Amor, juventud e ilusiones rotas en 'Incierta gloria', de Joan Sales: mucho más que una novela de la guerra

Joan Sales (Barcelona, 1912-1983) fue voluntario en la Guerra Civil en el ejército republicano y alcanzó el grado de comandante. Exiliado en Francia y México, volvió a Barcelona en 1948 y se dedicó a la edición. A la vez emprendió la escritura de la novela que hoy le acredita como uno de los grandes narradores catalanes contemporáneos, Incierta gloria. Las experiencias vivenciadas y trascendidas de la contienda constituyen la materia prima de esta voluminosa narración que ha tenido una peripecia editorial singular.

Cubierta del libro 'Incierta gloria' Anagrama Incierta gloria Traducción de Gonzalo Torné

Anagrama, 2026

520 páginas. 23,90 €

La primera edición data de 1956 y la censura le infligió graves recortes y modificaciones. Durante casi dos decenios, Sales se dedicó a revisar y ampliar mucho el texto primitivo, al que dio mayor densidad, más riqueza anecdótica y argumental e inusual complejidad formal.

Tras una salida de 1969, la obra tuvo su versión definitiva en 1971. Con ello la novela alcanzó la dimensión de gran fresco de la vida catalana que abarca anteguerra y posguerra. Va más lejos del estallido de la Guerra Civil y pone en el horizonte histórico los tiempos de la dictadura.

De este ambicioso plan participa asimismo una novela independiente, El viento de la noche, que, a modo de expansión de Incierta gloria por presentar la trayectoria de algún personaje, recrea la miseria moral durante el franquismo, "después del desastre", en palabras de Sales.

Dentro del abultado fresco histórico, Incierta gloria se concentra en la lucha de los republicanos catalanes en el frente de Aragón y recrea las formas de vida en la retaguardia. La trama tiene un alcance colectivo, pero corre por cuenta de un puñado de descollantes personajes con entidad de protagonistas. El lugar en que el azar, el destino o las convicciones los ha colocado proporciona una visión compleja de las múltiples facetas de la realidad.

En principio, parece que un joven oficial afligido por serias incertidumbres y dilemas de conciencia, Lluís de Broquetas, que inicia la obra con las cartas que dirige a un hermano suyo, va a ser la figura que monopolice el relato. Pero poco a poco será otro veinteañero, amigo fraternal suyo desde la infancia, Juli Solerás, quien se vaya imponiendo debido a su enrevesada personalidad: un ser excéntrico, enigmático, cínico, de retorcida ideología y de vidriosa deslealtad sentimental.

Quizás Lluís y Juli tienden a robar el corazón anecdótico de la peripecia, pero Sales amplía el elenco humano para alcanzar una dimensión panorámica. Así, en competencia con ambos, ocupa papel destacado Trini, compañera de Lluís y madre del pequeño Ramonet, con muy misteriosas relaciones con Juli; testigo del maremágnum revolucionario en Barcelona, vive una "conversión nebulosa y flotante" que encarrila sus convicciones familiares anarquistas hacia el misticismo religioso.

Y para enriquecer aún más ese conjunto variado de sugestivos señuelos humanos cobra al final de la historia gran importancia Cruells, un seminarista ahora alférez, dedicado en el frente a labores sanitarias.

A este pequeño grupo de figuras mayores, en quienes Sales vuelca su gran capacidad de penetración psicológica, se añaden otras muy sugestivas, aunque no sea nada más que por atender la no formulada ley que exige poblar un relato con más tipos singulares o complementarios. El comandante Rosich, el capitán Gallart, el "doctor" Puig, la "carlana" que enamora a Lluís, el fanático hermano de Trini... son personajes sumamente atractivos y con los cuales el autor demuestra su talento para crear seres imaginarios de categoría e interés.

Sales redondeó una novela culta de aliento clásico pero le dio un aire moderno gracias a una arquitectura compleja

Incierta gloria es, pues, una novela de la guerra, pero solo en cierta medida. No faltan las descripciones bélicas, las estrategias, combates y bombardeos aéreos, los horrores sufridos por la población civil, etc., pero tal materia abunda mucho menos de lo habitual en los relatos de este género.

Tan es así, que un largo trecho de la narración se desarrolla alejado del campo de batalla, en un "frente muerto" como lo llaman sarcásticamente, donde el resto del diezmado batallón vegeta durante meses en espera de nuevos soldados o de material que nunca llegarán; tan "muerto" que allí se trasladan de tapadillo las mujeres de los oficiales para celebrar la navidad. En sentido estricto, la descripción rigurosa que merece Incierta gloria es la de novela en la guerra, no de la guerra.

Esta gran novela "en" la guerra es como un observatorio de la naturaleza humana que ausculta las aspiraciones, esperanzas y fracasos que la marcan. Además, engarza pequeños o medianos ensayos porque el relato, por propensión del autor, y gracias a que el carácter culto de los personajes descollantes lo permite, tiene un fuerte tono discursivo.

Si atendemos al título, el leitmotiv de la obra reside en una reflexión sobre la juventud y sus ilusiones, por no decir delirios. Tomado de un verso de Shakespeare, el rótulo remite a cómo el tiempo convierte las aspiraciones juveniles en derrota. Sales impregna de desencanto las esperanzas juveniles; por ilusas y por faltas de una fundamentación moral sólida, según lo evidencia el comportamiento de Lluís. Y lo hace cargando en la mochila del joven su proceder irresponsable.

Esta vertiente de Incierta gloria tiene que ver con su otro gran asunto genérico, el amor. Se encuentran en la novela párrafos explícitos de corte especulativo acerca de la pasión, y la trama presenta variedad de actitudes a propósito de cuestión tan esencial, al entender del autor. Parejas de contrarios conviven: idealismo y egoísmo, hermoso instinto puro y obsesión enfermiza.

Sales se explaya, además, sobre el fundamento de las creencias religiosas. Y, en fin, enfrenta al lector con los nocivos efectos del sectarismo ideológico, el fascista, por supuesto, y con especial rotundidad el libertario; los anarquistas cargan con las mayores atrocidades de la peripecia.

Anudando testimonio de atrocidades y reflexión existencial, narración y discursos, Joan Sales redondeó una novela culta de aliento clásico. Pero le dio un aire moderno gracias a una arquitectura narrativa compleja y un punto vanguardista.