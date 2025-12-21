De la infancia de Papá Noel a la noche de Reyes, ocho libros para entender la Navidad

Los calendarios de Adviento y las historias de elfos, Papá Noel, renos y Reyes Magos se multiplican y llenan los estantes más vistosos de las librerías. Es difícil abstraerse del imán que sus alegres colores parecen ejercer sobre niños y padres que, un año más, se esfuerzan por hacer entender el espíritu y el encanto de la Navidad a sus retoños.

Y aunque la magia es magia y poco tiene de racional, sí que hay algunos libros que nos pueden ayudar en esta reconfortante labor. He aquí una selección a prueba de Grinchs.

El portal de Belén Samara Hardy Timun Mas. 12 páginas. 10,95 €. A partir de 3 años "Hace mucho tiempo, en la pequeña ciudad de Nazaret...". Así empieza la historia de la primera Navidad contada para los lectores más jóvenes. Con atractivos desplegables tridimensionales en cada página, la autora adapta para los niños a partir de tres años la maravillosa aventura de María y José, su viaje a Belén y el nacimiento de Jesús. Un cuento ideal para compartir en familia y diseñado para captar la atención de los pequeños y despertar su curiosidad por una de las historias más antiguas de todos los tiempos.

Noche de Reyes Oriol García Molsosa. Ilustraciones de Christian Inaraja Combel. 12 páginas. 19,90 €. A partir de 5 años Con tiernos y coloridos desplegables que sorprenden a medida que van pasando las páginas, este libro continúa en parte la historia del anterior, al narrar el viaje de los tres reyes de Oriente hasta el portal de Belén. Siguiendo a la estrella que les va guiando, y a pesar del largo camino y del cansancio, los tres reyes llegan a su destino con el oro, el incienso y la mirra. Esos presentes se han convertido hoy en los deseos que los niños dejan por escrito en su carta. Animados, acuden a la cabalgata en recuerdo de aquel día y, nerviosos, esperan también sus regalos. Y todo esto también pasa en este libro.

Operación Christmas Pato Mena Libre Albedrío. 56 páginas. 15,90 €. A partir de 6 años Cuatro árboles navideños deciden rebelarse contra su destino y escapar del centro comercial en plena Navidad. Su huida, tan cómica como simbólica, los lleva planta a planta en busca del mayor de los regalos: la libertad. En el trayecto se toparán con todo el paisaje típico de estas fechas —Papá Noel, las luces, las compras, los villancicos que suenan sin descanso—, que en esta historia es visto desde una mirada divertida y algo gamberra. Un buen cómic para niños de entre 6 y 10 años; una historia navideña con ritmo de fuga y mucho ingenio. ¿Conseguirán estos árboles navideños llegar al bosque del que salieron?

24 cuentos antes de Navidad Juliette Saumande. Ilustraciones de Sara Bueno Carrero Anaya. 112 páginas. 16,95 €. A partir de 6 años Hace frío en el pueblecito de Roca Luciérnaga. Empieza diciembre y todos sus habitantes se preparan para la Navidad. El alcalde asigna las tareas. Es importante organizar bien la cena de Nochebuena. Roberto, el policía, debe asegurarse de que todos los vecinos están invitados; Edouard, el pastelero, se encargará de los postres; René, de las invitaciones; y el pequeño Jules tendrá que entregar a Papá Noel su gorro, que olvidó el año pasado... Hay que preparar el árbol, los adornos, los regalos, el coro, los dulces, el menú... Hay mucho que hacer antes de Navidad y a medida que leemos vemos lo importante que es la colaboración y la solidaridad. Y más en estas fechas.

La magia de la Navidad Mathilde Paris. Ilustraciones de Marine Gosselin SM. 196 págs. 14,50 €. A partir de 7 años La Navidad en Jutelandmökk es más mágica que en ningún otro lugar del mundo. Pero este año, algo falla: ¿dónde está el espíritu navideño? Los niños del lugar lo tienen muy claro. Alguien está detrás de todo esto. Ahora Guille, Ada, Mario y Cleo tendrán que investigar y tratar por todos los medios de salvar la Navidad y devolver la magia a su pueblo. Con unos dibujos de corte clásico y colorista, este libro reúne todos los ingredientes de la aventura navideña en la que la solidaridad vence al egoísmo.

Pequeña & Grande. Calendario de Adviento. María Isabel Sánchez Vegara. Varios ilustradores

Alba Editorial. 39,90 €. A partir de 7 años Imprescindible para contar los días que faltan hasta Navidad, pero también (y sobre todo) como breve lectura antes de acostarse, este calendario de Adviento reserva una historia inspiradora para cada noche. Alba ha tenido la gran idea de realizar estas miniediciones de su colección de literatura infantil más exitosa (y una de las mejores de nuestro panorama), convirtiendo así las biografías escritas por María Isabel Sánchez Vegara en estimulantes lecciones de vida con ilustraciones de estupendos dibujantes como Olivia Holden, Frau Isa, Ana Albero y Mariadiamantes, entre otros. Así, si el día 1 encontramos la vida de la cantante Dolly Parton, el 10 es el aventurero Ernest Shackleton quien nos ilumina y el 20 conocemos un poco más a la arquitecta Zaha Hadid. El 24 está reservado, cómo no, al escritor más navideño de todos: Charles Dickens.

La infancia de Papá Noel Sébastien Perez. Ilustraciones de Benjamin Lacombe Edelvives. 104 páginas. 24,90 €. A partir de 8 años El reconocido ilustrador francés Benjamin Lacombe y el escritor Sébastien Perez, coautor de muchas de sus obras, firman este precioso álbum que reúne 24 relatos para ir descubriendo quién es en realidad ese hombre grandote y con cara de bonachón que, vestido de rojo, reparte regalos en Nochebuena. Es la historia de Nicolás y de cómo llegó a convertirse en Papá Noel. Su nacimiento en un bosque lejano y casi siempre nevado ya fue todo un presagio. Amigo de un joven reno desde muy pequeño, pronto aprendería todos sus secretos. También conocerá en estos entrañables cuentos a Mamá Noel y a los duendes. El último cuento, ambientado en la noche antes de Navidad, Nicolás carga su trineo con enormes sacos repletos de regalos y, gracias a Brioso, Danzarín, Saltarín, Bromista, Cometa, Cupido, Trueno y Relámpago, ¡echa a volar!