Enrique Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras 2026

El escritor Enrique Vila–Matas (Barcelona, 1948) ha sido reconocido con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 50.000 euros, por "su influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria", según el jurado.

Además, el jurado ha señalado que el escritor, uno de los candidatos al Nobel de Literatura desde hace años, "encarna de manera magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que dialoga con la tradición mientras la reinventa. Al convertir la duda en método y la lectura en aventura, reivindica la creación literaria como un arte de la inteligencia y del placer".

El desdoblamiento de la voz narrativa o la intertextualidad son algunos de esos elementos recurrentes en su obra. Desde hace años, además, alberga un propósito: la construcción de un "canon desplazado", compuesto por autores que fueron o van a la contra de toda convención. En su última novela, Canon de cámara oscura (Seix Barral, 2025), el protagonista tiene como objetivo seleccionar 71 obras de "autores desplazados", luego funciona como una síntesis de toda su escritura.

"A mí lo repetido me cansa muchísimo, aunque sea el comentario sobre una nevera que por lo visto es parecida a la que tenías. Escribir es mi forma de vivir, de escapar del aburrimiento", dijo el propio autor en la última entrevista concedida a El Cultural.

No en vano, el jurado destaca "su cuestionamiento de la autoridad narrativa, sumado a una agudeza y un humor que raya en el laconismo y la ironía", elementos que "lo sitúan como uno de nuestros escritores más subversivos". Además, "su obra sustenta un proyecto creativo y arriesgado en el marco de las letras hispánicas, que, a través de un viaje metaliterario apoyado en la cita, el mestizaje y el juego ensayístico, investiga a fondo el género de la novela, la autoría, la identidad personal y el porvenir de la escritura".

"Su creación, profundamente filosófica, poética y libérrima, reflexiona sobre el papel de la literatura en el mundo actual y dialoga con la de otros autores –inconformistas y arriesgados, capaces de enfrentarse al fracaso en una especie de abismo propio–, erigiendo con ello todo un canon particular que nos conecta de forma imperecedera con los valores más esenciales de lo humano", se añade también en el acta.

"Maestro del quiebro y especialista en abrir nuevos frentes, Vila–Matas es un autor inclasificable y sorprendente, cuya agudeza y pasión por la literatura le han llevado a ser uno de nuestros autores más reconocidos en el panorama internacional", concluía el acta del jurado.

En la citada conversación con este medio, habló precisamente de esa comunión con la literatura: "Basta que lea algo que me interesa para que me den ganas de ponerme a escribir. Manejo muchos libros, pero en realidad releo bastante. No busco un autor en concreto, sino que confío en el azar. Desde luego, no voy a buscar la inspiración o el efecto de escritura en libros que no me gusten".

El fracaso literario fue otra de las cuestiones sobre las que reflexionó, con la singularidad que lo caracteriza. Según Vila-Matas, "el fracaso es inherente a la escritura. Si tú haces el mejor libro del mundo, estás perdido. Se hace todo lo posible para avanzar en lo que escribes, pero en el fracaso no veo ningún drama; al contrario, forma parte del oficio y lo encuentro muy digno".

Vila–Matas estudió derecho y periodismo e inició su vida profesional como redactor de la revista de cine Fotogramas. Su obra, traducida a una treintena de idiomas, se compone de novelas como El viaje vertical (1999), Bartleby y compañía (2000), París no se acaba nunca (2003) y Doctor Pasavento (2005), Ocho entrevistas inventadas (2024) y Canon de cámara oscura (2025).

Además, ha publicado los libros de relatos Suicidios ejemplares (1991), Hijos sin hijos (1993), Exploradores del abismo (2007) o la recopilación Recuerdos inventados (1994); y sus ensayos como El viajero más lento (1992), Desde la ciudad nerviosa (2000), Y Pasavento ya no estaba (2008) y La locura (2024).

Entre sus galardones, Vila–Matas obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona por Bartleby y compañía en 2001, novela que en el 2002 recibió el Prix du Meilleur Livre Étranger en Francia y el Fernando Aguirre–Libralire. Este mismo año, recibió el premio Herralde de Novela por El mal de Montano, obra que también obtuvo el Nacional de la Crítica y el Prix Médicis étranger en 2003.

En 2006 ganó el premio Internazionale Ennio Flaiano de Narrativa y los premios Fundación Lara a la mejor novela del año y de la Real Academia Española por su novela Doctor Pasavento, y en 2014 obtuvo el Formentor de las Letras por toda su obra.

Además, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa en 2006, en 2009 recibió el título de Doctor honoris causa en Letras por la Universidad de los Andes (ULA) de Mérida, Venezuela, y en 2013 fue nombrado Oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia.

El Premio Nacional de las Letras Españolas distingue el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las lenguas españolas, de un autor español o autora española, cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura española actual.

El premio reconoció en su pasada edición a María Victoria Atencia, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Manuel Rivas, Cristina Fernández Cubas, Luis Landero, Rosa Montero, José María Merino Sánchez, Luis Mateo Díez, Francisca Aguirre o Bernardo Atxaga.