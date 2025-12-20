Los mejores ensayos de 2025: las votaciones de nuestros críticos

Nacional

1. Tras la autoestima. Francisco Vázquez. Dado

2. Franco. Julián Casanova. Crítica

3. Psicogeografía del ahí. Emilio Santiago Muíño. Icaria

4. Un país entre dos tiempos. Vicente Rubio-Pueyo. Lengua de Trapo

5. La literatura en la sociedad (de)sacralizada. Juan Carlos Rodríguez. Akal

6. Tiempos de espera. Santiago López Petit. Verso libros

7. La pasión de los extraños. Marina Garcés. Galaxia Gutenberg

8. Transformar no es cancelar. Antonio Gómez Villar. Verso Libros

9. Utopías de barra de bar. Javier Rueda. Lengua de Trapo

10. Traumacore. Crónicas de una disociación feminista. Nuria Gómez Gabriel. Cielo Santo

Internacional

1. Fascismo tardío. Alberto Toscano. Akal

2. El mundo después de Gaza. Una breve historia. Pankaj Mishra. Galaxia Gutenberg

3. Cómo empieza una guerra civil y cómo evitar que ocurra. Barbara F. Walter. Península

4. El resentimiento en la moral. Max Scheler. Bauplan

5. El imperio contraataca. Centro de Estudios Culturales Contemporáneos Birmingham. Traficantes de sueños

6. Contra el progreso. Slavoj Žižek. Paidós

7. Post-europa. Yuk Hui. Mutatis mutandis

8. Let’s do it. Bob Stanley. Liburuak

9. Crítica de las formas de vida. Rahel Jaeggi. Katz

10. ¿Y los hombres qué? Caitlin Moran. Anagrama



Adolfo Carrasco

Nacional

1. Diarios de la Segunda Guerra Mundial, Inéditos (1939-1944). Manuel Chaves Nogales. El Paseo

2. Carlos II. El final de la España de los Austrias (1665-1700). Luis Ribot. Marcial Pons

3. Desconsuelos de los dichosos para que reconozcan los peligros de serlo y sepan prevenirlos. Francisco de Quevedo. Iberoamericana y Vervuert

4. El fin del mundo común. Hannah Arendt y la posverdad. Máriam Martínez-Bascuñán. Taurus

5. Consolidar la democracia. El gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982). José Vidal Pelaz López y Pablo Pérez López. Marcial Pons

6. El arqueólogo. César Aira. Blatt & Ríos

7. Maura. El estadista en su laberinto. María Jesús González. Taurus

8. Archipiélago. Una formación lectura en veintinueve islas. Mariana Enríquez. Ampersand

9. Judith Shklar y el liberalismo del miedo. Fernando Vallespín. Trotta

10. El fracaso de la república de Weimar. Volker Ullrich. Taurus



Internacional

1. El 8 de octubre. Genealogía de un odio virtuoso. Eva Illouz. Katz

2. Lampedusa y España. Gioacchino Lanza Tomasi. Acantilado

3. Con la vida por detrás. Fines de la literatura. Antoine Compagnon. Acantilado

4. Mis cambios de opinión. Julian Barnes. Anagrama

5. La Revolución Cultural. Una historia popular (1962-1976). Frank Dikötter. Acantilado

6. Las barreras de arena. Tratado de castillología costera. Jean-Yves Jouannis. Acantilado

7. El filósofo. Habermas y nosotros. Philipp Felsch. Trotta

8. La nueva era del kitsch. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy. Anagrama

9. Rafael Argullol: caminar, pensar, escribir. Victoria Cirlot, Tamara Djermanovic y Estela Ocampo (eds.). Acantilado

10. Edith Stein: judía, filósofa, santa. Irene Chikiar Bauer. Taurus



Álvaro Cortina

Nacional

1. El eclipse del padre. Gabriel Albiac. La Esfera de los Libros

2. El ser que cuenta. Víctor Gómez Pin. Acantilado

3. Máscaras vacías. José Sánchez Tortosa. La Esfera de los Libros

4. El fin del mundo común. Mariam Martínez-Bascuñán. Taurus

5. Tardes tontas con la chica que te gusta, Alberto Olmos. Círculo de Tiza

6. Diego de Saavedra Fajardo. María López Cordón. Taurus

7. Cultura europea y estilos de vida. Diego Sánchez Meca. Tecnos

8. Diario veneciano. Ángel Crespo. Fórcola

9. Rousseau visto por sus contemporáneos. María José Villaverde. Guillermo Escolar

10. Gnosis. Antonio Piñero. Trotta



Internacional

1. Sobre Dios. Byung Chul Han. Paidós

2. Los últimos años de Karl Marx. Marcello Musto. Debate

3. Después de la belleza. Robert Pippin. Antonio Machado Libros

4. San Pablo y la filosofía. Olivier Boulnois. San Pablo

5. Simone Weil y la cuestión judía. Robert Chenavier. Trotta

6. Lampedusa y España. Gioacchino Lanza. Acantilado

7. La guerra blanca. Marzio Mian. NED

8. El nacimiento del purgatorio. Jacques Le Goff. Akal

9. Catafalco. Peter Kingsley. Atalanta

10. Webfare. Maurizio Ferraris. La Tía Eva Ediciones



Antonio G. Maldonado

Nacional

1. Diarios de la Segunda Guerra Mundial, Inéditos (1939-1944). Manuel Chaves Nogales. El Paseo

2. La fiesta del fin del mundo. Apocalipsis cultural en el periodo entre crisis. Natalia Castro Picón. Anagrama

3. El ser que cuenta. La disputa sobre la singularidad humana. Víctor Gómez Pin. Editorial Acantilado

4. El fin del mundo común. Hannah Arendt y la posverdad. Máriam Martínez-Bascuñán. Taurus

5. La era de la crueldad. El discurso político contra la política. Fernando Pittaro y Martín Sulzman. Siglo XXI

6. Una teoría crítica de la Inteligencia Artificial. Daniel Innerarity. Galaxia Gutenberg

7. El rugido de nuestro tiempo. Batallas culturales, trifulcas políticas. Carlos Granés. Taurus

8. El nuevo espíritu del mundo. Esteban Hernández Jiménez. Deusto

9. La sociedad de la desconfianza, Victoria Camps. Arpa

10. Guerras cognitivas. Daniel Iriarte. Arpa

Internacional

1. Quien tiene miedo muere a diario. Giuseppe Ayala. Gatopardo ediciones

2. Abundancia. Ezra Klein y Derek Thompson. Capitán Swing

3. Rezagados. Una nueva economía para lugares olvidados. Paul Collier. Debate.

4. La Revolución Cultural. Una historia popular (1962-1976). Frank Dikötter. Acantilado.

5. El curioso caso de Mary Mallon. Anthony Bourdain. Gatopardo Ediciones

6. Lo llamaron paz. La violencia de los imperios. Lauren Benton. Crítica

7. El temperamento revolucionario. Robert Darnton. Taurus

8. El largo siglo de las utopías. Peter Neuman. Tusquets

9. Sin transición. Una nueva historia de la energía. Jean-Baptiste Fressoz. Arpa Editorial

10. Hacer el bien. Markus Gabriel. Pasado & Presente

Alberto Gordo

Nacional

1. Diarios de la Segunda Guerra Mundial, Inéditos (1939-1944). Manuel Chaves Nogales. El Paseo

2. Íntima Atlántida. Anna Caballé. Taurus

3. El tiempo de los lirios. Vicente Valero. Periférica

4. Franco. Julián Casanova. Crítica

5. En el jardín de las americanas. Cristina Oñoro. Taurus

6. Carmen Martín Gaite, José Teruel. Tusquets

7. Azorín, clásico y moderno. Francisco Fuster. Alianza

8. El español que enamoró al mundo. Ignacio Peyró. Libros del Asteroide

9. Edith Stein. Judía, filósofa, santa. Irene Chikiar Bauer. Taurus

10. La fiesta del fin del mundo. Natalia Castro Picón. Anagrama

Internacional

1. Pessoa. Richard Zenith. Acantilado

2. Calle Londres 38. Philippe Sands. Anagrama

3. Hannah Arendt. Thomas Meyer. Anagrama

4. No matarían ni una mosca. Slavenka Drakulic. Libros del KO

5. Con la vida por detrás. Antoine de Compagnon. Acantilado

6. Los náufragos del Wager. David Grann Random House

7. El fracaso de la república de Weimar. Volker Ullrich. Taurus

8. Apuntes para John, Joan Didion. Random House

9. Universalismo radical. Omri Boehm. Taurus

10. Tan adorables. Oriana Fallaci. Alianza

Miguel Cano

Nacional

1. Diarios de la Segunda Guerra Mundial, Inéditos (1939-1944). Manuel Chaves Nogales. El Paseo

2. El verano de Cervantes. Antonio Muñoz Molina, Seix Barral

3. La fiesta del fin del mundo. Natalia Castro Picón. Anagrama

4. Moderaditos. Diego S. Garrocho. Debate

5. Íntima Atlántida. Anna Caballé. Taurus

6. El viaje de mi padre. Julio Llamazares. Alfaguara

7. Los nombres de Feliza. Juan Gabriel Vásquez. Alfaguara

8. Franco. Julián Casanova. Crítica

9. Yo, Umbral. Francisco Umbral. Renacimiento

10. Cabaret Iberia. Los golfos años 30. Alfonso Domingo. Los Libros del KO

Internacional

1. Sobre Dios. Byung-Chul Han. Paidós

2. La Revolución Cultural. Una historia popular (1962-1976). Frank Dikötter. Acantilado

3. El Renacimiento oscuro. Stephen Greenblatt. Crítica

4. Con la vida por detrás. Antoine Compagnon. Acantilado

5. A pedazos. Hanif Kureishi. Anagrama

6. Geografía y destino. Ian Morris. Ático de los Libros

7. Partenón. Mary Beard. Alianza

8. Calle Londres 38. Philippe Sands. Anagrama

9. El mundo después de Gaza. Pankaj Mishra. Galaxia Gutenberg

10. Hacer el bien. Markus Gabriel. Pasado & Presente