¿Qué libro está leyendo?

Sigo desde hace mucho la rutina de leer tres libros a la vez. Por las mañanas, espiritualidad, consciente de que dispongo del resto del día para corromperme. Ahora mismo, Repensar el mal, de Torres Queiruga. En los transportes, el libro elegido por mi zoom clásico dominical: en este momento, Tucídides. El resto del tiempo, novela o ensayo.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

El libro de la vida: es el único que en el fondo me interesa leer. El resto son notas a pie de página.

De no haber sido filósofo, ¿qué hubiera querido ser?

Lo mismo para hacerlo mejor. Como dijo Nietzsche: "¿Es esto la vida? ¡Bien! ¡Venga otra vez!".

Un acontecimiento que le habría gustado vivir in situ.

El día de la creación. Me parece que Dios se precipitó haciendo el mundo en sólo seis días. Debido a las prisas, el resultado es bastante chapucero. Le hubiera sugerido al creador unas cuantas mejoras a su obra.

¿Qué significa y qué implica ser filósofo hoy?

Ser filósofo, interpretar el mundo, es un universal antropológico: se encuentra la filosofía allí donde haya un ser humano vivo y consciente. Pero si la pregunta se refiere a esa filosofía segunda y derivada que es la expuesta en los libros, es decir, la filosofía de los escritores, entonces la obligación de estos es iluminar la interpretación natural de la gente para hacer su vida más digna de ser vivida.

¿Y la ejemplaridad? ¿No deberíamos exigirla a los políticos como primer compromiso imprescindible?

Todo ciudadano es una persona pública, no solo los políticos profesionales, y pesa sobre él la responsabilidad de su ejemplo. Los políticos no tienen una responsabilidad distinta de los demás, sino la misma pero intensificada. Lo suyo no es un novum, sino un plus.

¿Qué le aportan las redes sociales a su pensamiento?

La posibilidad de comunicarlo a los interesados sin necesidad de intermediarios.

¿Cuál va a ser su próximo proyecto teatral?

Estrenar mi obra Las lágrimas de Jerjes.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Estos días, escucho todo el rato When the Leaves Come Falling Down de Van Morrison.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Los amantes crucificados de Mizoguchi. Las de Ozu o Naruse. En cuanto a las inaguantables, confieso que me he salido del cine con dos de los grandes éxitos del año. Prefería contemplar una pared.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Viendo atardecer.

Algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Su tendencia a matar el tiempo: quita soledad sin dar compañía.

Una obra sobrevalorada.

La de Shakespeare. Y eso que el inglés me cae muy bien. Lo veo como un empresario genial con un conocimiento consumado de la escena y con habilidades retóricas extraordinarias, eso sí, demasiado barrocas. Pero el contenido de sus tragedias está viciado por un pesimismo constante que hace que sus obras sean al final previsibles: destrucción, decadencia, corrupción y muerte sin atisbo de ejemplaridad ni dignidad. Y sin estas no hay grandeza.

Un placer cultural culpable.

No estar al día. Y exhibirlo maliciosamente.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Salvo a las de la fundación que dirijo, apenas voy a exposiciones. No soy muy partidario de los placeres que se disfrutan estando de pie, salvo pasear y jugar al tenis.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Al contrario, con ella dispone uno al mismo tiempo de un asistente de investigación y un ingeniero, los dos extraordinarios. La técnica libera nuestro tiempo para lo único en que somos insustituibles: la creatividad del individuo, esa dignidad en peligro.

España es un país…

España es mi manera de ser contemporáneo.