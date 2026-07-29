Los mejores libros infantiles y juveniles para pasar el verano de 2026 lejos de las pantallas

Ilustración de 'La noche se hace día', de Richard McGuire. Salamandra Graphic Kids

'Abracadabra ¡Jugamos a restar números!' Juventud Abracadabra ¡Jugamos a restar números! Montse Ginesta y Joan Portell. Ilustraciones de Lluís Farré Juventud. 24 páginas. 13 €. A partir de 2 años En la tienda encantada de la bruja Remilgada los personajes de los cuentos populares entran y cogen lo que necesitan. Así, van quedando menos y menos objetos: una silla de acebo que resiste más que el acero, un vestido que dejará al príncipe rendido, un lazo vistoso de efecto maravilloso… Del 10 al 0 el lector y aprendiz de este divertido relato va restando objetos sin darse ni cuenta. En Revuelo de colores, el otro título de la colección, el ejercicio se realiza con los colores del arcoíris.

'La noche se hace día'. Salamandra La noche se hace día Richard McGuire Salamandra Graphic Kids. 48 páginas. 15,95 €. A partir de 3 años Colaborador de The New Yorker, Richard McGuire (1957) es un reconocido autor de novela gráfica (Robert Zemeckis llevó al cine su emotiva y premiada Aquí) y de varios libros infantiles. En esta pequeña joya para primeros lectores, las sencillas rimas y relaciones nos pasean por una narración que nos transporta del día a la noche, de la playa (se hace duna / y la duna se hace montaña) hasta la nieve (se hace charco / y el charco se hace hierba). Entre tanto, pasamos por el árbol que se hace papel, la vela que se hace humo, la manta que se hace abrigo… Muy recomendable para leer antes de coger el sueño (que se hace ensueño).

'¡No me gusta el agua!' Gato Sueco ¡No me gusta el agua! Eva Lindström Gato Sueco. 32 páginas. 16,50 €. A partir de 3 años Todos aquellos niños a los que no les guste el agua tienen desde ahora un aliado en Alfred. El pequeño protagonista de este álbum odia el agua: la lluvia, los lagos, los charcos, los mares, las piscinas. Todos los planes que tengan que ver con bañarse o jugar cerca del agua acaban con un nefasto resultado para el pobre Alfred, que parece atraer a la mala suerte: se moja el pantalón, su canoa vuelca… Para él el invierno es mucho mejor. Aunque le encanta ver cómo los demás se bañan… sin tener que mojarse.

'Pequeña & Grande Yayoi Kusama'. Alba Pequeña & Grande Yayoi Kusama María Isabel Sánchez Vegara. Ilustrado por Ryoko Ichikawa Alba. 32 páginas. 16 €. A partir de 5 años Hija pequeña de una familia que cultivaba y vendía flores, Yayoi soñaba con ser artista. Sus padres tenían otros planes para ella y querían casarla a toda costa. Pero ella siguió dibujando y escribió una carta a Georgia O'Keeffe quien le animó a trasladarse a Nueva York. Y pintó topitos de colores sin fin. Conocida como la Princesa de los Lunares, sorprendió al público con sus pinturas, dibujos, esculturas e instalaciones llenas de puntos. Un libro para que los niños y niñas puedan conocer a una de las artistas más originales de los últimos tiempos que hoy vive recluida por voluntad propia.

'Lágrimas de cocodrilo'. Kalandraka Lágrimas de cocodrilo André François Kalandraka. 44 páginas. 19 €. A partir de 7 años Original formato y texto para explicar a los más pequeños qué son las lágrimas de cocodrilo, ese recurso tan utilizado por muchos de ellos. Antes del llanto, el cocodrilo viaja en una larga caja desde Egipto, con su inseparable compañero, el pajarito. Una vez en casa, te pasea por el lago y te lleva al colegio. Pero cuando hace algo mal y es reprendido… ¡ahí aparecen las lágrimas de cocodrilo! El clásico de la literatura juvenil del ilustrador y caricaturista francés de origen húngaro André François (1915-2005), hoy recuperado.

'Naturoscopio'. Akal Naturoscopio Fleur Daugey. Ilustraciones de Chiara Dattola Akal. 48 páginas. 15€. A partir de 7 años Con afán enciclopédico llega este álbum con impactantes infografías realizadas a partir de cifras extraídas de la naturaleza. En la Tierra somos el 0,4 % de animales frente al 99,6 % de plantas (y otros, como hongos y bacterias). La ballena azul es el animal más grande que haya existido nunca, más larga y pesada que los dinosaurios: tan larga como un edificio de 10 pisos, como una cancha de baloncesto, como tres autobuses… Hay páginas para los países que albergan mayor cantidad de plantas o para saber cuáles son los animales más rápidos. Veinticinco temas explicados con curiosas estadísticas para saberlo todo sobre los seres que habitan nuestro planeta.

'Kö. La historia más grande jamás contada'. Anaya Kö. La historia más grande jamás contada Care Santos y Adrián Olmedo. Ilustrado por Óscar Llorens Anaya. 136 páginas. 13,50 €. A partir de 10 años “Recuerdo un nubarrón muy oscuro y muy ruidoso. Las explosiones”. Así comienza la historia de Kö, un trozo pequeño de una roca más grande que se quedó en una ladera 84 millones de años. Desde esta original perspectiva -la del monólogo de una piedra basáltica, dura y gris, con un lado suave y otro desigual- recorremos la historia de nuestro planeta, desde el Big Bang hasta hoy. Con “Recuerdo mi primer glaciar” o “el primer microbio” y, más adelante, “Recuerdo a la primera Australopithecus”, la historia del mundo avanza hasta el Homo sapiens. Un viaje que termina en la actualidad, un día de playa cualquiera: “Recuerdo cuando Buceador llegó donde estaba su madre”. Con esta emocionante aventura que funciona de maravilla, Care Santos y Adrián Olmedo -que son además madre e hijo- han obtenido el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2026.

'El Principito'. Salamandra El Principito Antonine de Saint-Exupéry. Ilustrado y animado por MinaLima Salamandra. 192 páginas. 28,45 €. A partir de 10 años Una pequeña joya animada. Preciosa edición del clásico que nos llega de la mano del estudio londinense MinaLima, creador de algunos de los efectos visuales más llamativos de las películas de Harry Potter. Con desplegables y varias sorpresas en su interior, es este un álbum para vivir la magia de una historia de la literatura universal. Maravilloso el Príncipe con el planeta en su interior, la rosa a la que podemos ayudar a florecer o la serpiente enroscándose en la bota.

'El mundo de los mares'. Nórdica El mundo de los mares Dieter Braun Nórdica. 96 páginas. 29,50 €. A partir de 10 años Precioso álbum para los amantes del mar que nos lleva desde la costa a los barcos hundidos; de la Gran Barrera de Coral a los millones de toneladas de basura de plástico que acaban en los mares; de los tiburones a las tortugas marinas. De cuidada edición y maravillosos dibujos, con este libro aprendemos qué son los Doce Apóstoles (en Victoria, Australia), cómo se generan las olas o qué son las aguas abisales. También todo sobre ballenas, focas y pingüinos. Del Mar Muerto a los Mares del Sur. Muy recomendable.

'Dragonborn. El amanecer de los dragones'. Duomo Dragonborn. El amanecer de los dragones Struan Murray Duomo. 368 páginas. 18 €. A partir de 10 años La vida de Alex Evans es aburrida y asfixiante. Tras la muerte de su padre, su madre la sobreprotege con reglas muy estrictas alimentadas por miedos irracionales. Un día, la frustración reprimida de Alex explota de una forma literal: echa fuego por la boca. Tras manifestar su poder de fuego, Alex es guiada por un misterioso mentor llamado Oliphos hacia la isla de Skralla, un santuario oculto donde viven y se entrenan otros niños dragón. Allí deberá aprender a dominar su don para luchar y salvar el mundo que conoce. Fenómeno internacional, ha sido uno de los libros más vendidos del año en The New York Times y elegido libro infantil del año por The Times.

'Tessa Soul 1 - El fantasma del baile'. B de Blok Tessa Soul 1 - El fantasma del baile Eva Millet. Ilustraciones de Elena DallAglio B de Block. 208 páginas. 15,95 €. A partir de 10 años Primer título de una nueva serie de misterio e investigación creada para el público middle grade. Tras verse obligada a mudarse a Inglaterra huyendo de la guerra, la joven Tessa Soul llega a Baxter Hall, una imponente mansión victoriana. Aunque la joven espera encontrarse con una vida aburrida en el campo, rápidamente descubre que posee la habilidad de ver espectros y que la casa está llena de ellos. Junto a Angus, el nieto del dueño de la propiedad, tendrá que ayudar a Lavender, el fantasma de una niña con bastante carácter, que lleva años atrapada en los pasillos de la mansión, a reencontrarse con su madre.

'El castillo de la magia enmarañada'. Errata Naturae El castillo de la magia enmarañada Sophie Anderson. Ilustraciones de Saara Söderlund Errata Naturae. 344 páginas. 24 €. A partir de 10 años Inspirada en el folclore y los cuentos tradicionales eslavos, esta novela de lectura ágil enlaza la magia con la familia y los sentimientos, alejándose de las consabidas fórmulas de conjuros y varitas con poderes. Olia vive en el Castillo Mila, una majestuosa y monumental construcción de madera llena de cúpulas, pasadizos ocultos e historias antiguas. Una noche, una tormenta violenta sacude el castillo y desata una fuerza latente. La magia, que llevaba siglos enmarañada, se descontrola y se escapa, poniendo en grave peligro el castillo y a la familia de Olia. Para salvar su hogar, la joven debe cruzar un umbral secreto hacia la tierra de la Magia Prohibida. Lo hará acompañada de Feliks, un entrañable y testarudo espíritu doméstico con apariencia de zorro. Traducida a más de veinticinco idiomas, Sophie Anderson, autora de La chica que hablaba oso (2024), se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la literatura infantil contemporánea.

'Un crush secreto'. Carambuco Un crush secreto Lisa Williamson. Ilustraciones de Jess Bradley Carambuco. 276 páginas. 16 €. A partir de 10 años Lisa Williamson vuelve a demostrar su capacidad para empatizar con los preadolescentes en el tercer libro de Instituto Bigg. En esta ocasión, los amores adolescentes no correspondidos son el eje de esta historia tierna, agridulce y sincera sobre la amistad, los flechazos y la dificultad para ser coherente con uno mismo. Porque si a Astrid le gustaba ser distinta y no le importaba que piensen que es un poco rara, todo cambia cuando conoce a Teddy. Con él comparte pasión por los libros, pero su mundo se pone patas arriba cuando el chico se convierte en su crush secreto. Ahora ser diferente ya no parece tan genial…

'Jano y el talismán del trueno'. MR Jano y el talismán del trueno Damián Mollá MR. 272 páginas. 18,90 €. A partir de 13 años Primera novela juvenil del humorista y guionista de El Hormiguero, mucho más conocido por ser quien da vida a la gamberra Barrancas. La historia arranca cuando el padre de Jano, el joven protagonista, desaparece repentinamente sin dejar rastro. Lo que parece un secuestro convencional pronto se revela como algo mucho más grande: la familia de Jano custodia desde hace generaciones un secreto milenario relacionado con el legendario talismán del trueno, una reliquia con el poder de alterar el equilibrio del mundo. Junto a sus amigos, el joven debe seguir una cadena de pistas ocultas entre mitos de dioses antiguos, monumentos reales e historia legendaria para dar con el talismán. Acción, humor, misterio y divulgación mitológica se mezclan en esta narración trepidante y divertida.