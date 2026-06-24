Radiografía de la excelencia académica: la UNE concede los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria

Con el propósito de reconocer la excelencia académica y fomentar la visibilidad social del libro universitario, un jurado independiente, compuesto por destacadas personalidades de la cultura y la divulgación científica nacional, determinó en la Librería del BOE de Madrid las mejores obras editadas por universidades y centros de investigación españoles durante el año 2025 en los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria.

El prestigioso comité de selección estuvo integrado por Nuria Azancot, Eva Catalán, Andrés Seoane, Alberto Velázquez Gómez del Pulgar, Manuel Rodríguez Rivero, Eva Orúe y José Manuel Anta. Tras las deliberaciones acerca de las 225 candidaturas presentadas por 36 editoriales, el jurado desveló un palmarés que refleja la madurez y la pluralidad de la edición científica en el país, consolidando estos galardones como un referente imprescindible para el sector.

En las categorías principales, el premio a la Mejor Obra Editada recayó en Animales en la Edad Media (Universidad de Salamanca), de Laura Baldacchino y José María Sanz-Hermida, una pieza única por su belleza, iluminado y la alta calidad de sus reproducciones manuscritas. Por su parte, la Universitat de Barcelona se alzó con la distinción en Artes y Humanidades gracias a Toda la redondeza del mundo, con José María García Redondo y Vicente Pajuelo Moreno a cargo de la edición. Se trata de una rigurosa exploración sobre la primera circunnavegación y su impacto global.

En el ámbito de las ciencias puras y aplicadas, la Universidad del País Vasco obtuvo el reconocimiento en Ingeniería y Arquitectura por un innovador estudio bilingüe enfocado en la rehabilitación sostenible de la arquitectura rural tradicional: Landako bizitza tradizionalaren esku hartzea - Rehabilitación de la arquitectura tradicional rural, de Jon Arcaraz Puntonet e Ibón Tellería Julián, editado en Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco.

La transferencia del conocimiento hacia la ciudadanía y la atención a debates de rigurosa actualidad marcaron los premios de las áreas sociales. La monografía de la Universidad de Alicante, Pandemias. De la peste negra al COVID-19, de José Miguel Sempere, Rosa Ballester y Josep Bernabeu (editores), fue galardonada en Ciencias de la Salud por su accesibilidad y su claro servicio de divulgación.

En Ciencias Jurídicas y Sociales, el reconocimiento fue para La política de la nostalgia. La España reaccionaria (Universidad de Murcia), de Jorge Novella Suárez, un profundo análisis histórico-científico sobre los cambios sociológicos y la España reaccionaria contemporánea.

Asimismo, la Inteligencia Artificial entró en el palmarés de la mano de la Universidad de Sevilla, premiada como Mejor Obra Didáctica por un manual que analiza el uso ético de la IA en la elaboración de trabajos académicos de grado y máster: La IA como herramienta académica: su uso ético para elaborar trabajos de fin de grado y de máster, de Diego Barbadilla Mesa.

El jurado también destacó el valor literario y patrimonial a través de los premios de traducción y coedición. CEU Ediciones se adjudicó la Mejor Traducción por los Escritos imprescindibles de Aleksandr Solzhenitsyn, traducido por Marta Sánchez-Nieves Fernández, con una mención especial para la Universidade de Santiago de Compostela por O Rei Sabio, de Simon Doubleday y traducción de Miguel Giadás Quintela, obra que profundiza en las raíces islámicas del Renacimiento.

La Universidad de Salamanca sumó dos éxitos adicionales: la Mejor Colección por Armas y letras, dedicada a la España de los años 30, y la Mejor Coedición Interuniversitaria junto a la Universidad de Sevilla por rescatar un pionero testimonio de reivindicación femenina del siglo XVI en Libro primero del espejo de la princesa cristiana, de Francisco de Monzón.

Finalmente, en el terreno de las alianzas editoriales, la Universidad de Alcalá y el Fondo de Cultura Económica compartieron el galardón iberoamericano por recuperar un guion radiofónico inédito de Álvaro Pombo (Doña Mercedes o la vida perdurable), mientras que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto a ministerios y GeoPlaneta, venció en la categoría de coedición privada por un bello y pedagógico tratado multidisciplinar sobre los eclipses de sol: El sol y sus eclipses en la ciencia, la historia y las artes, con Rafael Bachiller como coordinador científico.

El palmarés se cerró con el Diccionario Buñuel (Universidad de Zaragoza), de Jordi Xifra y Manuel Fructuosola, en Divulgación Científica, quedando desierta la categoría de Edición digital y multimedia debido a la falta de propuestas interactivas verdaderamente creativas.

Todas las obras que compitieron en esta edición permanecerán expuestas al público durante el mes de julio en la Librería del BOE, en Madrid. La ceremonia de entrega de los galardones se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre en la Universidad de León, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de la UNE.