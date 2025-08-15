Los libros más vendidos: 15 de agosto de 2025

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

La casa del libro

1. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 56

2. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 34

3. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18

4. Mi nombre es Emilia del Valle

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

5. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 31

6. Misterio en el Barrio Gótico

Sergio Vila-Sanjuán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

7. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18

8. Nunca mientas

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

9. El asesinato de Aristóteles

Marcos Chicot / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

10. Nuestro largo adiós

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

11. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 78

12. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

13. La cartera

Francesca Giannone / Duomo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 35

14. La vegetariana

Han Kang / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 41

15. La boda de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10

16. Ese imbécil va a escribir una novela

Juan José Millás / Alfaguara / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 13

17. A cuatro patas

Miranda July / Random House / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

18. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3

19. El accidente

Blanca Lacasa / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

20. Toda mi violencia es tuya

Carolina Yuste / Barrett / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

[Volver ↑]

No ficción

1. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 19

2. La Supraconciencia existe. Vida después de la vida

Dr. Manuel Sans Segarra, Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 46

3. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

4. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis* / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

5. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 192

6. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 192

7. La vacuna contra la insensatez

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12

8. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 17

9. Teoría de la gravedad

Leila Guerriero / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España

Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 40

11. Nuevo elogio del imbécil

Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

12. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 10

13. El "Quattrocento". Arte y cultura del Renacimiento italiano

Rafael Argullol / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

14. Ahora y en la hora

Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 11

15. ¿Y los hombres qué?

Caitlin Moran / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

16. Apuntes para John

Joan Didion / Random House / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

17. El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

18. Escalera interior

Almudena Grandes / Tusquets / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 26

19. El enigma de Dios. De la fe a la incertidumbre

Pedro García Cuartango / Ediciones B / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5

20. Neurociencia del cuerpo

Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11

[Volver ↑]

Poesía

1. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 69

2. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 121

3. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 160

4. El hundimiento

Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

5. Bésame, que diré que ha sido mala suerte

Defreds / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 18

6. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 10

7. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 102

8. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12

9. Los muertos y los vivos

Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

10. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 12

11. Y yo a ti

Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

12. Poemas

Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

13. Corazón espinado

María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

14. Romancero gitano

Federico García Lorca. Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 102

15. Estar viva

Pilar Clau / Olifante / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

16. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 42

17. Los papeles de Ibiza 35

Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3

18. El amor, las mujeres y la vida

Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 75

19. Una inesperada ilusión

Aloma Rodríguez / Prensas Universidad de Zaragoza / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

20. Antología poética

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 11

[Volver ↑]

Infantil y juvenil

1. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 60

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 175

3. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 27

4. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 72

5. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 44

6. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha

Suzanne Collins / Molino / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 19

7. One Piece nº 110

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

8. Alas de ónix

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 25

9. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8

10. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 42

11. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 433

12. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 25

13. Anna Kadabra 16. El libro prohibido

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

14. Molas mucho. Una guía para surfear la adolescencia

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

15. Biblioteca Superman 2

John Byrne/Jerry Ordway/Marv Wolfmann / Panini / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

16. Kaiju 8 nº 13

Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 5

17. Las Ratitas 14. El gran tesoro pirata

Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

18. Cuaderno Kids, vol. 4

Daniel López Valle/Àlex Red / Blackie Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7

19. Alas de estrella

Allison Saft / Disney / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6

20. Dan Da Dan 16

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5

[Volver ↑]

Bolsillo

1. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 99

2. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

3. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 60

4. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 99

5. En agosto nos vemos

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

6. Lecciones de química

Bonnie Garmus / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

7. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 37

8. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Los misterios de la taberna Kamogawa

Hisashi Kashiwai / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

10. La dama de la Cartuja

Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

11. Hasta que caiga la luna

Sarah A. Parker / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

12. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 24

13. El aliento de los dioses

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

14. Últimos días en Berlín

Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 31

15. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. La matriarca

Pablo Rivero / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. La hipótesis del amor

Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Verity. La sombra de un engaño

Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

19. Book Lovers. Amor entre libros

Emily Henry / Booket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

20. El color de las cosas invisibles

Andrea Longarela / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4

[Volver ↑]

Otros libros

1. Cuaderno de actividades para adultos, vol. 14

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12

2. Cuaderno Golden, vol. 5

María López Villodres/Julio Fuentes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9

3. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 32

4. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 185

5. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 224

6. El camino del artista

Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17

7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 187

8. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 66

9. Dejar ir. El camino de la liberación

Dr. David R. Hawkins / El Grano de Mostaza / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

10. Deja de ser tú

Joe Dispenza / Urano / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 30

[Volver ↑]

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).