Los libros más vendidos: 8 de agosto de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 33
2. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 55
3. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 17
4. Mi nombre es Emilia del Valle
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10
5. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 18
6. A cuatro patas
Miranda July / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
7. Nuestro largo adiós
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
8. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 30
9. Nunca mientas
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
10. El loco de Dios en el fin del mundo
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 17
11. El barman del Ritz
Philippe Collin / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Un animal salvaje
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 25
13. Un caballero en Moscú
Amor Towles / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. La diva
Reyes Monforte / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7
16. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 77
17. La cartera
Francesca Giannone / Duomo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 34
18. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
19. La boda de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 9
20. Ese imbécil va a escribir una novela
Juan José Millás / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12
No ficción
1. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 18
2. ¿Y los hombres qué?
Caitlin Moran / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
3. El verano de Cervantes
Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
4. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9
5. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis* / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
6. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 191
7. La Supraconciencia existe. Vida después de la vida
Dr. Manuel Sans Segarra, Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 45
8. Ahora y en la hora
Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
9. Apuntes para John
Joan Didion / Random House / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
10. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16
11. Historias de Gaza. La vida entre guerras
Mikel Ayestaran / Península / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 15
12. El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
13. La vacuna contra la insensatez
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 11
14. Biografía del silencio
Pablo d'Ors / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 54
15. Neurociencia del cuerpo
Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10
16. La llamada
Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 60
17. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina
Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 9
18. Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España
Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 39
19. Escalera interior
Almudena Grandes / Tusquets / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 25
20. El enigma de Dios. De la fe a la incertidumbre
Pedro García Cuartango / Ediciones B / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4
Poesía
1. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 159
2. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 68
3. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 120
4. El hundimiento
Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
5. Bésame, que diré que ha sido mala suerte
Defreds / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17
6. Venir desde tan lejos
Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
7. Los muertos y los vivos
Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 101
9. Corazón espinado
María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
10. Poesía completa
Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11
11. Y yo a ti
Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
12. Romancero gitano
Federico García Lorca. Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 100
13. Poemas
Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 7
14. El amor, las mujeres y la vida
Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 74
15. Estar viva
Pilar Clau / Olifante / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
16. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 41
17. Los papeles de Ibiza 35
Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
18. Una inesperada ilusión
Aloma Rodríguez / Prensas Universidad de Zaragoza / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
19. Antología poética
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 10
20. Violet hace el puente sobre la hierba
Lana del Rey / Libros Cúpula / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13
Infantil y juvenil
1. One Piece nº 110
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 174
3. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 43
4. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 26
5. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 59
6. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 71
7. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha
Suzanne Collins / Molino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 18
8. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 24
9. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 41
10. Alas de ónix
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24
11. Anna Kadabra 16. El libro prohibido
Pedro Mañas / David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
12. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
13. Molas mucho. Una guía para surfear la adolescencia
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Biblioteca Superman 2
John Byrne / Jerry Ordway / Marv Wolfmann / Panini / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
15. Kaiju 8 nº 13
Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
16. Las Ratitas 14. El gran tesoro pirata
Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
17. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 432
18. Alas de estrella
Allison Saft / Disney / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
19. Cuaderno Kids, vol. 4
Daniel López Valle / Àlex Red / Blackie Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6
20. Dan Da Dan 16
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4
Bolsillo
1. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 98
2. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 59
4. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 98
5. El aliento de los dioses
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 6
6. Hasta que caiga la luna
Sarah A. Parker / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
7. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 36
8. Lecciones de química
Bonnie Garmus / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
9. La dama de la Cartuja
Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Los misterios de la taberna Kamogawa
Hisashi Kashiwai / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 23
12. Book Lovers. Amor entre libros
Emily Henry / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
13. Verity. La sombra de un engaño
Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
14. Últimos días en Berlín
Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 30
15. La casa entre los cactus
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 7
16. Cónclave
Robert Harris / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 12
17. Orgullo y prejuicio
Jane Austen / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
18. El color de las cosas invisibles
Andrea Longarela / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
19. En agosto nos vemos
Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Novia
Ali Hazelwood / Tubolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4
Otros libros
1. Cuaderno de actividades para adultos, vol. 14
Daniel López Valle / Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 11
2. Cuaderno Golden, vol. 5
María López Villodres / Julio Fuentes / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
3. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 31
4. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 184
5. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 223
6. Recupera tu mente, reconquista tu vida
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 65
7. El camino del artista
Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16
8. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 186
9. Deja de ser tú
Joe Dispenza / Urano / Semana anterior: - / Semanas en lista: 29
10. Dejar ir. El camino de la liberación
Dr. David R. Hawkins / El Grano de Mostaza / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).