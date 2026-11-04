Anna Caballé, en la cara B de los 80: mi hermano caído por el sida

La muerte de su hermano por sida le dejó a Anna Caballé (L’ Hospitalet, 1954) una profunda pena y una lección importante. Esta última la expresa hacia el final del libro –El soñador de refugios. La cara B de los 80 (Galaxia Gutenberg)– que le debía a él y que acaba de publicar: “A cada uno le corresponde resolver por sí mismo el problema entero de la vida”.

Cubierta de 'El soñador de refugios'. Galaxia Gutenberg El soñador de refugios Anna Caballé Galaxia Gutenberg, 2026

173 páginas. 17,50 €

Para Carlos, cinco años menor que ella, la vida fue ciertamente un problema. Y una cruz que arrastró hasta que a la crística edad de 33 años su cuerpo no aguantó más sufrimiento y autocastigo. La heroína, como a tantos jóvenes de su generación, lo había devastado.

Los distintos refugios en los que intentó protegerse (monasterios donde buscó a Dios con desesperación, la casa de sus abuelos en un pueblo marítimo de Tarragona donde se aferraba a los recuerdos inocentes de la infancia, los centros de rehabilitación…) no cercaron el paso de la muerte, que terminó ganándole la partida en abril de 1993 y –digamos– ‘resolviendo’ su problema con la vida.

Un problema que todos afrontamos y que para Anna Caballé ha sido un motor creativo: buscar sus formas y circunstancias específicas en vidas ajenas y tomar notas para aplicar lo aprendido a la propia.

De ahí que se inclinara ya en sus tiempos de estudiante universitaria por la literatura biográfica, que ha cultivado con rigor y exhaustividad las últimas décadas. Buena prueba sus libros dedicados a Concepción Arenal (que le valió el Premio Nacional de Historia), Francisco Umbral (que le valió la enemistad eterna del autor de Mortal y rosa), Carmen Laforet, Rosa Chacel… Imprescindibles todos para cualquiera que desee ahondar en sus trayectorias.

Caballé intercala los textos de su hermano en su narración, creando una magnética impresión de conversación entre ambos

Soñador de refugios, sin embargo, ha supuesto una experiencia nueva para Caballé: la de volver a sus raíces familiares, en concreto a la deriva autodestructiva de su hermano Carlos. Pasar, en cierta medida, de la biografía a la autobiografía.

Era una tarea pendiente que había procrastinado por estar a otras cosas (la crianza de sus hijos, su carrera académica y literaria…) y porque sabía que implicaba confrontar antiguos dolores. “Unos meses antes de morir, mi hermano me hizo saber que deseaba que yo me quedara con sus cuadernos y papeles”, confiesa Caballé en la primera línea.

Ese ‘material’, muchos poemas y entradas diarísticas, era un filón porque Carlos, en lo único en que perseveró durante sus años yonquis y bohemios, fue en la escritura. “El solo hecho de empuñar el bolígrafo y deslizarlo sobre el papel [...] le era suficiente para tranquilizarse”.

El archivo, no obstante, se lo quedó de entrada la última pareja de Carlos, L., una psicóloga del centro de desintoxicación La Coma, bajo la montaña de Montserrat, donde se enamoraron.

L. se sobrepuso –dice Caballé– “a la muerte civil, al rechazo absoluto” que todavía a principios de los 90 suponía el sida. Unos años después decidió dárselo a Caballé, que, con la llegada de la jubilación en la Universidad de Barcelona, se quedó sin excusas para abrir las cajas y estructurar aquel legado espinoso.

Lo hace en dos partes. La primera, algo más de dos tercios del libro, reconstruye el periplo tóxico de Carlos, que ya de niño daba muestras de serias dificultades de adaptación al mundo.

También perfila el contexto social en el que tomó la fatal decisión de agujerearse las venas: la España movida de finales de los 70 y primeros 80. En ella confluían referentes internacionales como el canto a la heroína de Lou Reed con el lema punk de “vive rápido, deja un cadáver bonito”. Además, concretamente en Barcelona, imperaba la música laietana, con la sala Zeleste como epicentro (análoga en importancia a la que tuvo Rock-Ola en Madrid) y maestros de ceremonias como Pau Riba y Jaume Sisa. Un contexto ultrafestivo en plena Transición política que tenía su cara B, como indica el subtítulo de Caballé: la del caballo, que diezmó brutalmente una generación.

Clave en esta historia es la batalla incesante de los padres de Anna, Carlos y sus otros tres hermanos. Él le sacaba a ella, que tenía diecinueve cuando se casó, diecisiete años. Nunca se entendieron. Él no renunció a sus costumbres de soltero: ir al cine cada día, leer hasta casi el alba… Y ella se sentía en deuda perpetuamente: le faltaban las atenciones y cariños que creía merecer.

Recordar aquello somete a una angustia extra a Caballé, que estuvo mucho tiempo más alineada con la madre pero, con el tiempo, fue cambiando su perspectiva sobre aquel conflicto conyugal.

El cruce dialéctico entre ambos era insoportable para sus hijos, y perjudicó sin duda la forja de su personalidad. A Carlos, en particular, lo destrozó. “Crecimos en un estado de vergüenza crónico e impotente como resultado de su destrucción mutua”, dice Caballé.

También le dejó muy tocado la separación de su novia. Son diversos los poemas obsesivos que dedica a ese fracaso amoroso (“Perdí la vida por ti, / y ahora solo vivo de recuerdos”). Caballé los intercala en su narración, así como el resto de textos de su hermano, creando una magnética impresión de conversación entre ambos, que alcanza su cénit emocional cuando saca a relucir las cartas dirigidas a ella que encontró al vaciar la casa de su madre, a la muerte de esta. “A quién mejor hablar o escribir con la mano en el corazón si no es a la hermana que más has querido”, señala Carlos en una misiva en la que se define como “un asqueroso drogadicto” que incluso se plantea irse a Tailandia, donde la heroína es muy barata y así no tener que succionar los fondos de amigos y familiares. “El corazón del poeta estaba a punto de romperse. ¿Dónde estaba yo?”, se pregunta Caballé, con mala conciencia.

Ella estuvo con él cuanto pudo, en realidad. Incluso le pasaba “modestas cantidades” de dinero que, inevitablemente, sufragaban las papelinas. Escribieron un poemario a medias bajo seudónimo. Amigos como Manuel Calderón, que financió la edición de su plaquette Bajo el cemento, intentaron sacarle del pozo.

Y Carlos también intentó remontar, apoyado en psiquiatras, en el Libro de los Salmos (“Señor, tú eres mi refugio”) y el amor de L. Pero el sida quebró todas las esperanzas. Caballé lo presenta como un mazazo en la segunda parte del volumen. A partir de ahí, la quiebra física ya fue imparable.

El soñador de refugios es una rememoración amarga, dura, descarnada. Un reencuentro terrible para Caballé, que a veces debe apartar la mirada de los escritos de su hermano y salir a dar un paseo reparador. Pero Carlos luchó “por ser una persona” a pesar de caer en bajuras insondables.

Con eso se queda Caballé, con esa esperanza en el ser humano, y es la moraleja inspiradora del libro. “No fue la suma de sus faltas lo que define la personalidad de Carlos, sino la de sus infinitos esfuerzos por alzarse sobre sus debilidades”.