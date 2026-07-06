Eva Orúe, cesada como directora de la Feria del Libro de Madrid: "Las ventas no han tenido nada que ver"

La Asociación de Librerías de Madrid ha anunciado este lunes que Eva Orúe no seguirá al frente de la Feria del Libro de Madrid, de la que ha sido directora desde 2022. El comunicado llega solo unos días después de revelar un descenso significativo de ventas –9.862.888 euros, un 2,7% menos que el pasado año– y visitantes durante la última edición, marcada por la presencia del papa León XIV en Madrid.

"Agradecemos a Eva Orúe sus cinco años de trabajo, dedicación y compromiso en este gran proyecto", reza el comunicado de la asociación, desde la que reconocen que "se han experimentado importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural".

Según ha informado la ya exdirectora a El Cultural, le han comunicado esta mañana "el despido inmediato". "No comparto ninguna de las razones que han alegado, pero tienen la potestad de rescindir el contrato. No puedo decir nada más", ha dicho Orúe a la agencia.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid, Luis M. Tigeras, ha explicado a El Cultural que "no hay una razón concreta, solo la necesidad de dar un nuevo enfoque a la Feria y de afrontar un cambio de ciclo imprescindible". Tigeras, además, ha añadido: "Solo podemos decir que Eva Orúe ha hecho un trabajo excepcional".

El presidente ha negado que la destitución de Orúe tenga que ver con la pérdida de facturación en la última edición de la feria, que cerró con unas cifras muy inferiores a las de hace un año. Según Tigeras, "las ventas no han tenido nada que ver, no son una cifra consolidada, sino que obedecen a causas puntuales, como la visita del papa, la ola de calor, etc".

Por otro lado, en declaraciones a EFE ha descartado también que su cese tenga relación con las tensiones con los expositores por la novedad que supuso la instalación de los pabellones patrocinados.

Según el comunicado emitido este lunes, la asociación "está ya trabajando en la definición de una nueva etapa que siga fortaleciendo este espacio de encuentro entre lectores, autores, editoriales y librerías, poniendo en valor el papel de estas últimas como pieza fundamental del ecosistema cultural madrileño".

La asociación "afrontará los retos de futuro mientras inicia el ilusionante camino hacia una fecha especialmente significativa: el 50 aniversario de la Asociación, que se celebrará durante 2027", según el comunicado. "Las próximas semanas os informaremos del proceso para nombrar al nuevo director", ha dicho Tigeras a El Cultural.