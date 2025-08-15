Los libros más vendidos: 15 de agosto de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 56
2. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 34
3. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18
4. Mi nombre es Emilia del Valle
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
5. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 31
6. Misterio en el Barrio Gótico
Sergio Vila-Sanjuán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
7. El loco de Dios en el fin del mundo
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18
8. Nunca mientas
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
9. El asesinato de Aristóteles
Marcos Chicot / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
10. Nuestro largo adiós
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
11. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 78
12. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
13. La cartera
Francesca Giannone / Duomo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 35
14. La vegetariana
Han Kang / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 41
15. La boda de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10
16. Ese imbécil va a escribir una novela
Juan José Millás / Alfaguara / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 13
17. A cuatro patas
Miranda July / Random House / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
18. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3
19. El accidente
Blanca Lacasa / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. Toda mi violencia es tuya
Carolina Yuste / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
No ficción
1. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 19
2. La Supraconciencia existe. Vida después de la vida
Dr. Manuel Sans Segarra, Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 46
3. El verano de Cervantes
Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
4. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis* / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
5. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 192
6. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 192
7. La vacuna contra la insensatez
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12
8. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 17
9. Teoría de la gravedad
Leila Guerriero / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España
Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 40
11. Nuevo elogio del imbécil
Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
12. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 10
13. El "Quattrocento". Arte y cultura del Renacimiento italiano
Rafael Argullol / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
14. Ahora y en la hora
Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 11
15. ¿Y los hombres qué?
Caitlin Moran / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
16. Apuntes para John
Joan Didion / Random House / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
17. El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
18. Escalera interior
Almudena Grandes / Tusquets / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 26
19. El enigma de Dios. De la fe a la incertidumbre
Pedro García Cuartango / Ediciones B / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5
20. Neurociencia del cuerpo
Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11
Poesía
1. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 69
2. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 121
3. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 160
4. El hundimiento
Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
5. Bésame, que diré que ha sido mala suerte
Defreds / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 18
6. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10
7. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 102
8. Venir desde tan lejos
Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12
9. Los muertos y los vivos
Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
10. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12
11. Y yo a ti
Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
12. Poemas
Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
13. Corazón espinado
María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
14. Romancero gitano
Federico García Lorca. Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 102
15. Estar viva
Pilar Clau / Olifante / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
16. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 42
17. Los papeles de Ibiza 35
Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
18. El amor, las mujeres y la vida
Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 75
19. Una inesperada ilusión
Aloma Rodríguez / Prensas Universidad de Zaragoza / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
20. Antología poética
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 11
Infantil y juvenil
1. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 60
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 175
3. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 27
4. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 72
5. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 44
6. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha
Suzanne Collins / Molino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 19
7. One Piece nº 110
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
8. Alas de ónix
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 25
9. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8
10. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 42
11. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 433
12. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 25
13. Anna Kadabra 16. El libro prohibido
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
14. Molas mucho. Una guía para surfear la adolescencia
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
15. Biblioteca Superman 2
John Byrne/Jerry Ordway/Marv Wolfmann / Panini / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
16. Kaiju 8 nº 13
Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5
17. Las Ratitas 14. El gran tesoro pirata
Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
18. Cuaderno Kids, vol. 4
Daniel López Valle/Àlex Red / Blackie Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7
19. Alas de estrella
Allison Saft / Disney / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6
20. Dan Da Dan 16
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5
Bolsillo
1. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 99
2. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
3. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 60
4. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 99
5. En agosto nos vemos
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
6. Lecciones de química
Bonnie Garmus / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
7. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 37
8. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Los misterios de la taberna Kamogawa
Hisashi Kashiwai / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
10. La dama de la Cartuja
Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
11. Hasta que caiga la luna
Sarah A. Parker / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
12. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 24
13. El aliento de los dioses
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
14. Últimos días en Berlín
Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 31
15. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. La matriarca
Pablo Rivero / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. La hipótesis del amor
Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Verity. La sombra de un engaño
Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
19. Book Lovers. Amor entre libros
Emily Henry / Booket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
20. El color de las cosas invisibles
Andrea Longarela / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4
Otros libros
1. Cuaderno de actividades para adultos, vol. 14
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12
2. Cuaderno Golden, vol. 5
María López Villodres/Julio Fuentes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9
3. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 32
4. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 185
5. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 224
6. El camino del artista
Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17
7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 187
8. Recupera tu mente, reconquista tu vida
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 66
9. Dejar ir. El camino de la liberación
Dr. David R. Hawkins / El Grano de Mostaza / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
10. Deja de ser tú
Joe Dispenza / Urano / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 30
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).