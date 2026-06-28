'El corazón no tiene nunca suficiente': la poesía inspirada y torrencial de Blanca Llum Vidal en una antología

Blanca Llum Vidal (Barcelona, 1986), que figuraba en Movimiento de las sombras. Diecisiete poetas catalanas, es autora de los libros de poesía La cabra que hi havia, Nosaltres i tu, Homes i ocells, Visca!, Punyetera flor, Maripasoula: Crònica d'un viatge a la Guaiana francesa, Aquest amor que no és u, Amor a la brega y Tan bonica i tirana. También de una novela epistolar y dos libros de ensayo; uno, Llegir petit, sobre su condición de lectora.

Cubierta del libro 'El corazón no tiene nunca suficiente' El corazón no tiene nunca suficiente Blanca Llum Vidal Traducción de Unai Velasco

Ultramarinos, 2026

364 páginas. 21 €

El corazón no tiene nunca suficiente recoge poemas de esos libros ("con los que sentía mayor proximidad"), salvo de Maripasoula y Aquest amor…, volumen que ya estaba en el catálogo de Ultramarinos. El traductor de la antología, que abarca una década, es ahora su editor, Unai Velasco. En su nota señala que esta poeta de la "generación del tercer mil-leni", sin más premios que el prestigioso Carles Riba, centra su obra en el amor (y evoca a Llull).

Alude a lo somático y lo político; al cuerpo y a lo cívico (es trabajadora social, precisamente); a la importancia del "otro", siguiendo a Lévinas; a "lo gramatical" y "lo léxico", signos inseparables de esta "escritura singular" y de gran "riqueza lingüística", de esta poesía "de todo menos figurada", que se alimenta de "lo preposicional y lo pronominal", muy oral, barroca al cabo. ¿"Realismo críptico"? "No sabemos desde dónde nos habla", sostiene Velasco. Y sí, inquietante es.

Maria Bohigas subraya en el prólogo que el florilegio "contiene todos los estados que los poemas de Blanca Llum Vidal han atravesado a medida que pasaban los años, con sus cosechas". Hay más de los libros finales que de los primeros y es en estos donde se aprecian mejor las cualidades de esta poesía inspirada y torrencial.