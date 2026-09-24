¿Por judía o por negar el genocidio de Gaza? Guerra de argumentos en el caso Ariana Harwicz

"¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? ¡Ay, cierto, que era judía!", exclama Ariana Harwicz con ironía.

La declaración está extraída de la entrevista que Radio Sefarad (ligada a la Federación de Comunidades Judías de España) ha realizado a la escritora judía argentina tras la cancelación de su participación en el festival granadino Cultur-Alh por su posicionamiento a favor de Israel.

La escritora ha denunciado que lo "oficial" y lo "políticamente correcto" ahora es "separar, diferenciar y mandar a la muerte social a los judíos en nombre de la virtud, de la pureza, de la moralidad". Según la autora de libros como Matate, amor y Perder el juicio, "ellos te van a decir que no es porque sos judía, pero una sabe y tiene que leer siempre al revés".

También afirmó en la entrevista que "lo que nos permite ahora la lengua es señalar a un judío como nazi", haciendo una "inversión de roles", y decir a los israelíes "el genocidio lo cometen ustedes, el 7 de octubre es culpa de ustedes" (en referencia a los ataques terroristas cometidos por Hamás en 2023 en los que murieron en torno a 1.200 israelíes).

Según informó la propia Harwicz en un mensaje de X, el escritor John Banville habría renunciado a participar en el festival Cultur-Ahl en señal de repulsa por la cancelación de Ariana Harwicz. "Basta de extorsión ideológica en la cultura", añadió.

La retirada de Harwicz de la programación surgió después de que la Red Universitaria por Palestina (RUxP) de Granada se lo pidiera por carta (cuyo contenido exacto no se ha hecho público) a la organización del festival, debido al posicionamiento público de la autora en contra del boicot a Israel.

Según ha afirmado esta organización estudiantil en un comunicado posterior, "Ariana Harwicz niega públicamente que haya genocidio en Gaza", basándose en un comentario hecho por la autora en la red social X el 5 de septiembre de 2025: "Les angustia terriblemente que no haya genocidio. Lo desean, desean que haya genocidio para confirmar su odio a Israel".

Les angustia terriblemente que no haya genocidio. Lo desean, desean que haya genocidio para confirmar su odio a Israel. — Ariana Harwicz (@ArianaHar) September 5, 2025

La RUxP también afirma que "en una entrevista en Letras Libres (octubre de 2024) presentó las denuncias de genocidio como una renovación retórica del antisemitismo".

En aquella entrevista, Harwicz afirmó: "Me impresiona ver en Europa, en Alemania, en Francia, en España, en los países nórdicos, llamar a los artistas a la Intifada, oírlos decir “basta del genocidio en Gaza”, calificar a los israelíes de supremacistas y colonizadores. Encontraron la vuelta retórica para odiar a los judíos y pedir la aniquilación de Israel".

En cuanto a la afirmación de Harwicz de que ha sido desprogramada del festival "por judía", la RUxP asegura que es falso. "Ni nuestro correo ni este comunicado hacen referencia a su origen ni a su religión: criticamos sus posicionamientos políticos. Estamos contra toda forma de racismo y discriminación, incluidos el antisemitismo, el racismo antipalestino, el antiárabe y la islamofobia".

"Lo que denunciamos es el uso indiscriminado de la acusación de antisemitismo como escudo frente a cualquier crítica: la escritora ha calificado de antisemitismo el boicot cultural y las denuncias de genocidio, y atribuye odio a quienes las formulan. Identificar a las personas judías con el Estado de Israel y toda crítica a este con odio hacia ellas es un error que perjudica la lucha contra el antisemitismo real", añade el comunicado de la RUxP.

Manifiestos a favor y en contra

Como repulsa a la cancelación de Harwicz circula un manifiesto que según ABC habrían firmado más de 350 personalidades de la cultura, el periodismo y la política, entre ellas Fernando Savater, Andrés Trapiello, Óscar Tusquets, Karina Sainz Borgo, Anna Caballé, Piedad Bonnett, Cayetana Álvarez de Toledo, María Negroni, Santiago Roncagliolo, Enrique Moradiellos, Jorge Bustos, Pola Oloixarac, Fernando Iwasaki, César Antonio Molina, Juan Eslava Galán, Margo Glantz y Manuel Valls.

En el texto, defienden que “ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas”. También afirman que “defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica”.

"Nos preocupa además que se le atribuyan a Harwicz posiciones que ella rechaza de plano haber sostenido, o que sus palabras circulen descontextualizadas, y no dejarla participar para explicarse. La discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización".

La decisión de excluir a Harwicz del festival fue tomada por el equipo coordinador del evento, encabezado por Ana Gallego Cuiñas y Patricia Escalona Ruiz, según aparece en la web oficial del festival. No obstante, la entidad organizadora del mismo, la Universidad de Granada, se desmarcó de esta decisión con un comunicado en el que explicó que “no fue adoptada, aprobada ni respaldada” por el equipo de gobierno de la universidad y que “no comparte dicha decisión”.

En cambio, a favor de la "desinvitación" de Harwicz se han manifestado varias escritoras participantes en el festival: Rita Laura Segato, Lina Meruane, Sabina Urraca, Gabriela Wiener, María Fernanda Ampuero, Ángelo Nestor y Brenda Navarro.

Circula esto en otras redes. Nada más por decir. pic.twitter.com/PldW8p7sLy — Brenda Navarro (@despixeleada) September 21, 2026

Mientras tanto, la organización del festival no se ha pronunciado oficialmente, ni tampoco otras instituciones colaboradoras como el Ayuntamiento de Granada, el Instituto Cervantes o Acción Cultural Española.