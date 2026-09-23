La exclusión de Ariana Harwicz de un festival por su postura proisraelí divide al mundo de las letras

La exclusión de la escritora argentina de origen judío Ariana Harwicz de un festival cultural granadino ha dividido al mundo de las letras.

La autora de libros como Matate, amor, Precoz, La débil mental y Perder el juicio fue retirada de la programación del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades CULTUR-ALH.

Ocurrió después de que el pasado 17 de septiembre la Red Universitaria por Palestina de Granada pidiera por carta a la organización que le retirase la invitación a participar debido a su posicionamiento en contra del boicot a Israel y a su negación del genocidio en curso en la franja de Gaza.

Jhon Banville renuncia a ir al festival CULTUR ALH de Granada. Basta de extorsión ideológica en la cultura. pic.twitter.com/B02i9eEai9 — Ariana Harwicz (@ArianaHar) September 23, 2026

La polémica salió a la luz porque la propia Harwicz informó en sus redes sociales de que le había sido retirada su invitación a participar en el festival, donde iba a mantener una conversación con el escritor y gestor cultural Jesús Ortega con el título Oponerse al mundo.

“Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror. Yo quería ir igual aunque hicieran una manifestación, dijeron que sería peligroso. Será un Festival sin disidencia. Qué pena por los estudiantes”, escribió en la red social X la escritora el pasado viernes, 18 de septiembre.

A través de la misma red social, el escritor Marcos-Ricardo Barnatán aseguró: “Hay una campaña de cancelación a los judíos en España. Yo ya la sufrí”, a lo que Harwicz contestó: “Es en contra de los judíos. Basta de someterse a sus eufemismos. Quieren fuera de la cultura a todos los judíos y a todos los que no piensen que hay que censurarlos. Lo están logrando”.

Es en contra de los judíos. Basta de someterse a sus eufemismos. Quieren fuera de la cultura a todos los judíos y a todos los que no piensen que hay que censurarlos. Lo están logrando. — Ariana Harwicz (@ArianaHar) September 18, 2026

La Universidad de Granada, institución organizadora del festival, se desmarcó de esta decisión con un comunicado en el que explicó que “no fue adoptada, aprobada ni respaldada” por el equipo de gobierno de la universidad y que “no comparte dicha decisión”.

“Una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y a la expresión de posiciones plurales, también cuando estas resultan discrepantes o controvertidas. La Universidad de Granada reafirma, por tanto, su compromiso con la libertad de expresión y de creación, el pluralismo, el respeto a la diversidad de ideas y el diálogo como principios esenciales de la vida universitaria y de su relación con la sociedad”.

Por su parte, la Red Universitaria por Palestina de Granada afirma en un comunicado que en su carta no había “amenazas” ni “convocatorias”. “No suponemos ningún peligro para nadie. Se ha hablado de posibles protestas y de comprometer la seguridad de la escritora si no se cedía a nuestra petición. Una carta no es una amenaza. Protestar es un derecho y ante un genocidio, una obligación”, afirma la Red.

En el comunicado también se lee lo siguiente: “Estamos contra toda forma de racismo y discriminación. Criticamos posicionamientos públicos, no identidades. Llamar antisemita a toda crítica al Estado de Israel, al boicot o a la denuncia del genocidio banaliza el antisemitismo real”.

A favor de esta cancelación se han manifestado varias escritoras participantes en el festival: Rita Laura Segato, Lina Meruane, Sabina Urraca, Gabriela Wiener, María Fernanda Ampuero, Ángelo Nestor y Brenda Navarro.

En su propio comunicado en redes, titulado “Respecto de la desinvitación de Ariana Harwicz”, afirman que la autora argentina “niega el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra los palestinos”, que “injuria a quienes nos oponemos al proyecto de aniquilación de todo ese pueblo, expresado reiteradamente por miembros del Gobierno de Israel” y que “avala el exterminio”.

También afirman que “la libertad de expresión es un valor central de la vida en sociedad, pero dicha libertad tiene límites tipificados por la ley: la injuria, la difamación y la incitación al odio, entre otras”.

Circula esto en otras redes. Nada más por decir. pic.twitter.com/PldW8p7sLy — Brenda Navarro (@despixeleada) September 21, 2026

Además, acusan a Harwicz de haber “descrito la práctica pacífica del boicot antisionista como “ataque antisemita”, plegándose acríticamente a la posición del gobierno israelí de igualar la religión judía con la ideología colonialista”.

Al mismo tiempo, aunque apoyan la decisión del festival de cancelar la invitación de Harwicz, “lamentan” que la organización “no le explicara, con la debida honestidad y el debido coraje, los motivos de esta cancelación”.

350 autores salen en defensa de Harwicz

En el lado contrario a este comunicado se sitúa el de más de 350 autores y algunos políticos que han salido en defensa de Harwicz, entre ellos Fernando Savater, Andrés Trapiello, Óscar Tusquets, Karina Sainz Borgo o Anna Caballé.

En el texto, defienden que “ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas”. También afirman que “defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica”.

Entre los firmantes también están Piedad Bonnett, Cayetana Álvarez de Toledo, María Negroni, Santiago Roncagliolo,Enrique Moradiellos, Pola Oloixarac, Fernando Iwasaki, César Antonio Molina, Juan Eslava Galán, Margo Glantz y Manuel Valls.

El manifiesto expresa asimismo su preocupación por que se atribuyan a Harwicz posiciones que, según recoge la declaración, ella rechaza haber sostenido, o por que sus palabras circulen descontextualizadas sin darle la oportunidad de explicarse.

"La discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización", subraya el texto.

La Federación de Comunidades Judías de España también se ha pronunciado al respecto, expresando "su absoluta condena" a la cancelación de Harwicz en el festival. "Nos sorprende que ante unos hechos de esta naturaleza no se hayan pronunciado públicamente algunas de las entidades importantes en el mundo de la cultura que figuran como colaboradoras del festival, entre ellas el Ayuntamiento de Granada, la Fundación Tres Culturas, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española (AC/E)", señala la organización.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dirigido un mensaje a la autora a través de X: “No en la Comunidad de Madrid, región abierta, libre y plural, como ha de ser la cultura. Aquí tienes las puertas abiertas”.