La poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

El jurado ha destacado "su obra audaz e inventiva que ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". 'La belleza del marido' y 'Autobiografía de rojo' son sus obras más conocidas.

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". Entre sus obras más conocidas están Autogbiografía de rojo. Una novela en verso (Pre-textos, 2016) y La belleza del marido (Lumen, 2019).

Según el jurado, "Anne Carson ha combinado, a lo largo de toda su carrera, la escritura de poesía con la labor de traducción y la docencia en diversas universidades". Casi toda su producción literaria ha girado en torno a la intersección "entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de alcanzar nuevos significados. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como punto de partida de toda su obra".

El galardón tiene una dotación de 12 millones de coronas suecas, el equivalente a 1,7 millones de euros.

La escritora, experta en la lengua y la cultura de la Grecia clásica y conocida también por sus traducciones de clásicos como Antígona o los poemas de Safo, fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020.

Anne Carson nació en 1950 en Toronto, Canadá. En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos titulada Odi et Amo Ergo Sum y, a lo largo de toda su carrera, ha combinado la escritura de poesía con la labor de traducción y la docencia en diversas universidades.

Tal y como ha informado la Academia Sueca tras el anuncio del Premio "casi toda su producción literaria ha girado en torno a la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de alcanzar nuevos significados". La misma escritora ha señalado en más de una ocasión la etimología de las palabras como punto de partida de toda su obra.

En su ensayo Eros dulce y amargo (1986), Carson sienta las bases de su obra posterior. Con una meditación brillantemente elaborada sobre Eros como esencia y fuerza motriz del poema, el libro se apoya decisivamente en un adjetivo compuesto de Safo que define a Eros como dolor y dulzura combinados. En Eros dulce y amargo, señala una "visión estereoscópica" que le permite "mantener en equilibrio dos perspectivas a la vez".

Carson siguió esta misma estela en otros ensayos relevantes como Economía de lo que no se pierde (1999), donde sienta al poeta clásico Simónides de Ceos frente a Paul Celan, o Hombres en sus horas libres, en el que, en esta ocasión, son Tucídides y Virginia Wolf los que enfrenta la autora canadiense. Estas fórmulas le han servido a la escritora para explorar rutas literarias que le han desmarcado de la "poética del yo" tan recurrente en las últimas décadas.

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