Critina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026 por su renovación del cuento y la literatura fantástica

La escritora Cristina Fernández Cubas (Barcelona, 1945) ha sido distinguida este martes con el Premio Cervantes, el galardón más prestigioso de la literatura en español. Concedido anualmente por el Ministerio de Cultura, está dotado con 125.000 euros.

La autora ha sido reconocida "por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español", según el fallo del jurado, que ha sido anunciado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la sede de su departamento, pasadas las 19:15 horas.

"Su sólida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve, reivindicándolo como una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y hondura existencial", añade la valoración del jurado.

Como es tradicional, el premio se entregará el 23 de abril de 2027, Día del Libro y efeméride de la muerte de Miguel de Cervantes, en la tradicional ceremonia de entrega que se celebra en el paraninfo de la Universidad de Alcalá (Madrid).

En los últimos años, los galardonados fueron Gonzalo Celorio (2025) Álvaro Pombo (2024), Luis Mateo Díez (2023), Rafael Cadenas (2022), Cristina Peri Rossi (2021), Francisco Brines (2020), Joan Margarit (2019) e Ida Vitale (2018).

Fernández Cubas estudió Derecho y Periodismo y trabajó como periodista antes de dedicarse por completo a la escritura. Vivió temporadas en el extranjero, entre ellas en África y en Oriente, experiencias que dejaron huella en su imaginario narrativo.

Se dio a conocer con el libro de relatos Mi hermana Elba (1980), al que siguieron Los altillos de Brumal (1983), que la consagró y que dio nombre a un universo de misterio y extrañeza.

Aunque se la asocia sobre todo al cuento, con volúmenes como El ángulo del horror (1990), Con Ágatha en Estambul (1994), Parientes pobres del diablo (2006) y Todos los cuentos, también ha cultivado la novela con El año de Gracia (1985), La puerta cerrada y La habitación de Nona (2015).

Su escritura combina lo cotidiano con lo siniestro: la infancia, la identidad, el doble, la memoria, el miedo y las fronteras difusas entre realidad y fantasía. Con una prosa precisa, sobria y elegante, construye atmósferas perturbadoras en las que lo extraño irrumpe sin estridencias.

Ha recibido el Premio Nacional de Narrativa (2016, por su libro de cuentos La habitación de Nona), el Premio Salambó y el Premio Ciutat de Barcelona, entre otros. En 2023 fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas por el conjunto de su obra. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas.

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