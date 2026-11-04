Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026: "En un cuento no puede fallar ni un párrafo"

La escritora Cristina Fernández Cubas, antes de la rueda de prensa que ha concedido este miércoles en Barcelona, tras la concesión del Premio Cervantes. EFE/Marta Pérez

Acaba de ganar el máximo galardón de la literatura en español, pero cuando empezó le decían que sus cuentos eran “muy extraños” y la mayoría de las editoriales rechazó la publicación de su primer manuscrito. Así lo ha contado Cristina Fernández Cubas en una rueda de prensa celebrada en Barcelona este miércoles, apenas unas horas después de haber sido reconocida con el Premio Cervantes.

La escritora catalana ha explicado que la editora Beatriz de Moura, ya fallecida, fue quien se “entusiasmó” con su trabajo y apostó por ella, lo cual significaba además apostar por el cuento, un género que tradicionalmente ha sido considerado menor. En cambio, este premio que le acaban de conceder "puede ser un espaldarazo para todos los cuentistas", ha opinado la autora, según recoge Europa Press.

Fernández Cubas ha defendido el género con el que se consagró como escritora: “En la novela puedes tener un capítulo malo pero en el cuento hay mucho riesgo. No te puede fallar ni un párrafo. Por suerte, me gusta la aventura", ha comentado la autora en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Fernández Cubas ha sido una de las autoras que ha abierto camino a otras cuentistas españolas y latinoamericanas, como la argentina Mariana Enriquez, la gran representante actual del cuento de terror. No obstante, Fernández Cubas ha matizado que ella no se considera “terrorífica”, sino más bien “inquietante”.

"Me gusta escribir sobre lo que se ve pero especialmente sobre lo que no se ve", ha confesado Fernández Cubas, que tituló precisamente así su último libro con Tusquets, Lo que no se ve.

Como ya hizo en una entrevista de 2024 en El Cultural, Fernández Cubas ha vuelto a comparar los géneros literarios con relaciones amorosas: "Las novelas saben esperar, pero los cuentos son como un amante infiel. Si te olvidas de él, se va con otra".

La autora también ha reconocido que está en pleno proceso de escritura de su próximo libro, un proyecto con el que está entusiasmada y sobre el que no ha avanzado detalles.

"Este verano, a pesar del calor, tenía muchas ganas de escribir. Hacía un calor infernal pero me pasó eso. Y ahí sigo. Hasta que me han llamado por el Cervantes", ha dicho entre risas.

La escritora, que considera este galardón “un honor grandioso”, ha confesado que muchos de sus conocidos le decían que ganaría el Premio Cervantes "antes o después", pero que ella siempre evita "hacerse ilusiones". De hecho, cuando el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la llamó este martes para anunciarle la concesión del premio, antes de descolgar ella pensaba que era una llamada comercial "o una estafa". "Lo cogí al final porque insistía mucho ese número desconocido y yo quería seguir viendo la película", ha reconocido.

"Ayer estaba un poco grogui además porque estuve toda la mañana de médicos, de oculistas", ha revelado la autora, que hace tres años ya ganó el Premio Nacional de las Letras Españolas.

A propósito de que sea la séptima mujer en recibir un galardón que lleva ya cinco décadas, Fernández Cubas ha afirmado que, para ella, "las cosas van cambiando". "Podría ser mejor, pero creo que en España hemos valorado a escritoras de primera fila como Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet o Ana María Matute".