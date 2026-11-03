Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026 por su renovación del cuento y la literatura fantástica

La escritora Cristina Fernández Cubas (Barcelona, 1945) ha sido distinguida este martes con el Premio Cervantes, el galardón más prestigioso de la literatura en español. Concedido anualmente por el Ministerio de Cultura, está dotado con 125.000 euros.

La autora ha sido reconocida "por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español", según el fallo del jurado, que ha sido anunciado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la sede de su departamento, pasadas las 19:15 horas.

"Su sólida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve, reivindicándolo como una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y hondura existencial", añade la valoración del jurado.

Se trata de la culminación de una escalada de galardones que comenzó con el Premio Nacional de Narrativa en 2016 (concedido por su libro de relatos La habitación de Nona) y continuó con el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2023.

El jurado también señala que "a través de una precisión narrativa impecable, el dominio absoluto del punto de vista y la administración de los silencios, sus historias se convierten en experiencias perdurables que interpelan directamente al lector y desestabilizan sus certezas al descubrir lo inquietante en lo cotidiano y cuestionar los límites de la realidad, la identidad y el conocimiento".

"Lejos de ofrecer explicaciones tranquilizadoras, sus relatos preservan la ambigüedad y hacen de la imaginación una herramienta de exploración de la experiencia humana. Asimismo, la independencia, la irreverencia y el inconformismo de su escritura, siempre compleja y exigente, se manifiestan en personajes que desafían las convenciones y los valores establecidos, abriendo caminos a nuevas generaciones de narradores y manteniendo un diálogo constante con las obras latinoamericanas de la literatura de la extrañeza", concluye el fallo.

Como es tradición, el premio se entregará el 23 de abril de 2027, Día del Libro y efeméride de la muerte de Miguel de Cervantes, en la ceremonia de entrega que se celebra en el paraninfo de la Universidad de Alcalá (Madrid).

El Premio Cervantes fue instituido en 1976, año en el que lo ganó Jorge Guillén. En los últimos años, los galardonados fueron Gonzalo Celorio (2025) Álvaro Pombo (2024), Luis Mateo Díez (2023), Rafael Cadenas (2022), Cristina Peri Rossi (2021), Francisco Brines (2020), Joan Margarit (2019) e Ida Vitale (2018).

Del periodismo a la literatura

Fernández Cubas estudió Derecho y Periodismo y trabajó como periodista antes de dedicarse por completo a la escritura. Vivió temporadas en el extranjero, entre ellas en África y en Oriente, experiencias que dejaron huella en su imaginario narrativo.

Se dio a conocer con el libro de relatos Mi hermana Elba (1980), al que siguieron Los altillos de Brumal (1983), que la consagró y que dio nombre a un universo de misterio y extrañeza.

Entre sus volúmenes de cuentos figuran también El ángulo del horror (1990), Con Agatha en Estambul (1994), Parientes pobres del diablo (2006), la recopilación Todos los cuentos (2008) y el mencionado La habitación de Nona.

Con motivo de la publicación de aquel libro, que también recibió el Premio de la Crítica y cuyos temas centrales son la identidad, la memoria, la percepción y el paso del tiempo, la autora explicó en una entrevista en El Cultural la actitud con la que escribe sus relatos: "Dispuesta a sorprenderme, a inquietarme, a responder algunas preguntas, a plantearme otras... Y, sobre todo, a pasármelo bien y a pasármelo mal. A veces de algún relato doloroso se sale renacida".

En otra entrevista reciente en El Cultural, definió el género del cuento como "un amante impaciente", mientras que la novela "sabe esperar".

Su último libro de cuentos publicado es Lo que no se ve, donde recupera algunas constantes de su obra, como la figura del doble, lo fantástico y las situaciones turbadoras. Según la crítica Ascensión Rivas, los cuentos de Fernández Cubas "dicen tanto con lo que manifiestan como con lo que ocultan y sugieren".

También ha escrito novelas como El año de Gracia (1985), que inspiró al compositor Albert Sardá una ópera; El columpio (1995) o La puerta entreabierta (2013) con el seudónimo de Fernanda Kubbs.

Además, es autora de la obra de teatro Hermanas de sangre (1998); del libro de memorias narradas Cosas que ya no existen, (2001), con el que obtuvo el Premio NH de Relato Publicado Cinco estrellas, y del ensayo Emilia Pardo Bazán (2001).

Entre los reconocimientos que ha obtenido también figuran el Premio Salambó y el Premio Ciutat de Barcelona, y su obra ha sido traducida a varios idiomas.

El jurado

El jurado ha estado presidido por Gonzalo Celorio Blasco, Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente al año 2025 y ha actuado como vicepresidenta María José Gálvez, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

Además, el jurado ha estado formado por Paloma Díaz Mas, por la Real Academia Española; Fernando-Ignacio Ondo Ndjeng, en representación de la Dirección de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española; Pilar Blanco Díaz, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Alejandra Giovanna Amatto Cuña (Alejandra Amatto), por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC); Juan David Correa Ulloa (Juan David Correa), por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC); y Miguel Albero Suárez (Miguel Albero), por la Dirección del Instituto Cervantes.

También han formado parte del jurado Alfonso Javier Sánchez García (Alfonso Sánchez García), por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); José Factor Méndez Doninelli (Factor Méndez), por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP); Isabella Tomassetti, por la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH); Guillermo Carnero Arbat, por la Asociación Española de Críticos Literarios (AECL); Francisca Rubio Gámez (Fanny Rubio), por la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE); y Ana Casas Janices, por el Ministerio de Cultura. Y como secretario ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Cultura.