, que diré que ha sido mala suerte

Defreds / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 19

6. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 13

7. Los muertos y los vivos

Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 103

9. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 122

10. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 13

11. Poemas

Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9

12. El amor, las mujeres y la vida

Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 76

13. Y yo a ti

Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 10

14. Estar viva

Pilar Clau / Olifante / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

15. Romancero gitano

Federico García Lorca. Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 103

16. Violet hace el puente sobre la hierba

Lana del Rey / Libros Cúpula / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

17. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 43

18. Antología poética

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 12

19. Los papeles de Ibiza 35

Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

20. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

Infantil y juvenil

1. Chainsaw Man 19

Tatsuki Fujimoto / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 28

3. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 45

4. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 61

5. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha

Suzanne Collins / Molino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 20

6. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 9

7. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 176

8. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 73

9. Alas de ónix

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 26

10. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 26

11. Powerless

Lauren Roberts / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

12. Taming 7 (Los chicos de Tommen 5)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 43

14. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 434

15. Taming 7 (Los chicos de Tommen 5)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. One Piece nº 110

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

18. Anna Kadabra 16. El libro prohibido

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10

19. Molas mucho. Una guía para surfear la adolescencia

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

20. Biblioteca Superman 2

John Byrne/Jerry Ordway/Marv Wolfmann / Panini / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

Bolsillo

1. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 100

2. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

3. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 61

4. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 100

5. En agosto nos vemos

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

6. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 38

7. Lecciones de química

Bonnie Garmus / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

8. La dama de la Cartuja

Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

9. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

10. Los misterios de la taberna Kamogawa

Hisashi Kashiwai / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

11. Hasta que caiga la luna

Sarah A. Parker / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

12. El aliento de los dioses

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

13. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 25

14. La matriarca

Pablo Rivero / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

15. Últimos días en Berlín

Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 32

16. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

17. La hipótesis del amor

Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

18. Book Lovers. Amor entre libros

Emily Henry / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 6

19. Verity. La sombra de un engaño

Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 8

20. El color de las cosas invisibles

Andrea Longarela / Booket / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5

Otros libros

1. Cuaderno de actividades para adultos, vol. 14

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13

2. Cuaderno Golden, vol. 5

María López Villodres/Julio Fuentes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10

3. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 186

4. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 33

5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 188

6. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 225

7. El camino del artista

Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 18

8. Dejar ir. El camino de la liberación

Dr. David R. Hawkins / El Grano de Mostaza / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

9. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 67

10. Deja de ser tú

Joe Dispenza / Urano / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 31

